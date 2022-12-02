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Ирина Гусакова

Эксперт: "Для горнолыжного отдыха чаще выбирают Выборг или Домбай"

Туризм

Впереди длинные новогодние каникулы, и россияне уже стали задумываться, где их можно весело провести. Как вариант, для любителей активного вида отдыха — можно рассмотреть недорогие направления, где в России можно покататься на горных лыжах. Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова рассказала читателям Pravda.Ru про нюансы зимнего отдыха.

Эксперт: "Для горнолыжного отдыха чаще выбирают Выборг или Домбай"

Где покататься на лыжах: самые недорогие направления

Прежде чем рассматривать бюджетные направления для горных лыж, стоит уточнить, что одна из существенных составляющих, которые закладываются в бюджет поездки, — это дорога. Поэтому для москвичей, например, самым бюджетным будет спортивный парк "Яхрома", куда можно добраться на электричке и, не тратя деньги на проживание, покатавшись, отправиться назад домой. При этом трассы в "Яхроме" вполне на уровне — есть все условия для начинающих, имеется подсветка на всех склонах, а также система искусственного снега. Самая длинная трасса — 650 метров в длину. К тому же в "Яхроме" — превосходная туристическая инфраструктура, горнолыжная школа, прокат амуниции, рестораны, бары — для тех, кому это нужно. Созданы все условия для детей. Стоимость ски-пасса начинается от 1200 рублей в будни.

В Ленинградской области тоже много горнолыжных курортов — при этом на них постоянно растёт спрос. Например, по сравнению с предыдущим годом по всей области он вырос на 925%. По данным бронирования Tvil.ru, на пике спроса — Выборг, на него пришлось около 20% всех броней. Выборг, с лежащими недалеко от города горнолыжными курортами:

  • "Красное озеро",
  • "Золотая долина",
  • "Снежный"

показывает на горнолыжный сезон рост спроса 700% по сравнению с 2021 годом. На втором месте по числу бронирований (10% всех броней) — посёлок Коробицыно, расположенный совсем рядом с "Красным озером" и "Золотой долиной". Третье место (8% броней) делят Приозёрск и Пушкин, недалеко от которого расположен курорт "Туутари Парк". Стоимость ски-пасса начинается от 1100 рублей на один день для взрослых и доходит до 30 000 за сезон. Здесь качественные длинные спуски, и всем, кто живет на юге Санкт-Петербурга, сюда добираться очень удобно. Но тем, кто всё же намерен остановиться на курорте, придётся арендовать жильё, которое стоит в районе 7-10 тысяч за сутки, в зависимости от курорта. Цена может показаться высокой, но тут следует учесть, что обычно на горнолыжных курортах снимается домик или коттедж, в котором может разместиться семья или компания, так что иногда вы платите только свою долю за проживание.

Достаточно бюджетно катание и проживание на Домбае. Авиабилет до Минеральных вод стоит не так уж дорого для жителей Центральной России. Средняя стоимость суток проживания здесь — 5200 рублей, а стоимость ски-пасса начинается от 1300 рублей. Зато Домбай отличается большим разнообразием трасс. Новички могут кататься по Лесной трассе, которая приводит прямо к посёлку. Верхние трассы рассчитаны на горнолыжников различного уровня — имеются и широкие, и совсем узкие, и "головоломные" трассы для "профи".

А вот тем, кто живет за Уралом, будет удобно добраться до Шерегеша в Кемеровской области. Впрочем, этот курорт любят и жители других регионов. Здесь 14 трасс, из них две чёрных, шесть красных, четыре синих и две зелёных — то есть могут отдыхать люди с разным уровнем подготовки. Красные и чёрные находятся на склоне горы Зелёной, а гора Медвежонок принимает новичков. Общая длина всех трас — 35 километров. Работает спа-центр, детская лыжная школа и даже ясли, тоже лыжные. Средняя стоимость проживания в Шерегеше — 8 тысяч в сутки.

Стоимость проживания на различных горнолыжных курортах сопоставима — как и цена ски-пассов, исключая самые пафосные варианты. Поэтому каждый выбирает, что ему больше подходит по трассам, дороге, уровню инфраструктуры.

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Роза Хутор vs Куршавель: российский горный курорт набирает обороты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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