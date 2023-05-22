Аптечка для путешествий: что обязательно взять с собой?

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

На отдыхе ваш расслабленный организм легко могут настигнуть разные неприятные заболевания - от мелких до значительных. Длительные перелеты, смена климатической зоны, или же изобилие экзотических вкусностей, представленных на шведском столе. Естественно, никто не хочет провести отпуск в номере с диареей или повышенной температурой.

Фото: https://www.qoo10.sg/

Аптечка путешественника

Солнцезащитный крем — не менее 30 SPF, для гор и жарких стран — SPF50.

Антисептик для обработки рук.

Сорбенты при отравлении — есть разные, самое простое - активированный уголь.

Средство от диареи.

Обезболивающее и жаропонижающее средство — ибупрофен или парацетамол.

Сосудосуживающие капли от насморка — выбор огромный, если у вас есть насморк, используйте капли за 15-20 минут до взлета , чтобы не повредить барабанные перепонки).

, чтобы не повредить барабанные перепонки). Антигистаминное средство при аллергии.

Заживляющее средство с пантенолом.

Антисептик для обработки ссадин и ран.

Как видите, список лекарств в аптечке путешественника не слишком длинный. Однако, его можно дополнить в зависимости от ситуации.

Что еще может потребоваться

Любители походов обязательно должны взять с собой стерильный бинт, пластырь, средство от укусов насекомых и репеллент от клещей. Если вы отправляетесь в горы в рамках авторского тура или в джунгли Амазонки, обязательно проконсультируйтесь с гидом относительно необходимых лекарств и сделайте прививку от клещевого энцефалита или тропических болезней.

Путешествие с детьми

У путешественников с детьми аптечка может быть немного объемнее (но не обязательно!). В первую очередь проверьте, подходят ли препараты для взрослых вашему ребенку. Если да, то проблема решена. В противном случае, добавьте те же лекарства, но в детской дозировке.

Также можете взять ушные капли от отита, средство от конъюнктивита и от укачивания. Помните, что сильная диарея и рвота могут быть опасны для детей, так как приводят к обезвоживанию. Поэтому не забудьте взять порошок для регидратации и восстановления водно-солевого баланса.