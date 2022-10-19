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Автор Александр Приходько

Новая история усадьбы на Мясницкой

Туризм

Геополитическая ситуация оказала влияние на развитие внутреннего туризма в России. Этим летом Москва признана самым выгодным туристическим направлением. Туроператоры разрабатывают новые экскурсионные маршруты, чтобы удовлетворить искушённых соотечественников.

Новая история усадьбы на Мясницкой

За счёт своей богатой истории и концентрации достопримечательностей на один квадратный метр столица является туристически привлекательным городом. Однако портрет потребителя внутреннего туризма в последнее время сильно изменился. Обзорной экскурсией по городу, посещением Красной площади, Третьяковской галереи не отделаться, программа должна включать уникальные достопримечательности. Поэтому туристическим компаниям приходится изворачиваться и придумывать новые программы, которые заинтересуют искушённого путешественника.

Популярность приобретают пешеходные экскурсии, которые дают возможность прикоснуться к тайнам и легендам города. Они интересны не только гостям столицы, но и москвичам. Экскурсии такого рода позволяют внимательно изучать улицы и здания в камерном формате.

Один из самых интересных маршрутов проходит по Мясницкой улице. И если Кремль — сердце Москвы, то Мясницкая — её душа. Сложно найти в городе такую улицу, где каждый дом — памятник архитектуры с удивительной историей. Здесь расположились

  • доходные дома, построенные гениальным Шехтелем,
  • дом Кузнецова, до сих являющийся магазином фарфора,
  • чайное здание в псевдокитайском стиле,
  • городские усадьбы Солдатенкова, Барышникова и Черткова…

Несомненно, притягивает взгляды дворец небесно-голубого цвета за витой оградой. Это уникальное историческое здание ведёт свою историю с XVI века — тогда здесь располагались деревянные палаты семьи князей Волынских. Потом участок был передан Касимовским князьям, перешедшим на службу к Московскому царю.

Интересно, что после Касимовских князей участок был отдан смоленскому губернатору и сенатору, сыну знаменитого сподвижника Петра Первого и дипломату Алексею Григорьевичу Долгорукову. Жил князь в Варшаве с отцом, бывал в Италии — впечатления от европейской архитектуры отразились в перестройке московской усадьбы. После смерти императора Долгоруков чуть не стал тестем самого наследника престола, но юный царь умер. Тогда Долгоруков предпринял ещё одну попытку личного продвижения при дворе — подменил завещание Петра на фальшивку, согласно которой на престол должна была взойти его невеста Екатерина. Но афера не удалась: ставшая императрицей Анна Иоанновна не простила Долгорукову того, что он — единственный из Верховного тайного совета — подал голос против её избрания на трон. В итоге Долгоруков был сослан в Берёзов, где и скончался.

Очертания в стиле рококо особняк приобрёл только в 80-е годы XVIII века после кардинальной перестройки, фактически нового строительства, по проекту архитектора Семена Карина. Стройка велась для генерал-майора С. Н. Салтыкова, большого любителя роскоши и обладателя изрядного состояния. Но уже в 1831 году усадьба перешла в собственность Чертковым.

Александр Дмитриевич Чертков, крупнейший просветитель своего времени, археолог, нумизмат, предводитель дворянства Московской губернии, был весьма заметной личностью.

"Сосредоточенный, молчаливый, порой чудной на вид, он скромно, но постоянно и неуклонно следовал по однажды избранному пути…" — вспоминал о Черткове родоначальник пушкинистики, первый директор Чертковской библиотеки Пётр Бартенев.

Чертков превратил усадьбу в первую публичную библиотеку в России. Он собирал уникальные книги на любом языке мира, посвящённые России. Это было не просто хранилище, а настоящий кладезь для новых литературных произведений и исторических исследований. Знаменитый дом часто посещали

  • Николай Гоголь,
  • Василий Жуковский,
  • Александр Пушкин,
  • Константин Циолковский

и другие.

И каждого связывала с этим местом своя история: Пушкин здесь впервые читал "Бориса Годунова", а Циолковский занимался самообразованием.

Следующей страницей жизни усадьбы стал литературно-художественный кружок. К этому моменту она принадлежит уже не дворянам, а купцам: Число членов кружка росло в геометрической прогрессии. Принимали не всех. Журналист Владимир Гиляровский пишет, что именно тогда в моду вошло выражение "общественный деятель" — этот статус обеспечивал получение статуса члена кружка. Чем здесь занимались? В основном играли в карты на деньги. Так что на смену интеллектуальному времяпровождению дворянства пришли коммерция и даже криминал.

Следующей владелицей усадьбы стала купчиха Обидина: она купила её у князя Гагарина, наследника Чертковых. А после революции дом отдали под Клуб красных директоров. Помещение пришло в состояние упадка. В задачи клуба входило повышение уровня образования директоров — работали курсы математики, физики, экономики. Долгие годы в здании размещалось Общество "Знание" — организатор публичных лекций на самые разные темы для многомиллионного населения Советского Союза.

А совсем недавно в усадьбе Салтыковых-Чертковых, расположенной доме №7 на Мясницкой, открылся Новый театр Эдуарда Боякова. К концу ноября дом снова распахнёт свои двери для гостей: представит публике премьеру по мотивам рассказа Николая Лескова "Тупейный художник" — иммерсивный спектакль "Лубянский гример", а также программы экскурсий с возможностью осмотреть пространства легендарного пространства усадьбы Салтыковых-Чертковых и узнать его историю.

Автор фото — Михаил Брацило

Редактор: Елена Тимошкина
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