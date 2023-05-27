Лучшие направления рядом с Москвой: Идеальный отдых без долгой дороги

4:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы мечтаете о незабываемом путешествии, но не хотите тратить время на долгие перелеты и поиски заграничного паспорта? Мы собрали для вас рекомендации о том, куда отправиться, чтобы насладиться приключениями, не покидая пределы России.

Фото: Вадим Савицкий

Тула: Откройте для себя гастрономические изыски и современное искусство

Первым вариантом для путешествия без автомобиля является Тула. Этот город идеален для тех, кто предпочитает поездку на поезде. Всего за 2 часа вы доберетесь на поезде "Ласточка".

Помимо известных исторических достопримечательностей, которые привлекают всех туристов, таких как Старая тульская аптека в здании XVII века, в Туле вы сможете насладиться гастрономическими изысками в ресторанах и получить вдохновение от современного искусства.

Коломна: Погрузитесь в атмосферу сказки и истории

Если вы ищете ближайшее направление от Москвы, то Коломна — отличный выбор. Туда можно доехать на электричке, автомобиле или автобусе. Коломна — это настоящий город-сказка, где вы сможете попробовать чай, сваренный в самоваре, а также пообедать с видом на Кремль.

Не пропустите уличных музыкантов и окунитесь в атмосферу удивительного места.

Город не очень большой, поэтому центральную часть его можно осмотреть за несколько часов вместе с обедом. После этого вы можете отправиться в Дединово или Луховицы, чтобы продолжить свое путешествие.

Достопримечательности в Коломне:

Коломенский посад - одно из самых примечательных мест в городе. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу древнерусской культуры и посетить уникальные архитектурные сооружения.

- одно из самых примечательных мест в городе. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу древнерусской культуры и посетить уникальные архитектурные сооружения. Богородице-Рождественский Бобренев монастырь - еще одна достопримечательность, которую стоит посетить в Коломне. Здесь вы сможете насладиться красотой и спокойствием монастырских построек и прогуляться по ухоженным территориям.

- еще одна достопримечательность, которую стоит посетить в Коломне. Здесь вы сможете насладиться красотой и спокойствием монастырских построек и прогуляться по ухоженным территориям. Музей "Калачная" - интересное место, где вы сможете познакомиться с традиционным русским калачом, его историей и процессом изготовления. Это место обязательно порадует любителей кулинарии и национальных особенностей.

Сергиев Посад: Великолепие истории и духовности

Дорога в Сергиев Посад лежит по Ярославскому шоссе, которое знаменито своими пробками. Поэтому лучше добираться до города на поезде. Самый быстрый вариант — поезд Москва-Ярославль, который доставит вас чуть меньше чем за час.

Что особенно приятно, так это то, что уже приближаясь к Сергиеву Посаду, вы сможете увидеть знаменитую Лавру. Путь пешком от железнодорожной станции до центра туристического притяжения займет всего 20 минут. Если погода вам не поспособствует, всегда можно воспользоваться услугами таксистов, которые всегда находятся на станции.

Для тех, кто интересуется историей, рекомендуем прогуляться по Лавре с гидом, который расскажет о зарождении этого места, такого важного для многих паломников со всего мира. Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра (входящая в список наследия ЮНЕСКО) в прошлом привлекали огромное количество иностранных туристов, включая и тех, кто не исповедовал православие.

Достопримечательности в Сергиевом Посаде:

Гефсиманский Черниговский скит — расположен недалеко от Скитских прудов и является местом уединения и духовной рефлексии. Здесь вы сможете ощутить покой и тишину, а также насладиться красотой природы.

— расположен недалеко от Скитских прудов и является местом уединения и духовной рефлексии. Здесь вы сможете ощутить покой и тишину, а также насладиться красотой природы. Источник Гремячий ключ — этот источник считается святым и имеет целебные свойства. Многие приезжают сюда, чтобы попробовать его чистую и вкусную воду, которая, по легенде, способна придать силы и укрепить здоровье.

— этот источник считается святым и имеет целебные свойства. Многие приезжают сюда, чтобы попробовать его чистую и вкусную воду, которая, по легенде, способна придать силы и укрепить здоровье. Иконостас, расписанный Андреем Рублевым — Сергиев Посад славится своей художественной ценностью, включая работы великого русского иконописца Андрея Рублева. Посетите храмы и церкви города, чтобы полюбоваться настоящими произведениями искусства.