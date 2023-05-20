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Макар Горшенин

Что посетить в Тбилиси?

4:27
Туризм

Сияющий, гордый и восхитительный Тбилиси олицетворяет богатство уникальных достопримечательностей. В этом месте вы обнаружите не только древние памятники истории, но и передовые архитектурные сооружения, воздвигнутые для восхищения всего мира.

Что посетить в Тбилиси?
Фото: https://vgruzii.ru/dostoprimechatelnosti/kanatnaya-doroga-v-tbilisi-populyarnoe-razvlechenie-u-turistov.html

Святилище Сионского собора

Сионский собор, выдающийся кафедральный храм, является ярким воплощением православной веры в Грузии и получил свое название в честь величественной горы Иерусалима. Этот древний памятник был воздвигнут еще в VI веке, однако, к несчастью, оригинальное строение не сохранилось до наших дней, поскольку его разрушили арабские народы.

Перед нами предстает священное место, воздвигнутое в XII веке. Стены этого монастыря стали свидетелями множества бедствий. Собор неоднократно пытались уничтожить, особенно во времена Советского Союза, когда национальная религия не находила поддержки в государственной политике. Однако собор смог устоять, был реконструирован и до сих пор приветствует своих посетителей.

Храм Метехи

Храм Метехи - это сокровище района Метехи, древнейшая часть города. Здесь до сих пор хранятся воспоминания о временах правления царя Вахтанга. Этот храм, являющийся памятником 12-го века, удивительно сохранился практически в неизменном виде до 19-го столетия, о чем свидетельствуют исторические документы.

Только приход большевиков к власти оказал влияние на облик этой святыни. В начале прошлого века храм сильно пострадал. В его стенах были размещены казармы, а в 70-х годах внутри храма был оборудован театр, в результате чего там были снесены внутренние перегородки. Сейчас древний храм был восстановлен и снова принимает верующих.

Статуя Мать Картли

Этот величественный памятник является символом города Тбилиси в Грузии. Изготовленная из алюминия статуя изображает женщину, держащую в одной руке кубок, а в другой — меч. Ее создателем является художник Элгуджа Амашукели. Образ грузинской женщины, воплощенный в этом памятнике, обладает символическим значением.

Интересно отметить, что первоначальная версия памятника была изготовлена из дерева. Его установили в столице еще в 1959 году. Впоследствии, чтобы продлить срок службы сооружения, его покрыли металлом. В конце 1990-х годов оригинальный памятник был заменен новым, полностью выполненным из алюминия.

Ботанический сад в Тбилиси

Один из наиболее потрясающих уголков города — Тбилисский ботанический сад. Расположенный в самом сердце грузинской столицы, этот сад занимает площадь около 30 гектаров и является поистине удивительным местом. Здесь собрано множество изысканных растений, включая экзотические цветы, великолепные розы и вечнозеленые кустарники. Благодаря благоприятному климату Грузии, здесь комфортно себя чувствуют даже самые капризные растения.

Ботанический сад оборудован очаровательными беседками, искусно оформленными водоемами и изящными мостиками с причудливыми перилами. Это место является прекрасной возможностью для создания фантастически красивых фотографий. Если вам понравится какое-либо растение или кустарник, вы можете приобрести саженец для себя.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Сценарий к фильму "Кин-дза-дза" был написан самим Резо Габриадзе. Этот известный сценарист и режиссер обладает множеством других талантов. Одним из его творений является известный Чижик-Пыжик, памятник которому установлен в Петербурге. В начале 80-х годов прошлого века Габриадзе стал основателем уникального театра. Он выбрал для своего детища стены старинной часовой башни.

Эта достопримечательность обрела всемирную известность. Театр регулярно отправляется на гастроли и радует своими представлениями как местных жителей, так и гостей. Приходите сюда вместе с детьми. Они будут в восторге.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм грузия тбилиси
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