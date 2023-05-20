Топ-5 мест в Мексике, где обязан побывать каждый

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Мексика — это удивительная страна с богатым историческим и культурным наследием, которая может похвастаться памятниками цивилизаций майя и ацтеков, а также периодом испанского владычества. Ежегодно огромное количество туристов со всех уголков мира приезжают в Мексику, чтобы насладиться ее красотами и памятниками уникальной культуры.

Фото: planetofhotels.com

Теотиуакан

Теотиуакан, известный как "город-призрак", некогда назывался "местом, где Боги касаются земли" ацтеками. Этот огромный археологический комплекс находится всего в 50 километрах от Мехико — столицы Мексики. В V веке город достиг своего расцвета, его население составляло около 120 тысяч человек. Причины, по которым город пришел в упадок, неизвестны, но в VII веке жители его покинули. С тех пор город остается необитаемым, но привлекает множество туристов.

Главная улица этого города-призрака, которая носит название "Улица мертвых", отражает его атмосферу. Здесь находятся два главных религиозных сооружения — Пирамида Солнца и Пирамида Пернатого Змея.

Совет: если вы путешествуете в одиночку, то у рейнджеров, которые ходят по всей территории, можно получить советы и ответы на все вопросы. Для полноценного осмотра Теотиуакана нужно выделить, как минимум, половину дня, поскольку территория комплекса очень большая.

Чичен-Ица

Чичен-Ица — это безусловно самое известное и поразительное архитектурное достояние Мексики, расположенное в сердце Юкатанского полуострова. В 2007 году этот бывший священный город народа ица был признан одним из новых семи чудес света. Название Чичен-Ица связано с устьем колодца, а ица были первыми майями, которые поселились на этих территориях в V веке.

Этот величественный центр цивилизации майя увлекает знаниями и верованиями древнего народа о строении вселенной. В течение XII века город находился в упадке и опустел, его архитектурные памятники зарастали тропической растительностью на протяжении многих столетий. В начале прошлого века были проведены реставрационные работы, и город открылся для туристов.

Среди наиболее впечатляющих памятников Чичен-Ицы:

Пирамида Кукулькана - это культовое сооружение высотой 24 метра, оборудованное широкими лестницами

- это культовое сооружение высотой 24 метра, оборудованное широкими лестницами Храм Воинов и Ягуаров с настенными росписями

с настенными росписями Обсерватория Караколь

Площадки для игры в мяч

Священный сенот — огромный колодец природного происхождения, который использовался для жертвоприношений.

Совет: Если вы посещаете пирамиду Кукулькана, обязательно захватите головной убор, воду и солнцезащитный крем. Изучать сооружение придется под прямыми солнечными лучами. Также будьте готовы к встрече с игуанами, которые не пугаются приезжих гостей.

Ушмаль

Ушмаль — это еще один из древних городов майя, который удивительно хорошо сохранился до наших дней и находится на северо-западе полуострова Юкатан. Этот город был построен и перестроен трижды, откуда и произошло его название, которое происходит от майяского слова, означающего "три". Как и другие древние города на полуострове, Ушмаль пережил период расцвета и упадка и был покинут жителями после XI века по неизвестным причинам.

Самые интересные достопримечательности Ушмаля — это 38-метровая Пирамида Волшебника, или Колдуна, а также Двор Монахинь, монастырь из 74 келий, он получил свое название от испанцев, но существует мнение, что во времена майя его использовали как военную академию. Кроме того, стоит обратить внимание на Дворец Правителя, украшенный масками Бога дождя и изображениями пернатого змея, Большую Пирамиду, на которую можно подняться, и Дом Голубей.

Совет: Если вы планируете посетить Ушмаль, рекомендуем остановиться в одном из отелей, которые находятся рядом с архитектурным комплексом. Это удобнее, чем добираться из соседнего города Мериды, расположенный на расстоянии более 80 км.

Археологическая зона Эль-Меко

Археологическая зона Эль-Меко находится в уникальном месте рядом с побережьем Канкуна, и именно благодаря этому расположению город смог активно развиваться. Он начал свое существование как небольшое рыбацкое поселение, но затем превратился в центр торговли и культуры. Как и многие другие майя города, Эль-Меко внезапно был оставлен своими жителями и пришел в упадок.

Сегодня Эль-Меко не так популярен, как другие древние города, но здесь можно насладиться зелеными зонами и отдохнуть от жаркого мексиканского климата. Главной достопримечательностью города является Пирамида с храмом на вершине, откуда открывается красивый вид на морскую лагуну. В городе много игуан и различных видов птиц.

Совет: Мы рекомендуем посетить Эль-Меко, если вы любите древние руины, но не хотите сталкиваться с толпами туристов. Здесь значительно меньше посетителей, чем в других майя городах. Лучший способ добраться до Эль-Меко — это воспользоваться такси.

Паленке

Паленке — древний город, получивший свое название от испанцев, но в свое время он был известен как Лакам-ха, что означает "Большая вода", во времена своего расцвета в 7-8 веках. Город был заброшен и скрыт под тропическими зарослями на протяжении веков, но в настоящее время большая часть его была восстановлена. Современный город с тем же названием находится в 6 километрах от древнего своего предшественника.

Самые интересные архитектурные сооружения в Паленке находятся в группе Храмов Креста. Среди них Храм Солнца, Храм Креста и Храм Лиственного Креста. Также грандиозный Дворец, который был бывшей резиденцией правителей города, привлекает внимание туристов. Архитектурные памятники украшены многочисленными барельефами. Помимо этого, туристы любят Паленке за возможность взбираться на пирамиды.

Совет: Обратить внимание на барельефное изображение, которое напоминает скафандр космонавта. Многие считают его свидетельством посещения Земли пришельцами из космоса.