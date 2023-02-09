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Александр Приходько

"Роза Хутор" выпустил новую книгу "Детская горная энциклопедия"

Туризм

"Роза Хутор" последовательно придерживается принципов устойчивого развития. В их числе — просветительская деятельность, направленная на сохранение природы, культуры и традиций горного Черноморья, региона, где непосредственно расположен курорт.

Детская горная энциклопедия
Детская горная энциклопедия

Таким образом, "Роза Хутор" поддерживает публикацию научно-популярных брошюр о животном мире, монографий по истории Красной Поляны и т.п. В сотрудничестве с Издательским домом Мещерякова было выпущены две книги: "Сказки горного Черноморья" и переиздание воспоминаний легендарного барона Торнау, первооткрывателя района Большого Сочи под названием "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера". Совсем недавно вышла из печати третья совместная работа — "Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек".

Это издание предназначено для детей среднего школьного возраста и дает представление о таком удивительном явлении природы как горы. Как они появляются? Что значит высота над уровнем моря? Чем уникален горный климат? Какие растения и животные обитают только в этом ландшафте? Как живут в горах люди? Как вести себя, чтобы не навредить экологии гор? Каким спортом можно заниматься в горах? В книге собраны ответы на целых 80 "горных вопросов". Каждый из них не только поможет лучше понять происхождение каменных великанов, но научит ценить и беречь их.

Как отмечает генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова:

"Книга уникальна еще и тем, что мы очень подробно остановились вопросах, связанных с горными системами России, прежде всего Кавказа. Это не только самые молодые, но и самые высокие горы страны. Здесь находятся целых восемь "пятитысячников". При этом фокус сделан на горы Западного Кавказа. Его живописная природа, исторические памятники и уникальная природа превратила этот край в одно из любимейших мест отдыха. Но горы любят не только восторженных туристов, но и вдумчивых, уважающих их людей. Тогда они вдохновят, удивят и раскроют всю свою красоту".

 

Книга на 126 страницах, прекрасно иллюстрирована и разделена на тематические главы "Что такое горы?", "Природа гор", "Горы мира", "Человек и горы". Ее тираж составил 1500 экземпляров.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал:

"Мы рады продолжить нашу издательскую программу, тем более, выпустить энциклопедию о горах, адресованную нашим самым главным гостям — детям. Как известно, курорт "Роза Хутор" ориентирован на семейную аудиторию, и мы много внимания уделяем организации именно детского досуга. Зимой и летом проводим любительские соревнования на кубок "Хуторенок". Теперь его участники смогут получить в подарок такую хорошую и полезную книгу. Замечательно, что, ознакомившись с ее содержанием, ребенок сможет проверить какие-то изложенные в ней факты сразу в горах, на нашем курорте".

Книгу "Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек" можно будет получить в подарок не только участвуя в соревнованиях, но и занимаясь в детских горнолыжных кемпах или летней Горной академии "Роза Хутор", приобрести в сувенирных магазинах курорта, а также в интернет-магазине Издательского Дома Мещерякова.

Для справки

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 105 километра, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Восемь лет подряд, начиная с 2013, "Роза Хутор" признавался лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

"Издательский Дом Мещерякова" — московское книжное издательство, занимающее лидирующие позиции на рынке детской и классической подарочной литературы уже более 18 лет. Основная задача издательства — выпуск качественных книг в достойном полиграфическом исполнении. Его книги востребованы среди литературных гурманов — людей, которым чрезвычайно важно формирование и развитие читательского вкуса не только у себя, но и у детей, близкого окружения. Диапазон направлений работы издательства очень широк: за годы существования компанией было выпущено более 1100 наименований книг с уникальным оформлением, придумано более 100 оригинальных серий, в которые вошли классические произведения, исторические романы и детективы, современная литература для детей и юношества и качественный нон-фикшн.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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