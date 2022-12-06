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Ирина Гусакова

Эксперт Шустикова: "В Крыму много мест силы"

Туризм

Если не сильно вдаваться в эзотерику, то под местом силы мы понимаем необыкновенную заповедную природную зону, памятник природы и древности, пребывание в котором может оказать влияние на человеческое здоровье — как психологическое, так и физическое, или как минимум произвести серьезное впечатление. Такие места обычно складываются из необыкновенных природных условий и легендарной составляющей — мистической и исторической. Как правило, "местами силы" называют горы, озёра, острова, источники, дольмены и руины. О том, где находятся подобные места силы в России и нужно ли туда ехать, рассказала читателям Pravda.Ru директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья Tvil. ru Оксана Шустикова.

Эксперт Шустикова: "В Крыму много мест силы"

Загадочные места силы в России

В России, благодаря её просторам, таких мест очень много — на Урале, в Сибири, на Байкале и Северном Кавказе, в Карелии, Хакасии, Краснодарском крае и в Крыму. Например, сильнейшую энергетику горы Белухи отмечал ещё Николай Рерих. Гора эта находится на территории Горного Алтая, и мистически-настроенные путешественники верят, что именно здесь, в ущелье Ярлу, расположен вход в легендарную Шамбалу. Люди останавливаются в этих местах обычно дней на пять, а стоимость жилья здесь составляет в среднем 3 тысячи в сутки.

Про Ольхон — остров в центре озера Байкал рассказывают, что здесь живут духи Байкала. Недалеко от острова, у истока Ангары, гостям показывают Шаман-камень: два каменных навершия выходят из водных глубин, их форма похожа на головной убор шамана. Раньше здесь было достаточно пустынно. Сейчас из-за развития туризма на Ольхоне есть много гостевых домов, кемпингов и отелей, стоимость проживания в среднем 4 тысячи рублей за ночь.

Много мест силы в Крыму — в основном они связаны с горами и пещерами. Прежде всего, это гора Демерджи, где, согласно легенде, встречаются человекообразные создания (но не люди). Говорят, что сюда нельзя ходить в туманную погоду — можно не вернуться домой. Но если пойдешь в солнечное время, горы помогут и дадут жизненной силы.

Ещё одна гора, дарующая силы — Мангуп-Кале, здесь пещеры, древние храмы и достаточно сложные тропы. Есть ещё Кара-Даг, потухший вулкан. На его пике когда-то был храм Асклепия. А на горе Ильяс-Каа можно найти храм Солнца, где путешественники загадывают желания. Если оно произнесено с чистым сердцем — то обязательно сбудется. Что касается желания обрести ночлег, то средняя стоимость жилья в этих местах колеблется от 3 до 5 тысяч за ночь.

Древние дольмены, возведённые из неподъемных глыб камня, можно найти в поселках Пшада и Возрождение недалеко от Геленджика. Сегодня учёные спорят, для чего служили эти постройки — кто-то утверждает, что это были обсерватории, кто-то — что гробницы. Но интересно, что эти дольмены всегда строились в тех местах, где геоактивность была повышена, там, где геологические разломы. Сегодня люди приезжают к дольменам, чтобы посмотреть на закат солнца, загадать желание. Дольмены — постоянный экскурсионный маршрут. Стоимость проживания в этих местах составляет 4-5 тысяч в сутки.

Очень много необыкновенных мест таит в себе Карелия. Одно из самых необъяснимых — Сейдозеро. "Сейд" по-саамски означает "святое". Этому озеру в древности не просто поклонялись, здесь наблюдали движение солнца и планет. Интересно, что камни, поставленные на берегу озера, похожи на всем известные очертания Стоунхенджа. А на прибрежные скалы озера старые саамы нанесли древние руны — почти в метр высотой. Таких мест в стране очень много, мы перечислили далеко не все.

Зачем туда ехать — это каждый, конечно, сам решает. Но ведь очень хорошо, когда человека манят неизведанные высоты и глубины, когда он пытается дотянуться до лучшего в мире — и в себе. Быть может, именно для этого и нужны путешествия.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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