Открываем дверцу в Черногорию

6:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Черногория — это маленькая страна, однако она изобилует уникальными красотами и достопримечательностями, как природными, так и историческими. Приезжать в эту страну исключительно для того, чтобы отдыхать на пляже, — настоящее упущение. Живописные бухты, сказочные острова, колоритные деревни, древние сооружения и национальная кухня — все это ждет вас в жемчужине Адриатики! Мы уверены, что здесь есть еще кое-что интересненькое, и оно заинтересует каждого путешественника.

Фото: scoopnest.com

Город Котор

Город Котор является главным городом одноименного региона и залива и считается одним из самых популярных и живописных мест в Черногории. Его исторический и культурный наследие впечатляет — центр города, известный как Старый Котор, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город располагает прекрасной морской бухтой, которая является единственным фьордом в Средиземноморье. За время своей истории Котор был частью Древнеримской империи, Византии и даже Австро-Венгрии.

Если вы планируете посетить Котор, то на это стоит отвести, по меньшей мере, два дня. Великий Котор нельзя просто так пройти мимо, не посетив его достопримечательности. Особенно рекомендуется подняться на стену крепости Святого Иоанна. Если у вас нет фотографии с этого места, значит, вы не были в Черногории.

Гора Ловчен

От Котора можно подняться к горе Ловчен по серпантинной дороге. Здесь, в Черногории, таких дорог много, ведь ее территория простирается не с запада на восток, а с севера на юг, или более точно — сверху вниз. Но серпантин над Которской бухтой, пожалуй, наиболее знаменитый среди всех приезжих.

Это самый извилистый и крутой маршрут, на котором транспорт, особенно громоздкие туристические автобусы, порой буквально зависают над пропастью на любом из его 26 поворотов. Мы настоятельно рекомендуем вам попробовать пройти этот "адреналиновый" маршрут, и наградой за это будет великолепный национальный парк "Ловчен". В этом парке всегда прохладно и свежо, в отличие от побережья.

Если вы решите идти пешком, то поднимитесь вверх по горе в течение нескольких часов, наслаждаясь панорамными видами на Которскую бухту и город Тиват. Однако, если у вас есть машина, вы можете просто ехать вверх и наслаждаться видами на протяжении всего пути.

Деревня Негуши

Путешествуя к вершине горы Ловчен, обязательно остановитесь на склоне, в небольшой деревушке Негуши. Хотя это селение и небольшое, но оно прославилось своей легендарной историей — здесь родилась самая величественная черногорская династия Негушей. Более 300 лет представители этой фамилии правили Черногорией, становясь князьями и королями.

В национальном парке "Ловчен" расположен мавзолей Негушей, где можно почтить их память и узнать больше об истории этой династии. А в их родовой деревне гости смогут отведать два главных кулинарных достояния страны — негушский сыр и пршут. Эти продукты изготавливаются по старинным методам, без применения продвинутых технологий, сохраняя свой неповторимый вкус и аромат.

Если повезет, местные фермеры угостят вас местной ракией, чтобы вы почувствовали всю гостеприимность жителей деревни.

Пераст

Пераст — столица мореплавателей, второй после Котора прекрасный город в живописной Бока-которской бухте. Несмотря на то, что в настоящее время здесь живет лишь около 300 человек, в прошлом Пераст был центром притяжения мореплавателей со всей Европы, включая Российскую империю, куда Петр I направлял дворян для изучения мореплавания.

Несмотря на свой маленький размер, город обладает улицами, не уступающими по красоте и романтичности другим достопримечательностям Черногории, а в некоторых местах даже превосходит их. Рядом с Перастом находится искусственный остров, на котором располагается древняя церковь. Мы рекомендуем прокатиться на катере вдоль побережья города и по небольшим островам вокруг него, чтобы насладиться красотами местности.

Свети-Стефан

Свети-Стефан — это один из наилучших курортов на земле, расположенный в Черногории, хоть эта сказочная страна пока еще не так популярна, как Испания или Лазурный берег Франции. Однако и здесь есть места, на которых любят отдыхать богатые и знаменитые. Свети-Стефан — это одновременно поселок и остров, которые соединены полосой суши.

Здесь находится самый дорогой отельный комплекс в Черногории, но не только это привлекает туристов. Три бесплатных пляжа — муниципальный пляж Свети-Стефан, Црвена Главица и Дробный Песак, а также расположенный поблизости парк Милочер и шикарный вид на остров не оставят равнодушными никого. Кстати, Свети-Стефан имеет награду "Golden Apple" как один из лучших курортов в мире.

Если вы хотите потратить много денег, отдохнуть в изысканной атмосфере, насладиться шикарным видом на море и провести незабываемое время, Свети-Стефан — идеальное место для вас. Не упустите возможность посетить эту жемчужину курортного отдыха.

Скадарское озеро

Скадарское озеро, находящееся на границе между Черногорией и Албанией, является крупнейшим озером на Балканском полуострове и одним из самых живописных мест в регионе. Известное также как Шкодерское озеро, оно привлекает туристов со всего мира своим уникальным и захватывающим видом.

Вокруг озера расположены национальные парки в обеих странах, которые дарят непревзойденную возможность насладиться природной красотой региона. Крепости и деревни, находящиеся на берегах озера, добавляют уникальности этому месту. Маленькие островки посреди озера делают пейзаж еще более привлекательным.

Уютный городок Вирпазар считается "воротами" Скадарского озера. Он является идеальным местом для начала путешествия в эту удивительную природную зону. Туристов на лодках часто угощают вином, сыром и фруктами, что добавляет позитива к романтике плавания на озере.

Если вы ищете новые приключения и хотите насладиться красотой природы, то Скадарское озеро — отличное место для посещения. Не пропустите возможность увидеть одно из самых живописных мест в Балканах.