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Александр Приходько

Начался прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023

Туризм

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023.

Начался прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023

Конкурс, который проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства, в этом году отмечает пятилетний юбилей. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

  1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.
  2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).
  3. "Брендинг туристской организации и туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
  4. "Брендинг средств размещения и питания".
  5. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).
  6. "Брендированная сувенирная продукция".
  7. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик).
  8. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).
  9. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов).

Скачать заявку и ознакомиться с Положение можно на сайте.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2023 года.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

ВАЖНО!

  1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.
  2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.
  3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты [email protected].
  4. Сувениры, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2020 года.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС).

Партнеры конкурса: компания "Автодор Девелопмент", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте".

Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.

Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".

Информационные партнеры: туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", Журнал "Отель", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт".

Контакты Оргкомитета:

+7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)
[email protected]
https://vk.com/union.esot
https://zen.yandex.ru/id/5d0612dcc8a6920d902581e7
https://t.me/probrand_esot
Видеоканал PROбренд

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм
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