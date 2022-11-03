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Автор Александр Приходько

На "Роза Хутор" расширяют границы горного туризма

Туризм

Дискуссия, посвященная стратегическим перспективам развития отдыха в горах и курортов стран ШОС, их взаимодействия с российскими комплексами, прошла в рамках форума "Горы. Туризм. Бизнес" в Сочи.

На "Роза Хутор" расширяют границы горного туризма

Участниками мероприятия, состоявшегося на курорте "Роза Хутор", стали представители ведущих горных курортов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. В ходе сессии обсуждались стратегические тренды в сфере горного туризма большого региона Евразии, а также действующие и планируемые совместные инициативы.

— Сегодня развитие горного туризма является актуальной межстрановой повесткой для стран ШОС. Горные курорты дружественных стран заинтересованы в стратегическом развитии сотрудничества с курортами России. Уже девять лет подряд "Роза Хутор" становится "Лучшим горнолыжным курортом страны" по версии World Ski Awards. Курорт прошел значительную трансформацию за прошедшие 12 лет: от горнолыжного курорта к всесезонному. Это случилось благодаря активному развитию инфраструктуры, созданию круглогодичных туристических продуктов, а также взаимодействию с зарубежными комплексами, — отметил заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму "Розы Хутор" Сергей Хворостяный.

Так, российский курорт "Роза Хутор" сегодня является стратегическим партнером известного в Казахстане комплекса "Шимбулак" и узбекского "Амирсой". В рамках партнерства были организованы привлекательные для гостей мероприятия, включая День курорта "Роза Хутор" на "Шимбулаке", в ходе которого можно было побывать в интерактивном туре в горах Сочи. Стратегические возможности курорта "Роза Хутор" также были представлены туроператорам из Казахстана и Узбекистана.

— В планах развития горных курортов Казахстана — создание нескольких кластеров, которые объединят инфраструктуру популярных курортов, включая "Шимбулак" и "Ой Карагай" сетью подъемников и трасс. В итоге протяженность трасс составит 105 километров, а пропускная способность подъемников превысит 14000 человек в час. Учитывая географическое положение и частоту рейсов в аэропорт Алматы такие кластеры имеют потенциал стать востребованным международным направлением горного туризма. Создание единого горного хаба, который на местном и международном рынке будет выступать под одним брендом, даст мощный импульс развитию туризма, малого бизнеса во всем регионе. В Казахстане очень рассчитывают, что проект соединения горных курортов сетью подъемников поддержит государство, как это происходило во многих горнолыжных странах мира. Вложенные бюджетные средства при этом возвращаются со временем путем сдачи готовой инфраструктуры в консигнацию частным эксплуатантам, — рассказал генеральный секретарь международного клуба журналистов-лыжников Андрей Кукушкин.

В планах развития узбекского курорта "Амирсой" — увеличение туристического потока до 500 тысяч человек в год и освоение более 900 гектар территории, из которых сегодня курорт занимает лишь 30 процентов. До 2025 года здесь увеличится количество трасс, будет создана система освещения для ночного катания, построены отели и резиденции.

— Туроператоры Узбекистана отмечают интерес к отдыху у граждан нашей страны в горах Сочи. Сегодня мы изучаем предпочтения и запросы потенциальных туристов с тем, чтобы совместно разработать стратегию привлечения гостей на курорты-партнеры стран ШОС, — подчеркнул коммерческий директор курорта "Амирсой" Давронбек Ниязов.

Позитивным опытом совместной работы горных курортов в рамках отраслевого союза поделился руководитель Ассоциации горных курортов Кыргызстана Кирилл Иргисцев. Сегодня она объединяет 16 курортов и туристических баз страны. От имени Ассоциации они выступают при решении задач взаимодействия с правительством страны и местными властями, ставят вопросы строительства дорог и подведения необходимых коммуникаций к туристическим объектам, способствуют развитию детского спорта.

— В настоящее время долгосрочное развитие горного туризма обсуждается на различных уровнях. Разработанная единая коммуникационная стратегия между некоторыми курортами-партнерами в пространстве ШОС, постепенно реализуется. Обсуждается унификация законодательства, в том числе системы безопасности туристов, происходит гармонизация стандартов качества предоставления услуг и выработка единых подходов для создания межрегиональных и трансграничных маршрутов. Также рассматриваются вопросы сохранения и взаимной популяризации природного и культурного наследия наших стран, активизации туризма для детей и молодежи, создания новой инфраструктуры. Уверен, что вскоре мы сможем представить гостям реализацию наших стратегических инициатив, — подвел итог сессии форума заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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