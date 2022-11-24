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На курорте "Роза Хутор" открылась Всероссийская туристическая конференция

Туризм

Всероссийская туристическая конференция "И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий" начала свою работу в Сочи, на курорте "Роза Хутор".

Всероссийская туристическая конференция И селу, и городу
Всероссийская туристическая конференция И селу, и городу

Впервые представители власти, туристического бизнеса, агропроизводители и эксперты в области экологического, сельского, природного туризма из более чем 70 регионов РФ обсудят все аспекты развития аграрного и экотуризма в стране. Конференция организована Ассоциаций туроператоров России (АТОР) при поддержке курорта Роза Хутор, компании "Норильский Никель". Партнеры форума — АНО "Атмосфера", АНО "АРПТ".

"Сейчас в стране только один агротуристический маршрут получил статус Национального, порядка 300 ферм принимают туристов. Из 4 тысяч туроператоров в реестре только около 200 предлагают туры в заповедники и национальные парки. Это — результат проблем в диалоге между властью и бизнесом. Поэтому цель конференции — чисто практическая: выявить болевые точки, предложить решения конкретных проблем. По нашим оценкам, агротуризм и экотуризм может при благоприятных условиях давать прирост объемов турпотока от 50% до 100% в год. Мы хотим помочь нашим мероприятием такому росту", — подчеркнула Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"И селу, и городу" — первое полностью практическое деловое мероприятие федерального масштаба, объединяющее тематики агро- и экотуризма и посвященное исключительно насущным организационным, финансовым и правовым вопросам организации туристического бизнеса на особо охраняемых природных территориях и на сельхозобъектах.

 

По словам Дмитрия Колосова, директора по устойчивому развитию и охране окружающей среды горного курорта "Роза Хутор":

"Мы поддерживаем продолжение профессиональной дискуссии о природном и сельском туризме, столь важном и нужном для устойчивого развития национальной индустрии путешествий России. Отмечаем рост значимости этого направления, и с воодушевлением наблюдаем глубокую вовлеченность в формирование его повестки такого мощного объединения как Ассоциация Туроператоров. Дикая природная среда и культурные ландшафты сельской местности содержат в себе колоссальные рекреационные ресурсы, и работая с умом можно с избытком обеспечить соотечественников яркими впечатлениями, свежими силами и душевным равновесием. Надо лишь не забывать, что при кажущейся неисчерпаемости, эти ресурсы хрупки и ранимы, и могут быть легко утрачены при отсутствии баланса между экономическим успехом, социальным благополучием и природной гармонией. Именно соблюдение этого баланса является главным критерием успеха в рассматриваемом сегменте рынка".

 

В первый день мероприятия пройдет серия экспертных докладов, ключевые из которых:

  • Жанна Кира, директор Ассоциации глэмпингов России, осветит тему глэмпинга как важного типа комфортного размещения
  • туристов на ООПТ;
  • Евгения Дунаева, заместитель директора по туризму Национального парка "Таганай" (Челябинская область), выступит
  • с докладом о лучших практиках по формированию туристического продукта "под ключ" на особо охраняемых природных территориях (ООПТ);
  • Ольга Швакова, заместитель директора по экологическому воспитанию и познавательному туризму Алтайского биосферного
  • заповедника, расскажет об особой роли и многогранности специализации гида-инструктора на особо охраняемых природных территориях;
  • Ольга Горелова, Председатель правления Архангельской региональной туристической ассоциации, поделится с
  • участниками конференции практической информацией об особенностях получения дополнительного финансирования из региональных и федеральных бюджетов для объектов агротуризма;
  • Светлана Баранова, владелец туроператора "Континент" (Псковская область), расскажет о создании массового
  • туристического продукта с включением агрообъектов;
  • Анна Тукмачева, директор компании "Пилигрим".
 

Во второй день конференции состоится презентация решений межрегиональных команд в области агро- и экотуризма перед участниками пленарного заседания второго дня — представителями федеральных и региональных профильных министерств, Государственной думы, отраслевых объединений, среди которых:

  • Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
  • Ксения Шевелкина, директор Департамента развития сельских территорий, Министерство сельского хозяйства Российской
  • Федерации;
  • Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР), Сопредседатель экспертного совета по определению национальных маршрутов;
  • Наталья Костенко, депутат ГД РФ, заместитель председателя Комиссии по туризму и туристической инфраструктуре.

По итогам конференции ее участники сформулируют основные проблемы и опишут инструменты, позволяющие решить вопросы сложных правовых статусов, доступа к дополнительному финансированию, внедрения инструментов анализа туристических потоков и разработки востребованных туристических программ.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор майя ломидзе краснодарский край
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