Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023.
Конкурс, который проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства, в этом году отмечает пятилетний юбилей. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Скачать заявку и ознакомиться с Положение можно на сайте.
Прием заявок продлится до 30 апреля 2023 года.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.
ВАЖНО!
Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС).
Партнеры конкурса: компания "Автодор Девелопмент", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте".
Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.
Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".
Информационные партнеры: туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", Журнал "Отель", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт".
Контакты Оргкомитета:
+7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)
[email protected]
https://vk.com/union.esot
https://zen.yandex.ru/id/5d0612dcc8a6920d902581e7
https://t.me/probrand_esot
Видеоканал PROбренд
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