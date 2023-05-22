Аптечка для путешествий: что обязательно взять с собой?

На отдыхе ваш расслабленный организм легко могут настигнуть разные неприятные заболевания - от мелких до значительных. Длительные перелеты, смена климатической зоны, или же изобилие экзотических вкусностей, представленных на шведском столе. Естественно, никто не хочет провести отпуск в номере с диареей или повышенной температурой.
Как видите, список лекарств в аптечке путешественника не слишком длинный. Однако, его можно дополнить в зависимости от ситуации.
Любители походов обязательно должны взять с собой стерильный бинт, пластырь, средство от укусов насекомых и репеллент от клещей. Если вы отправляетесь в горы в рамках авторского тура или в джунгли Амазонки, обязательно проконсультируйтесь с гидом относительно необходимых лекарств и сделайте прививку от клещевого энцефалита или тропических болезней.
У путешественников с детьми аптечка может быть немного объемнее (но не обязательно!). В первую очередь проверьте, подходят ли препараты для взрослых вашему ребенку. Если да, то проблема решена. В противном случае, добавьте те же лекарства, но в детской дозировке.
Также можете взять ушные капли от отита, средство от конъюнктивита и от укачивания. Помните, что сильная диарея и рвота могут быть опасны для детей, так как приводят к обезвоживанию. Поэтому не забудьте взять порошок для регидратации и восстановления водно-солевого баланса.
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