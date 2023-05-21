Простые правила комфортного перелета

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главное правило комфортного перелета, даже если это длительный полет или вы путешествуете с маленькими детьми, заключается в грамотной организации. Желательно заранее позаботиться о том, чем заняться в полете или в случае задержки рейса, и тогда вы сможете сделать эту часть вашего путешествия приятной и комфортной.

Фото: Вадим Савицкий

Бронирование билетов: выбор оптимального места

Если вы летите не на лоукостере и есть возможность бронировать места онлайн, вот несколько советов, как выбрать оптимальное место в самолете:

Выбирайте места в хвосте самолета

Обычно все стремятся сесть спереди, поэтому на последних рядах, как правило, есть свободные места. Это означает, что у вас есть большие шансы устроить себе "спальное место" на целый ряд. Не беспокойтесь о длинных очередях к туалету — сейчас стюардессы следят за тем, чтобы люди не скапливались в проходах. Единственным исключением являются чартерные рейсы, на которых шумные компании предпочитают сидеть в хвосте самолета.

Если вы летите с грудничком, выберите места в первом ряду

Некоторые авиакомпании предоставляют возможность выбирать места в первом ряду онлайн, но мы рекомендуем вам связаться с колл-центром и подтвердить выбранные места. Также узнайте, предоставляет ли авиакомпания специальные детские люльки, которые крепятся к перегородке в первом ряду. Эти люльки предназначены для детей до 1 года и весом до 11 кг. За пару дней до вылета снова свяжитесь с авиакомпанией и напомните им о нужности люльки и бронирования мест в первом ряду. Если авиакомпания не предоставляет возможность бронирования мест онлайн или по телефону, рекомендуем прибыть к самому началу регистрации для получения желаемых мест.

Бронирование мест при полете на лоукостере

При полете на лоукостере возможность выбора соседних мест является платной услугой. Даже если вы являетесь родителем и путешествуете с ребенком, нет гарантии, что вас посадят вместе. Поэтому рекомендуется приобрести два соседних места перед полетом, чтобы не оказаться в разных концах самолета с ребенком.

Перед вылетом: что нужно учесть и взять с собой

Если вас ожидает длительный перелет, вот список вещей, которые помогут вам провести время максимально комфортно:

Маска для сна и беруши

Подушка для шеи

Плед и теплые носки

Капли для глаз и вода

Приложения для сна

Электронные устройства с развлекательным контентом

10 ПОЛЕЗНЫХ ЛАЙФХАКОВ В САМОЛЁТЕ