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Макар Горшенин

Почему вам нужно посетить Калининградскую область?

2:37
Туризм

Приглашаем вас открыть для себя прекрасную Калининградскую область. От красот Балтийского моря и уникальной Куршской косы до возможности попробовать серфинг на просторах Балтики — здесь есть все, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым.

Почему вам нужно посетить Калининградскую область?
Фото: tripterator.ru

Балтийское море

Балтийское море привлекает путешественников своей красотой: величественные обрывы, мягкий песок, который приятно ощущать под ногами, и завораживающие закаты. По справедливости скажем, что закаты на Балтике не уступают тем, что можно увидеть на Бали или в Исландии!

Куршская коса

Природа Куршской косы поистине уникальна: тонкая полоса земли разделяет пресноводный Куршский залив и соленое Балтийское море. Хвойные леса, непредсказуемые песчаные дюны и загадочные танцующие деревья не оставят равнодушными никого. Если вы погрузитесь в историю этого места, вы узнаете, что Куршская коса играла важную роль в раннем средневековье.

Серфинг

Да, вы не ослышались! Калининградская область является одним из главных мест в России для серфинга. Здесь даже проводятся чемпионаты страны по этому виду спорта. Балтийская погода создает отличные волны большую часть времени, а в тихие дни можно попробовать новый вид спорта — сап-серфинг и прогуляться вдоль берега Куршской косы на сапе. Гидрокостюм поможет вам защититься от прохладной воды, а солнцезащитный крем — от жаркого летнего солнца.

Старый Кенигсберг

Старый Кенигсберг — это не только знаменитый коньяк, но и старые районы Калининграда, например, Амалиенау. Здесь сохранилось множество вилл зажиточных бюргеров, а в тихих скверах, сев на скамейку, можно почувствовать себя путешественником в старой-доброй Европе. Отдельным приключением может стать поиск старых инженерных сооружений, таких как мосты, крепости и аэродромы, которые пронизывают историю этого района.

Погода Балтики

Песни о капризной барышне по имени Балтийское море можно петь бесконечно, однако есть одно важное "но". В Калининградской области практически не бывает экстремальной жары или холода. Да, местный ветер может задуть любого, и дождь иногда налетает внезапно, но так же быстро, как начинается, так же быстро и заканчивается. И если вам не нравится местная погода, просто подождите 15 минут — она обязательно изменится к лучшему!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм россия калининград балтийское море
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