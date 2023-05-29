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Макар Горшенин

Что нужно посмотреть в Дубае?

5:21
Туризм

Если вы приверженцы роскоши, величия и впечатляющих вещей, то обязательно стоит отправиться в путешествие в Арабские Эмираты и, конечно же, посетить невероятный город Дубай. Здесь сосредоточены самые грандиозные достопримечательности, которые не оставят вас равнодушными.

Что нужно посмотреть в Дубае?
Фото: pixabay.com

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа - грандиозное сооружение, прекрасно сливающееся с небосводом и видное из любого уголка города. Этот архитектурный шедевр обошелся властям в огромную сумму — более полутора миллиардов долларов. Каждый его элемент впечатляет и захватывает дух.

Это изумительное сооружение возвышается на высоту 828 метров, представляя собой комбинированный комплекс, включающий в себя жилые и офисные помещения. Отель Armani, расположенный внутри, занимает целых 37 этажей. Если вы мечтаете почувствовать себя настоящим шейхом, необходимо забронировать номер прямо здесь!

Башня доступна для посещения в любое время года, но особенно захватывающим моментом будет вечерний визит. Идеальным временем считается промежуток с 5 до 7 вечера, когда солнце начинает скрываться за горизонтом, придавая окружающему пространству особое очарование.

Музыкальный фонтан Дубая

У подножия знаменитой Башни Бурдж-Халифа расположена еще одна известная достопримечательность — танцующий фонтан, который стал символом города. Вас ждет великолепное светомузыкальное шоу, захватывающее сердца. Конструкция фонтана освещается 50 разноцветными прожекторами, а в его основе находится более тысячи источников света, создающих неповторимую атмосферу. Струи фонтана величественно поднимаются на высоту 150 метров.

Это зрелище привлекает всех гостей Дубая, и стоит отметить, что аналогичный фонтан также находится в Лас-Вегасе. Однако власти Дубая стремились превзойти своих американских коллег и создать фонтан, который превзойдет все рекорды своего прототипа. И им это удалось.

Если вы желаете насладиться незабываемыми впечатлениями, рекомендуется прийти к фонтану около 6 вечера, когда сумерки начинают окутывать город. Именно в это время начинаются представления, которые проходят ежедневно. Благодаря захватывающей игре света и воды, танцующий фонтан превращается в неподражаемое шоу, которое запомнится на всю жизнь.

Дубай Молл и Аквариум

Желаете пережить незабываемые впечатления? Отправляйтесь в Дубай Молл. Это огромное сооружение является третьим мировым рекордом города и самым крупным торговым центром на планете. Здесь вы найдете магазины ведущих брендов мира, впечатляющий водопад, множество развлекательных площадок и грандиозный кинотеатр.

На первом этаже расположен аквариум, который также занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Здесь вы сможете наблюдать за жизнью 33 тысяч морских обитателей, погрузившись в удивительное подводное царство.

Если вы планируете посещение для шопинга, лучшее время для этого — февраль, когда проводятся сезонные скидки. Аквариум можно посетить независимо от похода по торговому центру. Подарите себе и своим детям незабываемое удовольствие и насладитесь уникальными впечатлениями, вне зависимости от времени вашего приезда в Дубай.

Исторический район Бастакия

Если вам встретится название Аль-Фахиди, знайте, что это тот самый район, о котором идет речь. Его площадь невелика, но он обладает огромным историческим значением. Именно здесь когда-то проживали торговцы текстилем и жемчугом.

Прогулка по этому району погрузит вас в атмосферу старины и роскоши. Здесь царит особая аура, словно вы попали на страницы восточных сказок из волшебной книги.

Если вы устали от шума, суеты и веселья, рекомендуется отправиться в этот район на прогулку. Здесь вы сможете собраться с мыслями и познакомиться с прекрасной старинной архитектурой, окунувшись в атмосферу прошлого.

Рынок специй (Гранд-сук Дейра)

Самая "ароматная" достопримечательность Дубая приглашает вас на гастрономическое путешествие. Посещение этого места сравнимо со стамбульским рынком, однако здесь вы почувствуете существенную разницу. Гранд-сук Дейра собрал в себе все виды специй и приправ со всего мира. Вы останетесь довольны этим увлекательным опытом.

Прогулка по рынку позволит вам погрузиться в менталитет и культуру арабского мира. Люди приходят сюда, чтобы насладиться чашечкой ароматного кофе и узнать местные новости. Рынок оживленный, переполненный — это место с особой атмосферой. Ваши впечатления от посещения останутся незабываемыми.

Рекомендуется посетить рынок ближе к вечеру или рано утром, когда толпы людей меньше. В это время продавцы часто рады предложить вам скидку и сделать ваше путешествие еще более приятным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм путешествия
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