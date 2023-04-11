Музей искусств в Нукусе: от наскальных рисунков до русского авангарда

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Столетия назад воинствующие каракалпаки — "чёрные колпаки" — наводили страх на огромных просторах Центральной и Средней Азии. С ними считались даже царские полководцы, включая прославленного генерала Скобелева.

Теперь у живущих в дельте Амударьи в Узбекистане каракалпаков есть другая гордость — этнографический музей, в котором местные артефакты соседствуют с русской и советской живописью первой половины ХХ века. А среди последних блистают произведения авангардного искусства, в том числе так называемого "туркестанского".

Музей создавался в шестидесятые годы прошлого столетия в Нукусе, административном центре Каракалпакии, интернациональной группой специалистов-подвижников, которые смогли подняться над конъюнктурными политическими смыслами мира социализма и аккумулировать произведения, новаторски созданные на стыке разных этнических культур. В результате лучшие картины из Нукусского музея настолько многомерны и дидактичны, что их значение предстоит ещё изучать и изучать.

Всё началось с московского художника и реставратора Игоря Савицкого, который первые годы Великой Отечественной войны провёл в эвакуации в Самарканде. Он проникся интегрирующими культурными традициями Узбекистана, обратил внимание на оригинальный стиль творчества многих здешних художников, в том числе этнически русских. После войны часто приезжал сюда, а в пятидесятых окончательно переехал в Нукус. Савицкий много помогал каракалпакским учёным в проведении раскопок древних поселений, чем снискал авторитет и уважение.

Он стал здесь "своим": всегда в кожаной куртке, через плечо рабочий планшет и высокие кожаные сапоги. Поэтому не мудрено, что местные коллеги поддержали его идею создать в Нукусе музей этнографии и живописи, причём даже той, которую было принято называть авангардной за новые непропорциональные формы и прожигающие холст яркие краски. Подобные произведения Игорь Савицкий находил не только в Узбекистане, но и во многих городах бывшего СССР.

В 1966 году он заслуженно стал первым директором музея искусств в Нукусе.

Наверное, мало кому в истории искусствоведения удалось сделать то, что сделал Савицкий. Он, ценой многолетних усилий, собрал под одной крышей многовековую линию раритетов: женские украшения и предметы культовых обрядов далёких предков нынешних каракалпаков, живописные реликвии региона на разных стадиях его развития, в том числе датированные ещё осязаемыми ХIX-XX веками. Но главное достижение Игоря Савицкого в том, что всё это с самого начала заработало как единая искусствоведческая система.

Посмотрите на знаменитую картину "Бык" Василия Лысенко, которую он написал в 1920-х годах. Если вдруг убрать из картины краски, прежде всего, фиксирующие печальные бычьи глаза, то она будет вполне созвучна древним наскальным изображениям. Останется лишь как бы прижатый к земле бык. И даже без акцента на чёрные глаза, а также без триумфально яркого солнца на кончике его хвоста — по-любому мифическое животное в явной тревоге, его жалко до комка в горле. Так что, "Бык" — это ещё и неразрывная связь эпох, и сходное по технике выражение заветных творческих мыслей в разные времена. Поэтому Игорь Савицкий боготворил картину, считал её центром притяжения всей музейной экспозиции.

В соседнем зале 14-15-летняя каракалпакская девочка сидела на диване и безотрывно смотрела на картину А. Волкова "Выход бригады в поле". Её образы предстают в виде монументальных исполинов, с достоинством выполняющих каждодневную работу. Ясно, что всем внешним обликом земледельцев командует гипербола. Но от её безжалостного доминирования герои полотна светятся неистощимой духовной силой. Спустя паузу, девочка говорит стоящему поодаль отцу: "Папа, мне кажется, эти люди лучше нас". Наверное, в этом окрыляющем ощущении и кроется высший смысл того, что собрал в Нукусе для нас Игорь Савицкий сотоварищи.