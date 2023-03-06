Известный шеф-повар Марк Стаценко стал гастрономическим амбассадором "Роза Хутор"

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марк Стаценко займется созданием "Гастрономической карты" курорта "Роза Хутор".

Проект "Гастрономическая карта" — это в буквальном смысле карта маршрута по ресторанам "Роза Хутор" для знакомства с предлагаемой ими кухней, и локальными продуктами. Она позволит гостям курорта насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья и кавказских гор. Предполагается также внедрение специальной накопительной системы для постоянных посетителей ресторанов, которые находятся под непосредственным управлением курорта. В ресторанную группу "Роза Хутор" входят семь заведений в горном кластере и одно в центре Сочи.

Реализацией этого проекта в статусе амбассадора займется Марк Стаценко — шеф-повар, занимающийся отелями StandArt 5★ Москва и "Родина" 5★ Сочи, телеведущий кулинарных шоу "Гуру кухни" на телеканале "Ю", "В погоне за вкусом" на ТВ-3, победитель международных кулинарных конкурсов: мирового конкурса Copa De Jerez 2021, Гастрономических премий "Пальмовая Ветвь" и "Where To Eat" и многих других.

Марк проходил стажировки в ресторанах-обладателях звезд Michelin, в том числе в легендарном Arzak 3* Michelin в Сан-Себастьяне, лично у представителей кулинарной династии Хуана Мари Арзак и Елены Арзак. В Москве Марк Стаценко известен как самый молодой бренд-шеф ресторанного холдинга Ginza Project, а также как бренд-шеф проектов Funny Family Group. Он участвовал в запуске первой в России франшизы ресторана "Jamie`s Italian" от знаменитого шеф-повара Джейми Оливера.

"Рестораны "Роза Хутор" находятся в живописных местах: на горных вершинах, на берегу моря, в парке водопадов "Менделиха". Мы проложим настоящий гастрономический маршрут между ними. Во время своего путешествия гости будут открывать для себя как новые вкусовые сочетания, так и наслаждаться неповторимыми видами природы, гор и моря! Наш тренд — на качество, простоту и разумное потребление", — отмечает Марк Стаценко.

Над гастрономической картой Марк будет работать совместно с бренд-шефом ресторанной группы "Роза Хутор" Валентином Шином.

"Рестораны "Роза Хутор" всегда отличались широким выбором гастрономических концепций и продуманных форматов, внимательным отношением к качеству продуктов и высокими стандартами сервиса. Мы считаем, что сотрудничество с Марком Стаценко позволит рассказать нашим гостям новые интересные гастрономические истории. Используя самые свежие и экологически чистые продукты, соединяя древние традиции с возможностями современных кулинарных технологий, мы предложим привычные блюда в ином прочтении", — говорит Валентин Шин.

Ресторанная группа "Роза Хутор" состоит из восьми заведений, расположенных как на территории курорта в горах, так и на побережье Черного моря. В неё входят: рестораны "Высота 2320", "Берлога", "Вельвет", "Дичь", "Варежка", "Барабуля", а также кафе "Лес" и "Йети". Всего на курорте работают около пятидесяти заведений разных концепций.