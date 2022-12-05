Узбекистан: победный клич Тимуридов

Бухара, Самарканд и Ташкент — это неразрывная туристическая триада, которая в последние лет сорок-пятьдесят успешно представляла Узбекистан.

Хотя, в советский период иностранных гостей было, конечно, меньше. Их просто боялись: а вдруг вскроется хлопковая дисгармония в экономике с её приписками и кражами на всех уровнях. Да и открыто говорить о предшествовавших исторических периодах тоже было не комильфо.

Взять хотя бы завоевание большевиками бухарского ханства. Ведь симпатизировавшего России последнего эмира Бухары Красная армия сначала долго осаждала, а потом подвергла безжалостной бомбардировке с аэропланов. Эмир и тысячи местных жителей бежали в сопредельные страны. Только из Бухары и Самарканда число беженцев в Афганистан превысило 1 миллион человек.

Бухара

Компактный город, состоящий, главным образом, из частных домовладений. Никаких саманных построек — только из кирпича или пеноблоков. Подведён газ. Здесь люди живут в двух шагах от помпезных средневековых строений, составлявших базовый административный комплекс бухарского эмира. В нём всё устроено рационально и продуманно с точки зрения претворения в жизнь эмирских указов, за одной стеной министры, судьи и тюрьма.

Прошлое Бухары, несомненно, накладывает отпечаток на современные политические и экономические амбиции, делающие страну ключевым игроком в нынешней Средней Азии.

Ведь бухарское ханство несколько столетий, вплоть до начала прошлого века, так умело участвовало в международных делах, что неизменно получало поддержку со стороны доминирующих стран, в том числе царской России. Последний эмир Бухары даже учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.

Повелитель Бухары в те времена зарабатывал стабильные деньги, регулируя торговые потоки между Азией и Европой. Одновременно он обеспечивал их безопасность на своей территории, используя немногочисленные, но очень боеспособные воинские соединения. Мы всегда были и будем крутыми — примерно так думают бухарцы о себе и том периоде. Его страницы здесь неуклонно чтят и изучают.

Тогда Бухара говорила на фарси и вела отсчёт от иранских Саманидов. Я был удивлён, когда узнал, что и сейчас жители центра города стараются общаться на фарси. Его учат, даже если родной язык — узбекский. И это никого здесь не коробит, наоборот, делает сильнее, креативнее и увереннее в собственных силах.

Молодёжь крепко оседлала все направления туристического бизнеса. Большинство занимается ресторанами и кафе. А в старом городе уже несколько лет принимает гостей традиционная баня, стилизованная под средние века. Непревзойдённая фишка — парилка. Там садишься на пышущие жаром мраморные плиты, и уже этого достаточно, чтобы через пару минут все поры кожи полностью открылись. Потом тебе делают скраб на благоухающем горном замесе. В конце банного действа — силовой массаж, после которого хочется бежать бегом. Чувствуешь: сил привалило немерено!

Самарканд

Это очень колоритный город — бывшая столица УзССР до 1930 года. Душа в ностальгическом смятении. Последний раз я был здесь в 1977 году, когда Узбекистан всерьёз занимался только одним — "белым золотом". Местные хлопкоробы — победители всесоюзного социалистического соревнования.

Сегодня Узбекистан строит капитализм с восточной спецификой, пытаясь ограничить зависимость местной экономики от хлопковой индустрии. Нужны новая идеология и понятная историческая предтеча. Эти функции были найдены в эпохе династии Тимуридов.

Её представители правили из Самарканда огромной территорией, включавшей всю Центральную Азию и Персию (1370-1507). Тогда был расцвет науки и культуры. Местные строители повсюду создавали шедевры. Многонациональная армия совершала походы по разным направлениям, включая русские княжества. Была даже в Рязани.

Регистан — центральная площадь города. Здесь эпоха эмира Тимура настежь распахивает свои врата, демонстрируя непревзойденный уровень поистине имперской архитектуры. Поток туристов не иссякает даже зимой, когда туристические туры реализуются с существенным дисконтом. Для многих сам Тимур — вездесущий исторический кумир.

Он не только талантливый полководец. Чего стоит один поход на Индию. Вернувшись с победой, эмир повелел заложить огромный парк. Всего он построил около 20 парков, большинство из которых сохранились до сих пор. Мне больше нравится тот, который посвящён рождению дочери. Но я видел ещё не все парки. Будет повод вернуться.

Современные самаркандские строители в центр города заходят редко: здесь действует семиэтажное ограничение. Зато на окраинах отыгрываются по полной. Есть и свой квартал для бизнеса. Недавно именно в нём был проведён саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках подготовки к саммиту в Самарканде были построены новый аэропорт, восемь гостиниц и многофункциональный Международный туристический центр.

Ташкент

Бухару, Самарканд и Ташкент связывает высокоскоростная железнодорожная магистраль, по которой курсирует поезд "Афросиаб". А знаете что объединяет весь Узбекистан? Это беспримерное отношение к выходцам из России: ты для узбеков не иначе, как "брат". А в Ташкенте более того — "брат-джан" ("дорогой брат").

До сих пор не меркнет память о тысячах советских добровольцев, которые денно и нощно восстанавливали Ташкент после смертоносного землетрясения в 1966 году.

После развала СССР Узбекистан сумел сохранить промышленный потенциал, в том числе такие сложные сегменты, как машиностроительный, авиационно-космический и логистический. Динамично растут иностранные инвестиции, причём, уже начиная с середины 1990-х годов. Весь Узбекистан сегодня передвигается на автомобилях, сделанных в стране совместно с GM. По итогам 2021 года ВВП Узбекистана вырос на 7,4%.

Чем больше экономические успехи страны, тем выше туристические показатели. Ведь на одних гуманитарных рекомендациях ЮНЕСКО далеко не уедешь. Важным фактором для привлечения гостей является открытость общества и его системная готовность быть полезным для туристов. Ташкент в этой связи — наглядный пример. С целью поддержки местной гастрономии городские власти пошли навстречу заинтересованным бизнесменам и в 2021 году предоставили 13000 предприятий общепита налоговые льготы.

Они выразились в освобождении от уплаты земельного налога и налога на имущество.

"Ош маркази" ("центр плова") — флагманское заведение не только в Ташкенте, но и во всём Узбекистане. Судите сами: пять огромных казанов, вмещающих более 300 кг риса каждый. Считается, что наиболее подходящий для плова сорт — зернистый из Хорезма. Повара проверяются здесь годами, прежде чем приступить к самостоятельной работе. Перед входом есть небольшая гранатовая аллея. Каждый день в центре обедают до 2000 горожан и туристов. Люди ходят сюда годами. Культовое место — по-другому не скажешь.

После обеда я погулял в нескольких ташкентских парках, во всех чистота и порядок. Потом я получил приглашение от местных друзей посмотреть чемпионат мира по футболу в одном из баров. Им оказался бар "Библиотека", что на верхнем этаже гостиницы Courtryard by Marriott Tashkent.

Но поразил меня там не футбольный матч, а, казалось бы, обычный яблочный штрудель — бывает же такое. Секрет в том, что в заказанном десерте мучные прослойки оказались настолько тонкими и изящными, что заставляли сомневаться, существуют ли они вообще. Этот кулинарный мираж усилил вкус яблочных долек с ароматной корицей и сделал его просто потрясающим. Так что, не пловом единым!

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