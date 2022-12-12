Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Александр Приходько

Курорт "Роза Хутор" и НИИУРС формируют нацстандарт зеленого строительства в туризме

Туризм

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) опубликовал отчет о двухлетнем сотрудничестве с курортом в области разработки национального стандарта зеленого строительства для туристской инфраструктуры.

Курорт "Роза Хутор" и НИИУРС формируют нацстандарт зеленого строительства в туризме

В течение 2021-2022 гг. курорт "Роза Хутор" и НИИУРС реализовывали проект по проведению серии публичных деловых мероприятий, направленных на общественное обсуждение, экспертную оценку, апробацию, публикацию, распространение и внедрение зеленых стандартов строительства в сфере туризма.

Зеленые стандарты строительства представляют собой рейтинговую систему оценки качества проектной документации и собственно объектов строительства с точки зрения принципов экологической ответственности, энерго и ресурсо-сбережения, комфорта и безопасности для людей, находящихся в соответствующей застроенной среде.

Всплеск интереса к "зеленым" сооружениям начался в период подготовки Зимних игр Сочи-2014, когда задача внедрения экологических решений при возведении олимпийских объектов была впервые поставлена как государственная. За прошедшее время парадигма зеленого строительства получила широкое распространение преимущественно в административном и жилищном секторах отечественного девелоперского рынка, однако оставалась малоизвестной для туристской индустрии. Интерес к внутреннему туризму и ускоренное развитие отрасли возбудил дискуссию о качестве гостиничных и иных инфраструктурных проектов, появление которых ожидается на карте России в ближайшие годы.

"Качество окружающей среды, вне всяких сомнений — первоочередной критерий выбора, который делает большинство путешественников, планируя поездку. Думая об отпуске, мы все ждем от него чистого воздуха и воды, красивых видов вокруг и тп. Природные рекреационные ресурсы в этом измерении следует рассматривать как базу, без которой никакая инфраструктура не сможет удовлетворить такие потребности людей, а значит обеспечить успех соответствующей бизнес-стратегии. Занявшись развитием сети туристских лагерей в окрестностях курорта, мы столкнулись со сложной задачей обеспечения путешественников возможностью пребывания максимально близко к горной природе, не принося при этом в жертву доступность, комфорт и безопасность. Зеленые стандарты строительства с их оценочной методологией в этом отношении оказались наиболее применимым инструментом управления качеством соответствующих девелопментов", — комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Роза Хутор".

Сотрудничество курорта и НИИУРС началось с обсуждения корпоративного руководства по проектированию, строительству и эксплуатации туристской инфраструктуры "Зеленый Код", разработанного "Роза Хутор" для природной рекреации. Итогом этой работы стал национальный выпуск стандарта GREEN ZOOM "Практические рекомендации по снижению энергоемкости и повышению экологичности объектов туристской индустрии", который дополнил линейку аналогичных, но адресованных иным секторам строительного рынка, стандартов, разрабатываемых и поддерживаемых НИИУРС.

"Семейство зеленых строительных стандартов GreenZoom формируется с 2014 г. и к началу осени 2022 г. послужило сертификации 203 зданий общей площадью более 3,5 млн м. кв.", — заявляет Вера Бурцева, директор НИИУРС. "Мы поддерживаем и постоянно совершенствуем стандарты для целого ряда секторов рынка недвижимости: новое строительство, эксплуатируемые здания, комплексное развитие территории, университетские кампусы, промышленные объекты, центры обработки данных, малоэтажная жилая застройка, и вот теперь — туристская индустрия. Нам удалось не только вовремя предложить этот инструмент, но и подхватить инициативу лидера отрасли. Именно корпоративный зеленый код "Роза Хутор" лег в основу нового стандарта для туризма, который мы теперь поддерживаем как национальный сертификационный институт", — говорит г-жа Бурцева.

В числе совместно реализованных партнерами инициатив был и Всероссийский архитектурный творческий конкурс "Зеленый приют туриста на природной территории". Его цель — творческое осмысление задачи создания автономных, экологичных и комфортных объектов, обеспечивающих базовый туристский сервис для путешествующих по природной территории. В конкурсе приняли участие студенты-архитекторы из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Москвы, Самары, Екатеринбурга и Сочи. Со-организаторами также выступили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и Кроноцкий государственный заповедник (Камчатский край).

"Мы увидели настоящий шквал творческих идей, предложенных учащимися на конкурс. Они показали высокий уровень осведомленности молодежи в отношении перспектив устойчивого развития и охраны окружающей среды. Впечатлил и широкий набор возможностей, который будущие зодчие стремятся применять для обеспечения гармоничного баланса развития рекреационной деятельности и сохранения природной среды. Будем продолжать и рассчитываем в перспективе предоставить победителям конкурса возможность на практике реализовать свои идеи", — отметил Олег Федоров, заместитель декана Архитектурного факультета СПбГАСУ.

Наиболее выражен запрос на зеленые решения для туристских объектов в секторе туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Государственная задача устойчивого развития туризма на ООПТ отражена в национальном проекте "Экология". По данным Минприроды России прирост турпотока в национальные парки, заказники и заповедники составил 58% в 2021 году, а целевой показатель (повысить посещаемость ООПТ до 10,3 млн визитов в год) к настоящему времени уже превышен. Для ООПТ туризм — это не только источник доходов и средство экопросвещения, но и риск негативного воздействия на природу. Поэтому для любых туристских проектов на ООПТ остро необходимы зеленые решения.

"Мы находимся на стадии качественного перехода от ситуации, когда природоохранное и туристское сообщество относились друг к другу, мягко говоря, с опаской, к пониманию, что нужно все же работать вместе. Мы обязаны создавать для туристов комфортные условия путешествий, заражать их любовью к природе и давать возможность тратить деньги там, где они будут использованы для сохранения природного достояния. Эта модель отражена в Стратегии развития туризма в России на период до 2025 г., где отдельное место уделено туризму на особо охраняемых природных территориях. Зеленые стандарты строительства как раз и могут быть в числе инструментов, обеспечивающих правильный баланс между развитием туризма и сохранением природы. Думаю, что возведенные с их помощью туробъекты на ООПТ получат признание как примеры лучшей практики мирового уровня", — комментирует Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.

Отчет опубликован в открытой библиотеке на сайте НИИУРС в сети интернет. Публикация включает в себя тексты корпоративного зеленого кода "Роза Хутор" и разработанного НИИУРС отраслевого стандарта "GREENZOOMТуристская индустрия", которые могут свободно использоваться всеми заинтересованными лицами в практическом, научном и информационном направлениях.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи туризм роза хутор строительство краснодарский край
Новости
Захарова про оговорку Борреля насчёт РФ и Украины: "Дальше будет хуже"
Эксперт Чадаев: Россия может обмануть украинские системы ПВО дронами-камикадзе
Главную российскую ёлку спилили в подмосковном Волоколамске
Киев угрожает захватом Мелитополя и расчленением российской группировки
Комбат 93-й бригады ВСУ Бухала остался инвалидом после боя под Артёмовском
Foreign Policy: Пентагон формирует планы гипотетической войны с Россией
Жителя Читы оштрафовали за пост о приснившемся ему президенте Украины Зеленском
Сердюкова: свыше 100 вернувшихся из плена ВСУ бойцов ЛНР подвергались пыткам
Эксперт Василеску: генерал Суровикин удивил НАТО тактикой ВС РФ на Украине
Леонков: тактика огневого вала позволяет успешно штурмовать укрепрайоны ВСУ
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор, что происходит
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Леонков: тактика огневого вала позволяет успешно штурмовать укрепрайоны ВСУ
Мария Захарова рекомендовала Лайме Вайкуле быть скромнее в своих заявлениях
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Политолог Бальбек: Польша готова на всё, лишь бы у РФ были проблемы
Украинские источники сообщили об отводе бригады "Холодный Яр" ВСУ от Бахмута
Басков о проблемах со здоровьем: "Я сам довёл себя до такого состояния"
Народная милиция: ВС России ликвидировали в ДНР более 30 украинских военных
Пригожин заявил о готовности забрать Николина обратно на фронт
Три британских броневика Mastiff ВС Украины разбиты силами ВС России у Водяного
Любовь Успенская уже в ближайшие дни получит гражданство России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников