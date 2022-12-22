"Радуга" больше не светит и не лечит

Лучшие санатории Кавказских минеральных вод могут закрыться, их оборудование будет демонтировано и вывезено, а персонал уволен и распущен.

Первым в списке закрывшихся уже стал санаторий "Радуга", который в советское время носил название санатория имени XX партсъезда и был построен ещё в 1938 году. Когда двадцать с лишним лет назад на стыке веков историческую здравницу приобретала в собственность предприниматель Роза Спивакова, здание было разрушено почти на 70 процентов, оно не использовалось и предполагалось к сносу.

Однако команде частного собственника удалось не просто восстановить объект, но и превратить его в один из лучших спа-отелей Кисловодска. По подсчётам Спиваковой, инвестиции в проект за эти годы составили около полутора миллиардов рублей.

Нынешнее решение о закрытии санатория далось предпринимателю непросто: пришлось, в полном смысле, ставить крест на деле всей жизни, расставаться с коллективом из 75 человек, среди которых несколько инвалидов первой группы, расторгать договоры бронирования с туристами.

Причина такого грустного финала — инициатива Генеральной прокуратуры, посчитавшей, что Федерация независимых профсоюзов не имела права в лихие 90-е годы продавать частному бизнесу доставшиеся ей в наследство от ВЦСПС здравницы Кавминвод. В минувшем августе Гагаринский районный суд Москвы поддержал такую позицию и вынес решение о возвращении государству 34 санаториев региона и ещё почти полутора тысяч объектов санаторно-курортной инфраструктуры. Нынешние собственники здравниц не согласны с экспроприацией и пытаются оспорить судебный вердикт, но надежда на справедливость согревает уже не всех.

— Куда только мы ни обращались и ни писали, чтобы объяснить очевидные вещи: в результате такой массовой экспроприации пострадает не только бизнес, но и целая отрасль, а, значит, и интересы государства, — рассказывает собственник санатория "Радуга" Роза Спивакова. — Если представить себе, что три с половиной десятка здравниц и множество иных инфраструктурных объектов станут государственной собственностью, то придётся положить немало сил, средств и времени на то, чтобы перезапустить систему управления таким хозяйством. Государство вряд ли обладает таким функционалом, на дворе ведь не советское время, а рыночное. Поэтому единственным разумным объяснением происходящего может являться чей-то персональный коммерческий интерес к лучшим санаториям Кавминвод. Но тогда это в чистом виде передел собственности, а никакое не восстановление законности, о котором говорят прокуроры…

По словам Спиваковой, за время "санаторного конфликта", который вызвал широкий общественный резонанс, никто из представителей местной ставропольской власти не возвысил голос в защиту частного бизнеса, интересов отрасли и отдыхающих. Обстоятельства вынуждают предпринимателей идти на крайние меры вплоть до закрытия санаториев и вывоза дорогостоящего бальнеологического и иного оборудования, которое закупалось ими за рубежом.

Когда закрылся санаторий "Радуга", то, по свидетельству его собственника Розы Спиваковой, к ней обратились с вопросами по поводу вывозимого санаторного оборудования. Тут уж предпринимательница дала волю эмоциям, доходчиво разъяснив, что купленным на свои деньги имуществом имеет право распорядиться по своему усмотрению — тем более, что суд затребовал передачу государству только зданий здравниц, но не внутреннего интерьера и не специальных ванн с душами Шарко.

Если вслед за "Радугой" по Кавминводам прокатится волна закрытий и других санаториев и пансионатов, то это совсем не улучшит социально-экономическую ситуацию и может стать громким сигналом всему российскому бизнесу о том, что времена и правила отныне окончательно меняются.