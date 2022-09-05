Молодое направление в туризме: цивильный отдых на природе — "глэмпинг"

Глэмпинг — новое направление в туристической отрасли, которое набирает популярность. Это отдых на природе в живописных местах, где невозможно строительство отелей или капитальных домиков. Поэтому гости живут в шатрах-палатках, временных строениях, вписанных в ландшафт местности.

Как мы открыли для себя глэмпинг

Лето стоит жаркое. Москва и Сочи плавятся под тридцатиградусной жарой. Все мысли только о прохладе. Выручает кондиционер, но… так редко! На работе временное затишье, и удалось выбить недельку отпуска. Далеко уезжать отдыхать на такой срок смысла мало — время лишь на дорогу и акклиматизацию потратишь. Провели семейный совет и решили снять домик в Подмосковье у реки. Когда стали подбирать варианты дачного отдыха, дочка вдруг обратила внимание на фото большого шатра у озера с ведущей к воде деревянной пристанью и привязанной к ней лодкой, внизу надпись: "Глэмпинг".

Оказывается, это молодое направление туризма и путешествий, которое сегодня активными темпами развивается во всем мире. В том числе и у нас, в России. Стало интересно. Уже со вниманием изучили самые разнообразные предложения отдыха на природе. На вид дикие места превращены в тематические арт-площадки, каждая со своей идеей, всевозможными конструкциями шатров, домиков. Выбрали глэмпинг на берегу озера в Подмосковье. Уж очень к воде в такую жару тянуло.

После того как мы оставили машины на поляне, оборудованной под стоянку, пошли по тропинке, уходящей в сосновый бор. Взяв в руки сумки с вещами и продуктами, отправились в путешествие по неизведанным местам. Нам сообщили, что идти до нужного места не более 20 минут. Вскоре показались деревянные указатели и пахнуло водой. Значит, уже недалеко и скоро мы увидим лесное озеро, на берегу которого расположился наш глэмпинг.

Название странное — "глэмпинг"… Что оно означает? Наш сопровождающий с улыбкой объяснил, что это сочетание слов "гламур" и "кэмпинг". То есть это не просто палатки в лесу и костровище, а территория с продуманной концепцией отдыха. И палатки не те, к которым привык каждый походник, а новое слово в строительстве. Шатры из специальных материалов с уникальными креплениями, позволяющие создавать конструкции различной площади, беседки, пирсы, места для рыбалки и мангальные зоны.

Не успел он договорить, как мы пришли к назначенному месту. Это было впечатляюще: посреди леса, на берегу озера, проще говоря, в глухом месте, нам открылись деревянные настилы, пристань, большие шатры из яркой ткани — цивилизация, одним словом. Все тут же разбрелись по своим номерам. В нашем шатре стояла двухместная кровать, раскладушка, висела плазма, жужжал вентилятор. Ступая по мягкому ковру сопровождающий подошел к стене шатра, сказав: "А вот вишенка на торте", — открыл занавеску, и за прозрачным пластиком нам открылся чарующий вид на водную гладь озера и собственный пирс. В эту минуту показалось, что на озере мы будем отдыхать одни, теряясь во времени, ощутив всю неторопливость здешних мест и величественное спокойствие, которого в городе так не хватает.

Глэмпинг в России

Статистика уверенно показывает, что рынок услуг глэмпинга в России в 2020 году пережил резкий рост и не собирается сбавляет обороты в 2022-м. На сегодняшний день в стране появилось ещё около 180 новых глэмпингов, это рост почти в два раза. В лидерах — Подмосковье, Краснодарский край, Республика Алтай.

В России действует Ассоциация глэмпингов, где выработаны стандарты качества обслуживания. Если кратко: владельцы территорий для отдыха должны предоставлять кровать, туалет, душ, фен, место для приготовления пищи, организовывать вывоз мусора и соблюдать все экологические нормы содержания территории.

Как организовать глэмпинг в России

Если вы захотите заняться этим бизнесом, необходимо будет узнать, на каких земельных участках можно расположить глэмпинг и какие требования законодательства придется соблюдать. На этот вопрос Pravda.Ru ответил директор по развитию проекта "Мой гектар" Игорь Калинин:

— Для начала назовём те места, на которых глэмпинг невозможен. Это земли промышленности, энергетики, транспорта, земли водного фонда, земли запаса. Остальные категории подходят с некоторыми оговорками, почти на 100% под вид этого бизнеса. Так как популярность глэмпинга напрямую зависит от природной красоты места, важно подчеркнуть, что под размещение подходят земли особо охраняемых территорий и объектов, лесного фонда подкатегории рекреация.

Самые бюджетные по стоимости гектары — земли сельхозназначения. Организовывать отдых для туристов на таких участках юридически непросто. Проще говоря, поле надо превратить в лес, а потом организовывать глэмпинг.

Нет четких требований для строительства домиков, беседок, шатров. Можно использовать любые некапитальные строения.

Традиционно наши участки покупают под возведение собственной усадьбы. Лишь 30% клиентов приобретают под бизнес. Но нужно заметить, что внутренний туризм начал переживать второе рождение уже в 2020 году. На сегодняшний день под объекты для массового отдыха уже приобретено около 50 гектаров.

Правительство РФ включило в программу поддержки предпринимателей это направление туризма. Существуют гранты до трёх миллионов рублей под открытие глэмпинга.

А мы, со своей стороны, можем предоставить участки с прекрасными видами родной природы Подмосковья, Тверской области.

Российский туризм сегодня испытывает давление от введенных санкций недружественными странами. Россияне все чаще выбирают место для отдыха в родной стране. Требования и предпочтения становятся более избирательными. Не удивительно, что бизнес-индустрия подстраивается под новые запросы и стандарты клиентов. Если вы захотели открыть свой глэмпинг, это сделать намного проще, чем, скажем, пять лет назад. В России созданы более трехсот компаний-производителей шатров, домовых конструкций, аксессуаров, различных генераторов энергии. Предложений на этом рынке великое множество под любую концепцию и бюджет. Начиная от установления специализированных палаток стоимостью от 300 тысяч рублей, до автоматизированного "умного" дома.

Тематические идеи для глэмпинга также активно развиваются. Это занятия йогой и, соответственно, стилизация пространства под "ашрам", традиционная рыбалка и охота, есть большое направление стилизации для подростков и детей, даже космическое инопланетное путешествие для разных неформалов.

А ещё во время пандемии, когда действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, глэмпинги стали удобной площадкой для проведения корпоративных мероприятий.

Цены на глэмпинг

Стоимость проживания в среднем по России составляет около 6 тысяч рублей за сутки. В Подмосковье цена варьируется от 7-9 тысяч и, бывает, достигает приличной суммы для состоятельных туристов. Всё зависит от сервиса, красоты места и удалённости. Если вы хотите провести необычно свой отпуск или просто отдохнуть на выходных, справить день рождения вдали от городской суеты и стандартов отелей, то перед вами широкие возможности для выбора глэмпинга в соответствии с бюджетом. Только не забудьте прочитать отзывы, чтобы не повестись на яркую картинку на сайте и не попасть к любителям лёгкой наживы.