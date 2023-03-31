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Михаил Плисюк

Уютный уголок Балкан: иностранный туризм приносит прибыль Сербии

5:32
Туризм » Регионы » Европа

Сербия — маленькая страна (с населением менее 7 млн человек), запертая внутри Балкан, не имеющая выхода к морю, не богатая на исторические памятники, как, например, Италия, Греция, Египет или Турция. Тем не менее, она активно развивает туристическую отрасль и получает от этого неплохие доходы.

Уютный уголок Балкан: иностранный туризм приносит прибыль Сербии

Туризм в Сербии возможен круглый год. И хотя здесь нет моря и пляжей, для зарубежных гостей предлагается весьма широкий набор услуг, практически на любой вкус и по очень привлекательным ценам.

Бесспорным лидером среди туристов являются популярные спа-курорты, которых в Сербии более 20. Сербская земля богата термальными источниками, использовавшимися ещё во времена Римской Империи и при Османах.

Такие места называют по-сербски "баня", то есть горячий источник. Наиболее известные среди них, предлагающие широкий комплекс лечебных и профилактических процедур и возможности для комфортного отдыха:

  • Врнячка баня,
  • Сокобаня,
  • Нишка баня

и ещё более десятка мест с высоким уровнем обслуживания.

Зимой есть все условия для любителей горных лыж и отдыха в горах, что представляется достаточно выгодной альтернативой австрийским, итальянским и швейцарским аналогам. По качеству услуг Сербия составляет им достойную конкуренцию. Спрос на сербские возможности для зимнего туризма заметно возрос, когда из-за ковидных ограничений стали недоступны наиболее популярные европейские курорты.

Без сомнений, жемчужиной зимнего отдыха является знаменитый Копаоник, оборудованный всеми изысками для занятий горными лыжами, отелями и необходимой инфраструктурой. Горы не превышают 2 тысяч метров, что хорошо как для профессионалов, так и для начинающих.

Сербия — рай для эко- и этно-туризма — страна имеет уникальные природные условия. Невысокие горы, густо поросшие лесом, сочетаются с живописными равнинами, бурными реками (отличные условия для популярной здесь рыбалки), озёрами и долинами. Во многих местах для туристов построены либо отреставрированы "деревянные городки", воспроизводящие быт и уклад деревенской жизни. Как правило, приезд в такие места совмещается с посещением виноделен.

Самые известные — Дрвенград (деревянный город), построенный всемирно известным режиссёром, музыкантом и общественным деятелем Эмиром Кустурицей на горе Мечавник рядом с городом Ужице. Это место известно и по кинофестивалям, что дополнительно привлекает зарубежных гостей, в том числе знаменитостей.

Также популярны эко-деревни

  • Миланович,
  • Мамин хутор,
  • Бело блато,
  • Тотово.

Сербия известна своим виноделием и производством всемирно популярной ракии — крепкого напитка из различных фруктов (слива, айва, абрикос). Виноделие развито повсеместно, а посещение таких мест, как Рижица, Смежеоевская поланка, Фрушка гора, Опленац (в стране около 300 виноделен). Отдельная история — производства вина в православных монастырях!

Для любителей экстремального туризма есть все условия для рафтинга. Дрина, Ибар, Лим — наиболее известные и популярные у туристов места и бурные реки.

Сербия хороша в любое время года, благодаря мягкому климату, уютным городам, богатству природы, дружелюбию людей и высокой безопасности поездок в страну.

В последние несколько лет в Сербии наблюдается своеобразный туристический бум. Количество гостей из-за рубежа достигает от 1,5 до 3 миллионов, что приносит бюджету значительный доход. По словам министра туризма Сербии Татьяны Матич, "в первом квартале 2022 года прибыль в этой сфере выросла на 43%", а бюджет получил около 1,5 млрд евро.

Лидерами по поездкам в Сербию в последнее время стали Россия и Китай. Для россиян этот маршрут стал особо популярен в связи с закрытием Европы из-за санкций. Много гостей из соседних балканских государств — Венгрии, Румынии, Болгарии. Спа-туризм популярен у европейцев.

Отдельного упоминания достоин гастрономический туризм, поскольку Сербия славится своей кухней, влияние на которую оказало как османское господство, так и взаимопроникновение соседних культур — Венгрии, Болгарии.

В Белграде есть замечательное место — Скадардия, заполненное маленькими ресторанчиками. Там туристы могут сполна насладиться местной кухней — мясо, рыба, овощи, закуски под аккомпанемент живой народной музыки.

Тот, кто хоть раз побывал в Сербии, непременно вернётся сюда. Особенно хороша столица —  Белград, тихий и уютный город, где сочетается наследие прошлого и современные тенденции. Никого не оставит равнодушным старинная крепость Калемегдан, расположенная на высоком берегу у места слияния двух великих рек Дуная и Савы. Гостям здесь всегда рады, особенно, приезжающим из России.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы сербия туризм туристы история белград культура путешествия продукты питания
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