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Макар Горшенин

Аптечка для путешествий: что обязательно взять с собой?

2:21
Туризм

На отдыхе ваш расслабленный организм легко могут настигнуть разные неприятные заболевания - от мелких до значительных. Длительные перелеты, смена климатической зоны, или же изобилие экзотических вкусностей, представленных на шведском столе. Естественно, никто не хочет провести отпуск в номере с диареей или повышенной температурой.

Аптечка для путешествий: что обязательно взять с собой?
Фото: https://www.qoo10.sg/

Аптечка путешественника

  • Солнцезащитный крем — не менее 30 SPF, для гор и жарких стран — SPF50.
  • Антисептик для обработки рук.
  • Сорбенты при отравлении — есть разные, самое простое - активированный уголь.
  • Средство от диареи.
  • Обезболивающее и жаропонижающее средство — ибупрофен или парацетамол.
  • Сосудосуживающие капли от насморка — выбор огромный, если у вас есть насморк, используйте капли  за 15-20 минут до взлета, чтобы не повредить барабанные перепонки).
  • Антигистаминное средство при аллергии.
  • Заживляющее средство с пантенолом.
  • Антисептик для обработки ссадин и ран.

Как видите, список лекарств в аптечке путешественника не слишком длинный. Однако, его можно дополнить в зависимости от ситуации.

Что еще может потребоваться

Любители походов обязательно должны взять с собой стерильный бинт, пластырь, средство от укусов насекомых и репеллент от клещей. Если вы отправляетесь в горы в рамках авторского тура или в джунгли Амазонки, обязательно проконсультируйтесь с гидом относительно необходимых лекарств и сделайте прививку от клещевого энцефалита или тропических болезней.

Путешествие с детьми

У путешественников с детьми аптечка может быть немного объемнее (но не обязательно!). В первую очередь проверьте, подходят ли препараты для взрослых вашему ребенку. Если да, то проблема решена. В противном случае, добавьте те же лекарства, но в детской дозировке. 

Также можете взять ушные капли от отита, средство от конъюнктивита и от укачивания. Помните, что сильная диарея и рвота могут быть опасны для детей, так как приводят к обезвоживанию. Поэтому не забудьте взять порошок для регидратации и восстановления водно-солевого баланса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм
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