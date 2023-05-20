Уникальные места на русском севере

6:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите увидеть настоящую красоту и природную гармонию, то Русский Север — идеальное место для вас. Это один из самых красивых регионов России, где вы можете насладиться уникальным природным ландшафтом, восхитительными видами и богатой историей.

Фото: pixabay.com

Баренцево море

Если вы ищете место для отдыха, которое отличается от обычных курортов, то Баренцево море может быть именно тем, что вам нужно. Здесь вы найдете необычную природу, океанские виды и экстремальные развлечения.

Первое, что делает Баренцево море уникальным, это то, что оно имеет выход к Северному Ледовитому океану. Это одно из самых суровых мест на планете, но именно здесь вы сможете насладиться красотой северных сияний.

Баренцево море также известно своими возможностями для дайвинга. Здесь находится более 116 видов рыб и множество видов водорослей. Хотя вода здесь может быть холодной, особенно летом, когда температура не превышает 10 градусов, это не мешает любителям экстремального отдыха наслаждаться прекрасным подводным миром.

Это место, пожалуй, не для всех, но если вы любите необычные пейзажи и суровую природу, то Баренцево море подарит вам прекрасные впечатления, незабываемый отдых и потрясающие эмоции. Кстати, этом районе можно увидеть знаменитое "кладбище кораблей", его тоже обязательно стоит посетить.

Камчатка

Если вы хотите стать первопроходцем, Камчатка — ваш идеальный выбор. За последнее время Исландия стала очень популярным направлением для туристов, а дороги и туристические места там супер-переполнены. Камчатка, напротив, до сих пор дикая и первобытная, и вы можете ощутить жизнь настоящей, живой земли.

Ключевская сопка является самым высоким вулканом в Евразии, и она и сейчас активна. Чтобы подняться на вершину, вам понадобится смелость и крепкая обувь, поскольку земля под ногами очень горячая. Однако мы настоятельно рекомендуем делать это только в рамках организованного тура.

Поля лавы и "мёртвый лес" — это поистине инопланетные пейзажи, возникшие в результате Толбачинского извержения, продолжавшегося 1,5 года. Красота этих мест просто потрясает воображение, и вы сможете сделать космические фотографии.

И наконец, вы не можете пропустить Сокочи — поселок на севере Камчатки, известный своими пирожками. Многие путешественники останавливаются здесь, чтобы попробовать эти известные пирожки, и это уже стало традицией.

Карелия

Карелия — огромный заповедник России, представляющий настоящий рай для любителей скандинавской атмосферы в туристических поездках по России. Здесь можно наслаждаться видами фьордов, островов, лесов и сказочных поселений прошлого века.

Некоторые из самых захватывающих мест Карелии, которые стоит посетить:

Ладожские Шхеры - это группа мелких скалистых островов, разделенных узкими проливами Ладоги, напоминающих миниатюрные норвежские фьорды. Добраться до Шхер удобно от города Сортавала. Вам нужно прийти на пристань и договориться с частным лодочником или купить тур.

- это группа мелких скалистых островов, разделенных узкими проливами Ладоги, напоминающих миниатюрные норвежские фьорды. Добраться до Шхер удобно от города Сортавала. Вам нужно прийти на пристань и договориться с частным лодочником или купить тур. Хонкасало — это остров Ладожских Шхер. На острове находится гора Вахтимяки, с которой открывается панорамный вид на Шхеры и залив Ладожского озера. Добраться до острова можно только на лодке. Легко заблудиться в Шхерах, поэтому, даже если вы умеете управлять лодкой, возьмите местного лодочника в качестве гида.

— это остров Ладожских Шхер. На острове находится гора Вахтимяки, с которой открывается панорамный вид на Шхеры и залив Ладожского озера. Добраться до острова можно только на лодке. Легко заблудиться в Шхерах, поэтому, даже если вы умеете управлять лодкой, возьмите местного лодочника в качестве гида. Водопад Белые Мосты — это поток воды в 18 метров в густом лесу. Дорога к водопаду непростая, но вид и живописная природа заслуживают усилий. Путь к водопаду ведет по грунтовой дороге от шоссе, но стоит учитывать сезон и погоду — после дождей на дороге могут быть грязные колеи и большие лужи.

— это поток воды в 18 метров в густом лесу. Дорога к водопаду непростая, но вид и живописная природа заслуживают усилий. Путь к водопаду ведет по грунтовой дороге от шоссе, но стоит учитывать сезон и погоду — после дождей на дороге могут быть грязные колеи и большие лужи. "Кижи" — это музей-заповедник под открытым небом. Основу музея составляет ансамбль Кижского погоста, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кольский полуостров

Проведите незабываемый отпуск на Кольском полуострове — этом уголке России, где реки, озера, заповедники и экстремальные виды туризма совершенствуются на протяжении многих лет. От дайвинга до ски-альпинизма, от рафтинга до горных лыж — список туристических маршрутов здесь действительно огромен.

Прекрасные достопримечательности, которые вы обязательно должны увидеть:

Ловозерские тундры и Сейдозеро , образующие заказник Сейдъявр . Два уникальных цирка Раслака находятся на территории заказника. Это место очень популярно среди туристов. Кроме того, Ловозерские тундры издревле считаются особым "местом силы" саамов. Существует легенда о городе шаманов, скрытом в горе Нинчурт , которую пока никто не нашел. А вы готовы отправиться на его поиски?

и , образующие заказник . Два уникальных находятся на территории заказника. Это место очень популярно среди туристов. Кроме того, Ловозерские тундры издревле считаются особым "местом силы" саамов. Существует легенда о городе шаманов, скрытом в , которую пока никто не нашел. А вы готовы отправиться на его поиски? Полярно-альпийский ботанический сад . Это самый северный ботанический сад в мире, расположенный за Полярным кругом . Здесь можно увидеть даже тропические и субтропические растения! Рядом с ботаническим садом находится Снежная деревня , построенная изо льда и снега, где работает особый ледяной зал бракосочетаний.

. Это самый северный ботанический сад в мире, расположенный . Здесь можно увидеть даже тропические и субтропические растения! Рядом с ботаническим садом находится , построенная изо льда и снега, где работает особый ледяной зал бракосочетаний. Побережье Белого моря. Приветливое старинное поморское село Варзуга радушно встречает туристов, где можно увидеть красивейшую деревянную Успенскую церковь. В нескольких километрах от нее находится мыс "Корабль", где монахи Соловецкого монастыря более четырехсот лет назад обнаружили аметист. Каменные жилы выходят прямо на поверхность, и в солнечные дни берег сверкает кристаллами.