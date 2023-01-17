Ржев превратился в Мекку патриотического туризма

Экс-глава Ржева рассказал, какие мероприятия прошли в городе-герое с начала года. Новогодние каникулы выдались насыщенными для Ржева, за последние годы ставшего популярным туристическим маршрутом.

Роман Крылов назвал Ржев одним из мест, подходящих для путешествия с семьей во время выходных. Новогодние праздники стали богатыми на культурные мероприятия на любую аудиторию. Так, в новом Парке культуры и отдыха можно было встретить Деда Мороза, а в Выставочном зале посмотреть рождественскую выставку художественных работ и декоративно-прикладного творчества юных ржевитян. Во всех учреждениях культуры прошли концерты и театрализованные представления, которые посетили свыше 3 тыс. местных жителей и гостей города.

При этом Ржев известен россиянам в первую очередь как город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны в Верхневолжье шли ожесточенные бои, обернувшиеся многотысячными потерями. Однако эти сражения имели большое значение для Великой Победы. Сейчас любой желающий может узнать больше об истории страны, посетив знаковые места.

"Со 2 по 8 января Ржевский филиал Музея Победы, в который входит музей "Ставка Сталина” и Ржевский мемориал Советскому солдату, посетило порядка 11 тысяч человек, из них более 10 тысяч побывали на территории мемориала. Посетителями комплекса стали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока и других городов, Республики Карелия", — сообщил Роман Крылов.

Напомним, что Ржевский мемориал — достаточно молодой памятник, он был открыт в 2020 году. Однако ещё до его появления россияне проявляли интерес к местам боевой славы своих предков. Так, примерно за год до открытия мемориала на экраны вышла военная драма "Ржев", наглядно демонстрирующая, какую цену заплатили красноармейцы за победу в Великой Отечественной войне.

Сюжет киноленты отсылает к одному из кровопролитных эпизодов ржевских боев — защите деревни Овсянниково (в 40-х была полностью разрушена и больше не существует). Свидетельства тех событий дошли до наших дней благодаря Вячеславу Кондратьеву. Будучи непосредственным участником боев, он вложил свой опыт в творчество. В наши дни повесть фронтовика "Искупить кровью" легла в основу фильма "Ржев".

При этом сама кинолента появилась благодаря бизнесмену и меценату Евгению Пригожину. Его предок Евгений Ильич также был участником ржевских боев. Об этом свидетельствует повесть Кондратьева, на страницы которой ротный попал из воспоминаний писателя. Через фильм предприниматель решил почтить память деда, а также напомнить зрителям о значимости событий 80-летней давности.

Также история Ржева все больше раскрывается благодаря поисковому движению. Работа по розыску и опознанию останков павших красноармейцев ведется в Тверской области уже много лет. Благодаря поисковикам многим российским семьям возвращена память о героических предках.

Узнать больше о городе-герое теперь можно с комфортом. Благодаря растущему турпотоку в Ржеве активно развивается туристическая инфраструктура. Например, улучшены транспортная доступность и гостиничный сервис. В 2022 году в Ржеве открылись новые гостиницы "Никольская" и "Екатерина". В целом в минувшие новогодние праздники загрузка номерного фонда в ржевских гостиницах была достаточно высокой.