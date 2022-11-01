Автопробег "PROстранствие – Едем на Роза Хутор!" посетил Ростов-на-Дону

29 октября команда автопробега "PROстранствие – Едем на Роза Хутор!", генеральным интернет-партнером которого является Pravda.Ru, встретилась в отеле "Дон-Плаза" с представителями областной администрации, местным турбизнесом и СМИ.

Ростов-на-Дону стал очередным городом на трассе М-4 "Дон", который команда автопробега тестировала на готовность принимать автомобильных туристов, отправляющихся на российский Юг.

Как выяснилось, донская столица уже достаточно давно учитывает интересы именно автомобильных путешественников. Во-первых, Ростов-на-Дону — крупнейший логистический транспортный узел с соответствующей инфраструктурой, которая постоянно совершенствуется. По словам и. о. начальника отдела по туризму Департамента экономики города Екатерины Дацковой, даже несмотря на закрытый аэропорт за девять месяцев этого года здесь приняли 1,5 млн туристов, за весь прошлый год эта цифра составила 2 млн. А во-вторых во время пандемии, когда были закрыты границы для зарубежного туризма, здесь запустили проект "По дороге на Юг" — специально рассчитанный на автотуристов.

Руководитель Центра АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Анна Павлова рассказала, что основная идея проекта — показать гостям, направляющимся к Черному морю, что на самом деле отпуск начинается уже в Ростовской области и автомобилисты вполне могут отклониться от трассы, чтобы отдохнуть и посмотреть что-то интересное, а также познакомиться с легендарной донской кухней, ведь Ростов-на-Дону по праву считается гастрономической столицей Юга России. Каждая точка маршрута "По дороге на Юг" находится на дальше 50 км от трассы М-4 "Дон" и доступна для посещения на машине. Так, например, в данный проект входит город Каменск-Шахтинский и парк "Лога" — уникальная локация для семейного отдыха, в которой также побывала команда автопробега.

В свою очередь Дмитрий Барашков — со-организатор пробега и директор по маркетингу горного курорта "Роза Хутор" — провел для ростовской стороны презентацию курорта, после чего коллеги наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Автопробег "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!". Ростов-на-Дону взят!

Участники автопробега "PROстранствие — Едем на Роза Хутор!" посетили Ростовскую область и город Ростов-на-Дону.

Первый объект, который удалось посмотреть — ландшафтный пак "Лога" в окрестностях города Каменск-Шахтинский. Он создан в 2013 году по частной инициативе на месте стихийной мусорной свалки. Концепция парка поддерживает русский фольклор и традиции — его территория огорожена крепостными стенами, оформлена в духе народных сказок и былин. Парк уникален ландшафтным дизайном, скульптурами, садом камней, животными, живущими в зоопарке и прекрасном экзотариуме.

Участников пробега восхитила работа кузнеца на кузнечное подворье и выставка кузнечного ремесла, где в натуральную величину выкован целый огород.

На территории парка находится несколько точек питания, на разный кошелек, но с неизменно вкусной и качественной едой. Командой особо был отмечен ресторан Тетерев с блюдами русской кухни и домашними наливками.

Отдельно стоит отметить музыкальные фонтаны парка. Шоу начинается в темное время суток, свет и струи воды, двигающиеся в такт музыке, создают захватывающее зрелище! Посмотреть на эту феерию приходят не только приезжающие путешественники, но и местные жители.

В Ростове-на-Дону участники пробега повели круглый стол, где обсудили тонкости путешествия на автомобиле по трассе М-4 "Дон", получили информацию об объектах размещения, и интересных точках притяжения края. В дискуссии круглого стола приняли участие представители Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, РСТ-ЮГ и другими представителями туристического бизнеса.

Завершился день прогулкой по вечернему Ростову-на-Дону с одним из экскурсоводов компании "Рейна тур" Анжелой Сиваш.