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Александр Приходько

Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2023 вновь пройдет на курорте "Роза Хутор"

5:53
Туризм

Quiksilver New Star Camp в этом году пройдет на "Роза Хутор" с 27 марта по 2 апреля. На протяжении 14 лет Quiksilver New Star Camp ежегодно принимает порядка десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этот раз фестиваль пройдет в формате Back to the Roots. Организаторы позиционируют мероприятие как пространство смыслов. Каждое событие в рамках 7-дневного фестиваля будет нести определенные идеи, которые помогут гостям раскрыть новые возможности и прожить интересный опыт.

Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2023 вновь пройдет на курорте "Роза Хутор"

Фестиваль примет райдеров из разных дисциплин сноубординга и горных лыж, которые приедут на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и принять участие в соревнованиях и контестах. В этом году спортивная программа выглядит насыщенно и разнообразно: Роза Хутор Open при поддержке МегаФона, DC Back to the Roots Rail Jam при поддержке hh. ru, день скорости МегаФона, EUROSPAR Big Air & Fun Slalom, hh. ru Ollie Contest, Roxy Lady's Day при поддержке Рив Гош, МегаФон family and kids для молодого поколения райдеров и Quiksilver New Star Invitational, финал которого пройдет при поддержке Winline с серьезным призовым фондом, размер которого по сравнению с фестивалем 2021 года увеличился в 3 раза.

Свое участие в фестивале уже подтвердили сильнейшие сноубордисты и горнолыжники, чемпионы и призеры России, участники Юношеских Олимпийских игр, чемпионы и призеры международных турниров, кубков, чемпионатов и первенств мира: Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Ярослав Ленчевский, Есения Степанова, Михаил Матвеев, Никита Абозовик, Константин Мостовой, Игорь Тараканов. Каждый день в сноупарке будут выбирать райдера дня, который будет награждаться специальным призом от Яндекс Маркета.

В этом году организаторы вновь анонсировали создание New Star Athlete's Club для лучших российских райдеров, куда смогут войти как действующие прорайдеры, так и продвинутые любители. По итогу конкурса в команду клуба будут отобраны 80 лучших горнолыжников и сноубордистов. Райдеры New Star Athlete's Club смогут принять участие во всех контестах фестиваля, получат спортивную страховку, ски-пасс, браслет участника +1 и доступ в зону атлетов EUROSPAR.

Помимо соревнований среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100.000 кв. м., который будет построен на высоте 1600 м, гостей ждет катание на сноуборде и лыжах, dj-сеты в горах под открытым небом, Roxy йога, кинотеатр Яндекс Плюс х Кинопоиск х Beat, фуд-зона от Яндекс Еды, а также секретная вечеринка от Winline.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 пройдет на пяти фестивальных площадках. Гостей ждут: сцена Яндекс Плюс 1600, сцена Vibes от Дзен, аллея флагов с инсталляцией New Star Echo 2 х Яндекс Алиса и Роза Пик Яндекс Плюс, где на рассвете одного из дней фестиваля состоится концерт группы Сироткин. По окончании выступления все гости ивента вместе с артистом раскатают свежий вельвет, осуществив утренний спуск с высоты 2320 м. Также на фестивале выступят: L'One, Thomas Mraz, Biicla х Горьковская, Summer of Haze, Лауд, Geju, Izhevski, Антоха MC, The Dawless и Errortica. В рамках шоукейса творческого комьюнити ENCORE выступят Pharaoh и другие артисты, которые помимо своего репертуара исполнят каверы культового формата one live. Stvol TV представит на фестивале Cream Soda, Mashkov, Sasha Khizhnyakov и Reptiloid.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ можно в аккаунте фестиваля в ТГ и на его официальном сайте www.newstarcamp.ru, где также можно приобрести пакет участника. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.

Для справки

We Are In Sports — агентство спортивного event-маркетинга, с 2011 года создающее яркие и необычные проекты в сфере экстремального спорта, современного образа жизни и городской культуры. Мы привозим в Россию ивенты мирового уровня, интересное кино, выдающихся спортсменов и деятелей культуры, а также являемся организаторами главного спортивно-музыкального фестиваля России — Quiksilver New Star Camp.

Роза Хутор — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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