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Александр Приходько

"Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

Туризм

Согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель "Роза Хутор" должен был появиться именно 16 февраля, в четверг. Поэтому курорт заранее подготовился к такому важному событию. Чтобы определить, кто станет этим счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля 2023 года продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Роза Хутор" из Москвы уже в третий раз.

"Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

"Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Роза Хутор" он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха. Хочу отметить, что и погода благоволит нашему гостю — снега сейчас более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. Поэтому, уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат от курорта на летний отдых для двоих, который включает 4 ночи проживания в любые даты летнего сезона в отеле Rosa Springs 4* в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900 м. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы гость мог сразу отметить событие.

Напомним, что весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего 10- миллионного гостя, тогда им стала 32-х летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.

С момента своего открытия в 2010 году, "Роза Хутор" стал лучшим горным курортом России, который ежегодно посещают до 2 миллионов человек. Это яркий пример эффективного наследия зимней Олимпиады 2014 года. Курорт обладает самой большой зоной горнолыжного катания в России — 105 км трасс всех уровней сложности.

С 2013 года "Роза Хутор" активно функционирует не только зимой, но и летом. На курорте работают порядка 50 ресторанов, баров и кафе, большое количество разнообразных магазинов, СПА-комплексы и салоны красоты. С 2016 года открыт многофункциональный комплекс "Роза Холл", который предназначен для проведения различных мероприятий и является самым большим концертным комплексом в горном кластере Сочи — его общая площадь составляет 10 000 кв. м. На территории курорта расположены 20 отелей, комплексы апартаментов и шале.

Стратегической задачей курорта является развитие природного горного туризма и соответствующей инфраструктуры. В июле 2022 года был открыт для приема туристов первый горный кемпинг "Нахазо", который представляет собой современный туристический лагерь повышенного комфорта.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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