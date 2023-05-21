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Макар Горшенин

Как путешествовать много — лучшие профессии

3:39
Туризм

Общество только начинает переходить в эпоху цифровых профессий, и поэтому большинство людей до сих пор работает в офисах со стандартным отпуском, который составляет 28 дней. Такой график может серьезно расстраивать любителей приключений. Если вам кажется, что жизнь лишается смысла без путешествий, предлагаем изменить свою профессию и попробовать что-то совершенно новое.

Как путешествовать много — лучшие профессии
Фото: pixabay. com

Профессии, которые подойдут путешественникам

Если вы решили изменить свою профессию и перейти на фриланс или удаленную работу, чтобы путешествовать больше, вот несколько профессий, которые могут вам подойти:

Фотограф

В эпоху цифрового контента фотографы востребованы больше прежнего. В зависимости от вашего уровня мастерства и популярности вы можете зарабатывать от 35 000 до 200 000 рублей в месяц. Фотография позволяет не только зарабатывать деньги, но и исследовать мир через объектив. Однако для начала вам потребуется инвестировать в оборудование, обучение и продвижение своего портфолио.

Программист и веб-дизайнер

Специалисты в области программирования и веб-дизайна всегда востребованы во многих странах и часто работают удаленно. Даже на начальных этапах карьеры вы можете зарабатывать около 50 000 рублей в месяц. Однако для этого требуется серьезное обучение и инвестиции времени и усилий. В будущем ваш заработок может превысить 100 000 рублей, что позволит вам работать и жить в разных странах.

Гид и переводчик

Если вы мечтаете о конкретной стране, то работа гида или переводчика может быть для вас подходящей. Многие туристические компании предлагают работу на курортах в жаркие сезоны. Вы также можете разработать свои собственные туры или предоставить профессиональные услуги в Интернете, чтобы привлечь туристов. Зарплата начинающих гидов и переводчиков обычно составляет около 40 000 рублей, но многое зависит от ваших умений и качеств.

СММ-менеджер и копирайтер

Если у вас хорошо развит навык письма и работа с информацией, то вы можете зарабатывать около 60 000 рублей за тексты (в зависимости от количества заказов). Кроме того, опытные и талантливые СММ-менеджеры могут рассчитывать на еще большую зарплату. Крупные компании готовы платить около 80 000 рублей и более за профессиональные услуги в области управления социальными медиа. Однако следует понимать, что такая работа требует постоянного контакта с руководством и внешним миром круглосуточно.

Преподаватель английского языка

Профессия учителя не всегда ассоциируется с высоким доходом, но есть исключения, в частности для преподавателей английского языка за рубежом. Хотя вам может быть не удастся каждую неделю менять города, но вы сможете заработать неплохие деньги на будущие путешествия и погрузиться в культуру страны, в которой преподаете. Например, в Китае иностранные преподаватели, работающие по официальному приглашению компании, могут зарабатывать до 100 000 рублей в месяц.

Выбор профессии для путешественника зависит от ваших интересов, навыков и готовности инвестировать время и усилия в развитие. Каждая из перечисленных профессий предоставляет возможность объединить работу и путешествия, позволяя вам наслаждаться новыми местами и культурами, не ограничиваясь одним местом проживания.

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ТОП 10 профессий путешественника
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм путешествия
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