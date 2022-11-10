Парк-отель Орловский: сказочная страна рядом с Москвой

Скоро Новый год. Подмосковный парк-отель "Орловский", где всё стилизовано под старину, приглашает провести незабываемые дни вместе с Алисой из Страны чудес. И это не все сюрпризы, которые ждут гостей.

Как мы попали в парк-отель "Орловский"

Приближался День Народного единства, а значит, прибавился лишний день для отдыха. Поздняя осень вылилась дождями в будни, но в праздники синоптики пообещали туманную погоду, без осадков.

Надо оставить каменные джунгли и вырваться на природу со всей семьей. Полюбоваться акварельными, чуть размытыми в дымке пейзажами, насладиться тишиной осеннего леса. Перезагрузить мысли в голове, убрать всё суетливое и лишнее, набраться новых сил. Другими словами, хорошо отдохнуть за эти три дня, да так, чтобы эти дни, по ощущениям, растянулись на целую неделю.

Куда поехать долго не выбирали, прислушались к совету друзей, которые настоятельно рекомендовали нам поехать в парк-отель Орловский.

"Это не просто отель, — настаивали они, — это старая Россия в миниатюре".

На все наши просьбы рассказать подробнее отказывались отвечать с хитрой ухмылкой, мол, сами всё увидите.

Что ж, сами, так сами. Забил в навигатор координаты — всего 30 километров от Москвы. "Уже хорошо", — подумал, повернувшись к дочке, сказал: "Зови маму, собираем чемодан, едем в гости к самому графу Орловскому".

25 гектаров парка-отеля "Орловский"

Собрались, сели в машину, приехали. Территория парк-отеля, казалось, простирается до самого горизонта, что неудивительно — 25 гектаров, большая площадь. В центре величественно возвышался главный корпус, стилизованный под графский дворец с башнями. Немного поодаль от него расположились разношёрстные коттеджи, не похожие один на другой.

На ресепшн нас встретила улыбчивая девушка, которая искренне обрадовалась нашему приезду, тепло поприветствовала и дала ключи от номера, сказав: "Вы заселяетесь в дом дворянина Сукачёва. Он находится рядом с храмом, сразу найдёте. Машину поставьте на охраняемую стоянку прямо возле вашего домика".

До нашего пристанища мы пошли по аллее, вдоль которой с одной стороны за огороженным вольером мирно паслись альпаки, козы, гогоча бегали гуси, а с другой — находились миниотели. И вот тут у меня, что называется, разбежались глаза. С одной стороны, животные, которых, как вы понимаете, в Москве не увидишь, а с другой — прекрасные домики, точные реплики строений из прошлого.

Вот дом купца Шадрина начала XX века, следом из той же эпохи — изба мещанина Поляшова. Наш миниотель оказался воссозданным строением середины XIX века дворянина Сукачёва. Деревянный, добротный, из бруса, с изразцами трёхэтажный дом напоминал своим видом старинную шкатулку. Обширный холл украшали оленьи головы с витиеватыми рогами. Большой стол, по краям диваны. Всё настолько погрузило нас в старину, что мы бы не удивились, если бы к нам вдруг вышел на встречу сам дворянин Сукачёв.

Номер мы открыли электронным ключом. Чисто, уютно, деревянный брус гармонично сочетался с керамической стеной, стилизованной под камин. А вот и сам камин. Хорошо, что электронный, — дыма нет, зато дрова переливаются в "жарком огне" и от него идёт тепло.

Пока разложили вещи, немного отдохнули, уже стемнело и наступило время ужина. Пора идти к "графу" на трапезу. Как хорошо и удобно, когда завтрак, обед и ужин включены в стоимость путёвки. Осталось проверить — еда в изобилии, широк ли выбор меню?

При выходе на улицу, к восторгу дочери и супруги, открылся прекрасный вид на освещённый огнями замок. Аллея, подсвеченная фонарями, создавала атмосферу праздника. Мы вдруг ощутили себя гостями, которых пригласили к графу Орловскому на званный ужин. И ведь правда, когда обстановка погружает тебя в историческую эпоху, это похоже на волшебство. Плечи расправляются, идёшь не спеша, наслаждаясь торжественной обстановкой.

"Чудесное начало нашего отдыха", — воскликнула супруга.

И она была права, чудеса только начинались. Я в этом убедился в ресторане. Накладывая себе в тарелку нежные голубцы, вдруг увидел рядом с собой Костю Дзю. Прославленный чемпион по боксу ужинал за столом со своей семьей. От этой обыденности стало не по себе. Это был тот редкий момент, когда реальность оказалась выше всяких ожиданий. Взыграл журналистский интерес. Нет, я не пошёл знакомиться с Константином, не люблю вмешиваться в личную жизнь — обратился на ресепшн, представился и попросил встречи с директором отеля.

Менеджер попросила подождать и через минуту ответила, что меня ожидают в зимнем саду. Мне захотелось как можно подробнее узнать о всех особенностях этого места. А главное — как удалось интересно обустроить такое большое пространство. И если осенью создалось ощущение, что попал в сказочную страну, то что же ждёт гостей в новогодние праздники?

Интервью с руководством парк-отеля

Генеральный директор парк-отеля "Орловский" Наталья Кузнецова встречала нас вместе с креативным директором Виолеттой Милорадовой и директором по маркетингу Ольгой Стацевич.

Мой первый вопрос был к генеральному директору.

— Почему у парк-отеля название "Орловский" и как это связано с реальной исторической личностью — с графом Орловским?

Генеральный директор парк-отеля "Орловский" Наталья Кузнецова

Виолетта Милорадова: Отель построен на древней русской земле. Вначале она принадлежала царю Иоанну Грозному, спустя века отошла графу Орлову. Начав благоустройство территории, мы решили создать исторически стилизованное пространство, разбив его на уникальные зоны для отдыха и прогулок.

Есть зоны, созданные специально для детей, где находятся игровые площадки, вольеры с животными. Для наших гостей — любителей изысканной кухни свои двери открыл ресторан "Петрушка". Его уникальность — необычное старорусское меню. Время от времени в нём проходят ужины в стиле Мишлен с живыми выступлениями артистов.

Наш отель окружён водой, он находится на полуострове. Поэтому мы сделали для отдыхающих белопесочный пляж. Для любителей рыбалки мы развели разные сорта рыб. Так что без улова никто не останется!

Вы обратили внимание, что на территории много животных? Это нельзя назвать зоопарком, мы просто взяли опекунство над этими животными. Мы принимаем в дар зверей на содержание. Недавно у нас появился тигр, переданный нам цирком Дурова на почётно-заслуженный отдых. Почти у половины наших животных есть опекуны. Помимо этого, отдыхающие могут покормить животных специальным кормом. Уже, наверное, видели альпака? Также есть верблюды, медведь, страусы, построен большой террариум с варанами, есть обезьяний вольер.

Отрадно, что вам понравилась наша кухня. Мы позиционируем себя, как семейно-развлекательный отель. Меню шведского стола мы прорабатываем раз-два в месяц. Также гостей ждёт открытая кухня, три горячих блюда на выбор, алкоголь высокого качества, собственная выпечка.

Вы за столом встретили Костю Дзю? К нам часто приезжают звезды не только со своими развлекательными программами, но и просто отдохнуть. Зиверт, Бузова, недавно выступала группа "Градусы".

— И детям есть, где разгуляться? Скоро Новый год, чем собираетесь удивить?

Креативный директор парк-отеля "Орловский" Виолетта Милорадова

Виолетта Милорадова: Расскажу подробно обо всём по порядку.

У нас проводятся экскурсии для детей, мастер-классы по рисованию, рукоделию. Есть большая анимационная комната, где большой проектор с мультфильмами, игровые приставки, квест "Алиса в Стране чудес". Детей развлекают аниматоры, проводят с ними зарядки по утрам. На выходные и большие праздники всегда приезжают артисты, которые играют в спектаклях, в шоу-программах. Более взрослая публика приходит на вечернюю концертную программу.

Теперь расскажу, что мы приготовили на новогодние праздники.

Мы начали готовиться к встрече Нового года ещё в августе. У нас будет работать несколько площадок, в соответствии с категорией номеров и комфортом гостей. Например, для тех, кто проживает в главном корпусе, запланирован концерт "Старая Москва" в Екатерининском зале. Гостей ждёт выступление кавер-групп, шоу трубачей, диджеи. Всё будет оформлено в стилистике, посвящённой произведению "Алиса в Стране чудес". Всех встретит Безумный шляпник, с которым взрослым можно поиграть, например, в покер, а мамы с детьми могут выпить с ним чай. Также покажем спектакль "Алиса в Стране чудес".

Новогодняя ночь завершится для всех большим пиротехническим шоу!

Путешествие в новогоднюю сказку начнется 30 декабря и продлится до 8 января.

С 1 января запланированы уличные программы, с русскими гуляньями, песнями и танцами. В первый вечер Нового года гостей ждёт концерт группы "Дэмо". Вся территория будет украшена световыми инсталляциями, установим большую ёлку перед главным входом. Да и вообще, все ёлки, растущие на нашей территории, мы также нарядим. Так что ждём всех в гости!

Мы любим свою работу. Наша главная награда — радостные лица взрослых и восхищённые глаза детей.

— Какой контингент гостей у вас отдыхает? Я читал положительные отзывы о вас. Интересно, есть ли у отеля награды за столь хороший сервис и обслуживание?

Директор по маркетингу парк-отеля "Орловский" Ольга Стацевич

Ольга Стацевич: В нашем отеле отдыхает около 60% москвичей, 30% — это гости из Подмосковья и остальные — жители иных городов России.

Учитывая, что отель принимает гостей по любимой россиянами системе "всё включено" и обладает огромным спектром дополнительных услуг как для взрослых, так и детей, мы имеем возможность принимать абсолютно разные категории — это и семейные пары с детьми, и молодёжь, и пожилые люди.

Мы стараемся держать высокую планку обслуживания отдыхающих. Наши усилия отметили не только гости, но и профессиональное сообщество отельеров. "Орловский" получил статус "Лучшего загородного отеля России" от Российской гостиничной ассоциации. За проведение широкомасштабных фестивалей, медиапортал KUDAGO удостоил нас наградой "Лучшие места и события". Гордимся премией за "Качество обслуживания и права потребителей".

В сказочную страну стоит поехать на Новый год

Следующие два дня для нас пролетели стремительно. Прогулки по территории начинались после завтрака. Они прерывались обедом, дочка спешила в игровую комнату, я кормил альпак (уж больно понравились своими томными большими глазами). Пришли в номер немного отдохнуть, а уже пора на ужин.

Наступило время отъезда. То, что надо бронировать путёвку на новогодние каникулы, сомнений не было. И я вам скажу, не рано мы взяли бронь. Менеджер сказала, что хоть свободные номера ещё есть, но пройдёт месяц и раскупят всё. Это неудивительно, мы все хотим попасть в чудесную сказку, несмотря на возраст. Тем более, что она так близка — всего 30 километров от Москвы!