Топ-5 достопримечательности в Риме

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Рим — это один из самых интересных городов, который всегда ассоциируется с множеством культурных, архитектурных и исторических ценностей. Ежегодно миллионы туристов из разных уголков мира прибывают сюда, задаваясь одним и тем же вопросом — что стоит увидеть в первую очередь и успеть посетить все достопримечательности. Некоторые новички решают эту проблему по приезду, но опытные туристы заранее планируют свою программу. Тем не менее, есть определенный список мест, которые обязательно стоит посетить в первую очередь.

Фото: Вадим Савицкий

Базилика Санта-Мария-Маджоре

По легенде, в заре нашей эры епископ Либерий видел во сне, как сама Богородица приказала построить храм на месте, где утром выпадет снег. Несмотря на то, что был август месяц, на следующее утро вершина Эквилинского холма была покрыта пушистым белым покровом. Именно здесь, в 352 году н. э., была возведена одна из главных римских базилик — Церковь Санта Мария Маджоре. Кстати, одна из капелл этого храма носит название Сикстинской.

Если посетить Рим 5 августа, можно увидеть ежегодное празднование, когда из купола базилики сыпется несколько тысяч лепестков роз. Внутри церкви находятся Святые мощи Папы Пия V, масонские символы, золотой ларец с колыбелью Иисуса и многие другие ценные религиозные реликвии.

Колизей

Колизей — это амфитеатр, который считается визитной карточкой Рима, подобно Медному всаднику в Санкт-Петербурге и Биг-Бену в Лондоне. Изначально он был известен как Амфитеатр Флавия в честь императорской династии, по приказу которой он был возведен в I веке н. э. Однако происхождение названия "Колизей", появившегося в Средние века, до сих пор вызывает споры, и специалисты не могут точно установить его происхождение.

Амфитеатр находится на месте искусственного озера, которое было специально засыпано для этой цели. Строительство заняло более десяти лет, и около 55 тысяч зрителей могли разместиться на четырех уровнях сидений в огромном эллипсе. Колизей был создан, чтобы развлекать горожан, так что первые представления прошли здесь в день открытия амфитеатра. Однако, увы, эти яркие зрелища унесли с собой жизни нескольких сотен гладиаторов и животных. Кроме воинских схваток и травли хищников, здесь проводились и морские бои. Для этого с арены снимали деревянный настил, а находившиеся под ним переходы и комнаты гладиаторов заполнялись водой с помощью специальной инженерной системы.

Колизей был первым строением, где была реализована идея множественности входов и выходов, которая до сих пор используется при возведении спортивных сооружений. Однако со временем амфитеатр начал разрушаться. Варварские набеги, землетрясения и действия местных жителей, которые растаскивали камни амфитеатра для строительства других зданий, привели к разрушению Колизея.

Римские катакомбы

Римские катакомбы являются подземными захоронениями, созданными в V веке до нашей эры после запрета на новые захоронения на территории Рима. Так что тела усопших размещали в нишах, выдолбленных в стенах боковых коридоров, и ниши украшались арками. Катакомбы Святого Себастьяна, Святого Каллиста, Святой Агнессы и Святого Петра являются наиболее известными подземными достопримечательностями.

Среди всех катакомб наибольший интерес представляют катакомбы Домитиллы и Святого Каллиста. Катакомбы Домитиллы простираются на более чем 17 километров и содержат более 150 тысяч захоронений. Кроме того, в этих подземельях находятся мощи святых мучеников Нерея и Ахиллея, а также фреска "Мадонна с младенцем и четырьмя волхвами". Катакомбы Святого Каллиста славятся как место захоронения христиан и место, куда сходилось множество паломников, чтобы почтить мощи мучеников и святых.

Пантеон

Пантеон — это священный храм, возведенный во II веке до нашей эры и изначально посвященный языческим богам. Однако в VII веке он был преобразован в христианскую церковь. Храм представляет собой огромную ротонду, украшенную 16 колоннами и куполом диаметром 45 метров с отверстием в центре диаметром 9 метров, достигающим в высоту 42 метра.

Внутри круглого храма находятся фрески, выполненные мастерами эпохи Возрождения, а также алтарь и стены, украшенные изображениями святых. Но, несомненно, одним из самых знаменитых элементов храма является "Око Пантеона" — отверстие в куполе, через которое свет проникает внутрь и играет на стенах и полу храма в течение дня, создавая неповторимую атмосферу.

В Пантеоне также находятся захоронение великого Рафаэля, а также усыпальницы нескольких итальянских королей. Этот храм — уникальный объект архитектуры и инженерного искусства, которому удалось сохранить свою красоту и величие на протяжении многих веков.

Площадь Пьяцца Навона

Ранее на этой овальной площади, расположенной в центре города, находился стадион, на котором проводились атлетические соревнования, ярмарки, городские праздники и религиозные шествия еще в античные времена.

В настоящее время Площадь Пьяцца Навона славится своими удивительными фонтанами - Четыре Реки, Нептун и Мавр, храмом святой Агнессы, дворцом Баски и палаццо Памфили. Кроме того, здесь ежегодно проводится ярмарка во время Рождества, на которой гости города могут приобрести множество интересных итальянских товаров и поделок местных умельцев.

Местные жители считают эту площадь самым солнечным и живописным уголком города, который они гордо демонстрируют своим гостям.