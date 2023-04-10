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Ирина Гусакова

Кругосветное путешествие россиянина: "Из поездки в Кению запомнилось, как взяли в заложники"

1:18
Туризм » Путешествия

Молодой путешественник из России Георгий Копосов в 23 года совершил кругосветное путешествие и поделился уникальными фотографиями и историями из отдаленных регионов с читателями Pravda.Ru.

Кругосветное путешествие россиянина: "Из поездки в Кению запомнилось, как взяли в заложники"

Кругосветное путешествие: истории из разных уголков мира

На водопадах Томпсона в Кении у Георгия одновременно была экскурсия у девочек из местной "элитной" школы. Контакта с внешней цивилизацией за пределами собственной деревни у них не было, к тому же они никогда не видели до этого белого человека. Георгий стал первым белым человеком, по их словам, которого они увидели.

Из поездки в Кению Георгию запомнилось ещё, как его взяли в заложники. Водитель заблудился, и местная банда с пистолетами за поясами стала просить выкуп за его жизнь. Целый 1$ с человека.

"Никогда моя жизнь так дёшево не стоила, но всё обошлось", — усмехаясь, вспоминает он.

Георгий также посетил племя Урос на озере Титикака (Перу, Южная Америка). Там местные жители прекрасно решили вопрос с жилплощадью:

  • строят плавучие тростниковые острова.

Они пружинят, когда по ним ходишь. Острова существуют приблизительно 20 лет, потом разлагаются, и тогда туземцы стоят новые. Детишки поженились — их родители отпиливают им половину острова и отправляют в свободное плавание. Георгию даже позволили 5 минут побыть их вождём, что показалось ему забавным. Люди живут там так больше двух тысяч лет. Пережили инков, испанцев. Испанцы пытались их поработить, но племя Урос оказалось столь ленивым, что на них решили не тратить время. Вот так изолированная культура существовала ещё до рождения Христа. Правда, теперь появились у них солнечные батареи и катера. Прогресс цивилизации.

Также он узнал о языке ки́пу. Это единственный язык в мире, основанный на вязании. Использовался он в Империи Инков. Узелки вместо букв и цифр. Целая империя существовала с помощью письменности узелками. Вели налоговый учёт, писали истории. Полностью расшифровать эту письменность не удалось по сей день. Детям элиты с младенчества искусственно передавливали черепа, чтобы их удлинить и вытянуть. Элите (местным "богам") нельзя было наступать на землю, их носили слуги на специальных золотых носилках-тронах. Сейчас обнаружено множество скелетов с деформированными от этого позвонками. Слуги даже должны были ловить плевки своих повелителей. Правители всегда были под наркотическими веществами в состоянии транса. В их культуре практиковали и детские жертвоприношения.

 

В Афаре (впадина Данакиль, Северная Эфиопия, дикое место) до сих пор есть местные племена. Афарцы — суровый народ. Считается, что мужчина — не мужчина, если не убивал. Путешествия туда сейчас затруднены из-за гражданской войны, были массовые убийства туристов, поэтому обязательно нужны вооруженные ржавыми автоматами Калашникова охранники (которые, по словам Георгия, явно всегда под наркотиками).

Вулкан Даллол — самое горячее место на земле. Местные живут относительно близко друг к другу, питаются только козьим мясом и молоком. Из растительности — редкие колючки. Средняя продолжительность жизни в том регионе — 35-40 лет.

Добытчики соли трудятся при +50 с утра до вечера. Более богатые могут себе позволить верблюдов, менее богатые вынуждены использовать осликов для транспортировки товара. Это — изнуряющая работа. Эфиопы относятся с понимаем и взаимовыручкой друг другу: водитель экспедиции останавливался, чтобы поделиться водой. Шрамы на теле — количество убитых врагов. На местные традиции наложился ислам, пришедший с Аравийского полуострова. Местные гиды запрещали брать воду из озера, которую используют в целебных целях. Если местные это заметят — есть большой риск быть убитым. Война с соседней Эритреей периодически приводит к гибели туристов. Сейчас же из-за гражданской войны в Эфиопии попасть туда крайне сложно. Это место на планете посещают не более нескольких сотен людей в год, Георгий стал одним из них. Вулкан Даллол напоминает своими пейзажами скорее спутник Юпитера Ио: кислотные озёра, вулканические фумаролы. Это единственное на земле место, где нет жизни, даже примитивных бактерий, согласно данным ученых. Именно так выглядела наша планета 4 миллиарда лет назад.

 

Ученым сложно туда добраться, но последние исследования показали, что pH кислотных озёр порой достигает <0. Это пока самая высокая кислотность, известная во вселенной. Место представляет особый интерес для изучения внеземной жизни. Дышать там если и возможно, то очень-очень трудно. За время экспедиции пришлось раз 5 останавливаться менять шины — машина не выдерживала столь экстремальных условий.

В Эквадорской Амазонии до сих пор есть полностью изолированные племена, которые посетил Георгий. Ему показывали, что вместо репеллента они жгут древесный термитник. Посещали их они вместе с местным научным сотрудником-культурологом для изучения. Их также угостили напитком из забродившей кукурузы.

 

Георгий полюбовался на:

  • мощь водопадов Игуасу на границе Аргентины-Бразилии-Парагвая;
  • Мальдивские атоллы с гидросамолета;
  • полярные красоты: айсберг в Северном Ледовитом океане и тысячи километров ледяной пустыни вокруг;
  • самый южный город на земле — Ушуая, архипелаг Огненная Земля (Tierra del Fuego);
  • тысячелетний ледник;
  • легендарную пирамиду Чичен-Ица в Мексике: если группа людей встанет напротив и будет хлопать в ладоши — звук от пирамиды резонирует, напоминая шипение змеи;
  • редко посещаемые и удаленные Галапагосские острова, которые называют современным Парком Юрского Периода. Именно там Чарльз Дарвин разработал свою знаменитую теорию "Происхождение видов путём естественного отбора".

По словам Георгия Копосова, в путешествиях было проведено 202 дня и преодолено расстояние примерно в 190 тысяч километров. До этого Георгий попал в африканские СМИ, сняв с воздушного шара удивительную миграцию животных в парке Масаи-Мара (Кения). Сейчас Георгий, выпускник Российского экономического университета имени Плеханова, занимается популяризацией науки в России.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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