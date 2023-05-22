Сказочные места и древние тайны Горного Алтая

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Горный Алтай — одно из самых захватывающих мест в России. Это уникальный край, знаменитый белоснежными горными вершинами и кристально чистыми озерами, а также культурными и историческими памятниками. Чтобы читатель мог лучше понять эти красоты, лучше сразу рассказать о двух регионах — Алтайском крае и Республике Алтай. Если вы хотите увидеть древние ритуальные лабиринты, посетить горных духов и насладиться видом на ледники, то Алтай — идеальное место для вас!

Фото: otdyxsam.ru

Мультинские озёра

Мультинские озёра — уникальная каскадная система водоёмов, являющаяся одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Если вы наблюдаете за туристами, которые несут большие рюкзаки, то, вероятнее всего, они собираются именно в эту местность. Система состоит из пяти озёр: Нижнего, Среднего, Верхнего, Поперечного и Крепкого, исходящих из бассейна реки Мульта, находящихся в верхней части Катунского хребта.

Это место настолько далеко от цивилизации, что оно пользуется большой популярностью среди туристов, которые стремятся насладиться чистотой природы. К озёрам ведут различные туристические маршруты, которые могут занять от нескольких дней до недели экспедиции.

Долина горных духов

Урочище Че-чкыш, известное среди местных жителей и экскурсоводов как Долина горных духов, является настоящим чудом природы, которое привлекает туристов со всего мира. Это ущелье среди высоких гор, протекающей через него горной рекой Че-чкыш, известно своими магическими пейзажами и обильным количеством мифов и легенд.

В этом месте можно увидеть невероятный водопад, рассмотреть древние петроглифы на скалах и забраться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на долину реки Катунь. Еще одной достопримечательностью урочища Че-чкыш является Ороктойский мост, построенный над бурлящей рекой в окружении скальных пород.

Посетители описывают это место как мистическое и загадочное, где духи гор и природы ощущаются на каждом шагу. Если вы ищете отдых в духе приключений и желаете насладиться волшебством природы, то урочище Че-чкыш обязательно стоит посетить.

Плато Укок

Природный парк Укок расположен на одноименном плато, которое находится на пересечении границ России, Китая, Монголии и Казахстана. Здесь можно наслаждаться потрясающими пейзажами и увидеть множество археологических находок, которые были обнаружены еще со времен палеолита. Ученые уверены, что плато Укок было использовано как ритуальное место для гуннов, скифов и других этносов Центральной Азии. Сегодня же местные жители и тысячи туристов считают это место особенным благодаря его историческому наследию. В 2006 году здесь была найдена мумия Алтайской принцессы, возраст которой составляет 2 500 лет.

Чтобы попасть на территорию плато, необходимо получить парковый пропуск, который оформляется на месте у сотрудников Парка, а также пограничный пропуск, который можно получить на сайте госуслуг за две недели до приезда. Кроме того, необходимо сделать прививку от чумы, так как Кош-Агачский район в республике Алтай является природным очагом этой болезни.

Плато Укок — это уникальное место, где сочетаются история и природа, где можно узнать много нового об удивительном регионе Центральной Азии.

Ущелье Актру

Не все любители путешествий являются профессиональными альпинистами. Однако, если вы хотите познакомиться с Горным Алтаем, то ущелье Актру - прекрасный вариант. Для похода в эту местность не требуется особой физической подготовки, что делает его доступным для всех желающих. Кроме того, ледники гор Актру находятся в непосредственной близости от дороги, по которой можно проехать на машине.

Рядом с ущельем находится еще одно популярное место — Голубое озеро, расположенное на высоте 2 900 метров над уровнем моря. Экскурсия в Актру занимает всего один день, поэтому это отличный вариант для туристов, которые приобрели фотоэкскурсию и хотят увидеть как можно больше красот Алтая за одно путешествие. Также в горной долине есть альпинистский лагерь.

Телецкое озеро

Телецкое озеро — это настоящая жемчужина Алтая, которая расположена на северо-востоке горного массива. Это один из самых красивых и глубоких водоемов в России, который с легкостью влюбляет в себя фанатов природной красоты. Великолепная окрестность озера, которую украшают горы, луга и водопады, также стала причиной огромной популярности этого места.

Неудивительно, что заповедник и само озеро включены в список Культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся 18 туристических баз, которые готовы принять гостей, желающих познакомиться с уникальной природой региона.

Путешественники могут насладиться разнообразными видами активного отдыха, включая скалолазание, рафтинг, рыбалку и треккинг. Кроме того, на территории проложены велосипедные и автомобильные маршруты, которые помогут еще более глубоко погрузиться в атмосферу Алтая.