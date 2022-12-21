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Александр Приходько

На "Роза Хутор" открыт новый зимний сезон 2022/23

Туризм

В честь этого события 24 декабря на курорте пройдет День "Роза Хутор", открытие трасс для катания, в связи с погодными условиями, намечено на 29 декабря.

На "Роза Хутор" открыт новый зимний сезон 2022/23

Новый зимний сезон на "Роза Хутор" начнется с традиционного праздника День "Роза Хутор". Его мероприятия стартуют уже в 10 утра на Площади Роза с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразиться в "Кнопочном бое", пройти "Лабиринт Аватара", сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет разгадать квест "Путешествие на Роза Хутор" в сопровождении DJ-сета.

Праздничное действо развернется также и в Горной Олимпийской деревне, где с 17 до 18.00 гостей ждет театрализованное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Программа "Дня Роза Хутор" сформирована таким образом, чтобы у всех было хорошее приподнятое настроение. Надеемся, что и весь зимний сезон 2022/23 пройдет на высокой ноте. Каждый год мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши гости получили наиболее позитивные впечатления от комфортного и безопасного отдыха на курорте. Именно по этой причине мы приняли решение открыть горнолыжные трассы для катания немного позже. В этом году наблюдается аномально теплый декабрь и, к сожалению, нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек. Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации. Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания и все желающие смогут снять пробу с первого "вельвета".

Он также сказал, что в этом сезоне к услугам отдыхающих курорт предложит качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

"Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. На самой популярной обзорной площадке Роза Пик можно не только сделать селфи на фоне впечатляющих ландшафтов, но и покачаться на высокогорных качелях или пройти по подвесному мосту. А в Горной Олимпийской деревне — прокатиться на родельбане. Открыты Хаски Хутор с ездовыми собаками, интерактивный парк "Моя Россия" с интересными выставками и Музей Археологии. Совершенно точно никто не будет скучать, особенно в преддверии Нового года, когда курорт сияет праздничными огнями и афиша концертного зала "Роза Холл" полна событиями", — подчеркивает генеральный директор.

Сейчас только на сайте курорта можно приобрести выгодный комбо-тариф "Зимний день на Роза Хутор", который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка "Моя Россия" и музея Археологии.

Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката также представлены на официальном сайте курорта www.rosakhutor.com.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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