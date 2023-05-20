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Макар Горшенин

Завораживающие места Кабардино-Балкарской республики

5:14
Туризм

Этот регион славится не только самой высокой вершиной в Европе, но и впечатляющей нетронутой природой. Здесь вы найдете идеальное место для отдыха и восстановления как душевного, так и физического равновесия. Желаете прогуляться по прекрасным альпийским лугам, окунуться в минеральные источники и насладиться великолепием горных озер?

Завораживающие места Кабардино-Балкарской республики
Фото: Яндекс.Дзен

Ущелье Адыр-Су и альплагерь Уллу-Тау

Ущелье Адыр-Су и альплагерь Уллу-Тау являются первой остановкой для большинства туристов, которые стремятся насладиться великолепием Приэльбрусья. Это место дарит первые и самые сильные ощущения от величия и красоты этих мест.

Путешествие начинается с 14-километрового подъема на высоту 1 000 метров на гигантском подъемнике-лифте. Затем перед вами открывается вид на цветущие альпийские луга и завораживающую красоту горы Уллу-Тау, вас буквально опьяняет свежий горный воздух. Турбаза, названная в честь этой горы, является местом пребывания для большинства путешественников.

Важно заметить, что связь мобильного телефона может не работать, и вы будете ощущать себя отрезанными от цивилизации, так как она остается далеко внизу.

Урочище Джилы-Су

Если вы хотите не только насладиться красотами Приэльбрусья, но и заботиться о своем здоровье, то урочище Джилы-Су — именно то место, которое было создано для вас. Это легендарное урочище находится на северном склоне Эльбруса, и его название, "Джилы-Су", означает "теплые воды" совершенно не случайно.

В этом районе вы найдете множество нарзанных минеральных источников с различной температурой и составом. Они получают свою теплоту благодаря горячей магме Эльбруса, который на самом деле является дремлющим вулканом. Здесь вы сможете насладиться оздоровительными ваннами на свежем воздухе и попробовать воду из разнообразных источников, включая источники с серебром.

Ущелье Тызыл

Ущелье Тызыл, расположенное в Кабардино-Балкарии, является одним из самых зеленых и малоизвестных мест в этом регионе. Здесь каждый путешественник найдет все, что искал: нетронутую природу с буйными цветущими лугами, горные водопады (включая самый большой из них — Тызыл-Су), пещеры с древними окаменелостями и стоянки, свидетельствующие о пребывании древних людей.

Очаровывающие пейзажи ущелья придают ему атмосферу фильма "Парк Юрского периода", будто сквозь скалы в любую минуту могут выйти динозавры. Среди местных жителей уже несколько веков ходят легенды о снежном человеке, предположительно обитающем в этих местах. В ущелье, пестрящем потайными гротами среди скал и ручьев, ему, несомненно, легко укрыться от посторонних глаз.

Ущелье Юсенги

Рядом с рекой Баксан расположено ущелье Юсенги, являющееся небольшой, но исторически важной частью Баксанского ущелья. Именно здесь, согласно народным преданиям, в 1942 году старики, женщины и дети из села Нижний Чегем отправились в грузинское поселение Местиа, перенося с собой руду молибдена. Благодаря этому в трудное время в Грузии продолжал работать вольфрамо-молибденовый комбинат.

Перевал Юсенги имеет важное историческое значение для местных народов. С давних времен через него проходили переходы сванов (горных грузин) и балкарцев. В настоящее время здесь можно насладиться неприкосновенной природой и встретить различных представителей местной фауны, таких как яки, туры, дикие кабаны и другие.

Ущелье Юсенги предлагает удивительные возможности для исследования и погружения в историю этого места. Природные красоты ущелья и его историческое наследие привлекают множество туристов, желающих окунуться в атмосферу уникальности и многовековой истории этого района.

Озеро Сылтранкель

Озеро Сылтранкель является природным чудом в Приэльбрусье. Оно расположено на высоте 3 000 метров между горными вершинами Сылтран и Мукал. Название "Сылтранкель" — означает на кабардинском "красивое озеро". И нет сомнений в том, что оно действительно заслуживает такого описания: этот водоем ледникового происхождения имеет глубину 35 метров и площадь 30 гектаров, а его вода обладает насыщенным зеленовато-голубым оттенком.

В ясные дни с берега озера открывается вид на восточный пик Эльбруса, добавляя величественности и красоты этому месту. В течение 10 месяцев в году озеро покрыто льдом, придавая ему особую привлекательность зимой. В теплое время года среди скал расцветают цветы и кустарники, которые привлекают диких козлов, которые с удовольствим поглощают яркие сочные побеги.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм эльбрус
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