Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Ржев превратился в Мекку патриотического туризма

Туризм

Экс-глава Ржева рассказал, какие мероприятия прошли в городе-герое с начала года. Новогодние каникулы выдались насыщенными для Ржева, за последние годы ставшего популярным туристическим маршрутом.

Ржев превратился в Мекку патриотического туризма

Роман Крылов назвал Ржев одним из мест, подходящих для путешествия с семьей во время выходных. Новогодние праздники стали богатыми на культурные мероприятия на любую аудиторию. Так, в новом Парке культуры и отдыха можно было встретить Деда Мороза, а в Выставочном зале посмотреть рождественскую выставку художественных работ и декоративно-прикладного творчества юных ржевитян. Во всех учреждениях культуры прошли концерты и театрализованные представления, которые посетили свыше 3 тыс. местных жителей и гостей города.

При этом Ржев известен россиянам в первую очередь как город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны в Верхневолжье шли ожесточенные бои, обернувшиеся многотысячными потерями. Однако эти сражения имели большое значение для Великой Победы. Сейчас любой желающий может узнать больше об истории страны, посетив знаковые места.

"Со 2 по 8 января Ржевский филиал Музея Победы, в который входит музей "Ставка Сталина” и Ржевский мемориал Советскому солдату, посетило порядка 11 тысяч человек, из них более 10 тысяч побывали на территории мемориала. Посетителями комплекса стали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока и других городов, Республики Карелия", — сообщил Роман Крылов.

Напомним, что Ржевский мемориал — достаточно молодой памятник, он был открыт в 2020 году. Однако ещё до его появления россияне проявляли интерес к местам боевой славы своих предков. Так, примерно за год до открытия мемориала на экраны вышла военная драма "Ржев", наглядно демонстрирующая, какую цену заплатили красноармейцы за победу в Великой Отечественной войне.

Сюжет киноленты отсылает к одному из кровопролитных эпизодов ржевских боев — защите деревни Овсянниково (в 40-х была полностью разрушена и больше не существует). Свидетельства тех событий дошли до наших дней благодаря Вячеславу Кондратьеву. Будучи непосредственным участником боев, он вложил свой опыт в творчество. В наши дни повесть фронтовика "Искупить кровью" легла в основу фильма "Ржев".

При этом сама кинолента появилась благодаря бизнесмену и меценату Евгению Пригожину. Его предок Евгений Ильич также был участником ржевских боев. Об этом свидетельствует повесть Кондратьева, на страницы которой ротный попал из воспоминаний писателя. Через фильм предприниматель решил почтить память деда, а также напомнить зрителям о значимости событий 80-летней давности.

Также история Ржева все больше раскрывается благодаря поисковому движению. Работа по розыску и опознанию останков павших красноармейцев ведется в Тверской области уже много лет. Благодаря поисковикам многим российским семьям возвращена память о героических предках.

Узнать больше о городе-герое теперь можно с комфортом. Благодаря растущему турпотоку в Ржеве активно развивается туристическая инфраструктура. Например, улучшены транспортная доступность и гостиничный сервис. В 2022 году в Ржеве открылись новые гостиницы "Никольская" и "Екатерина". В целом в минувшие новогодние праздники загрузка номерного фонда в ржевских гостиницах была достаточно высокой.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм
Новости
Бойцы чеченского спецподразделения взяли в плен банду украинских боевиков
Политолог Липёхин о назначении нового министра обороны Германии: Нужно для завершения этой спецоперации
Военный Феникс заявил, что ВС РФ ведут тяжёлые бои с ВСУ за Угледар
Пользователи Twitter* предсказали Зеленскому будущее Украины из-за помощи ЕС
Mirror: лидер КНДР Ким Чен Ын ушёл в запой от одиночества
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
Советник главы Офиса Зеленского Арестович допустил скорое наступление мира в Украине
Депутат Миронов назвал ликвидацию режима Зеленского обязательной задачей СВО
РИА Новости: эксперт-взрывотехник из ЛНР Гетманский развеял миф о совершенстве РСЗО Himars
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев Сербы Боснии и Герцеговины не хотят в НАТО Михаил Плисюк Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Последние материалы
Советник главы Офиса Зеленского Арестович допустил скорое наступление мира в Украине
Индия и Китай на плечах России вползают на европейские рынки
Депутат Миронов назвал ликвидацию режима Зеленского обязательной задачей СВО
РИА Новости: эксперт-взрывотехник из ЛНР Гетманский развеял миф о совершенстве РСЗО Himars
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Армия России уничтожила гаубицы "Краб" и М109 "Паладин" на Украине
Экс-офицер британской разведки Ингрэм назвал взятие Соледара "тактически важным"
МО РФ: армия России уничтожила склад вооружения боевиков ВСУ в Харьковской области
Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в частном секторе Марьинки
Командир штурмовиков ВС РФ "Шаман": очень ждём поляков и британцев в плен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников