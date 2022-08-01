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Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" открывает раннее бронирование отдыха в зимнем сезоне 2022/23

Туризм

В период с 1 по 31 августа услуги курорта можно будет приобрести с большими скидками.

"Роза Хутор" открывает раннее бронирование отдыха в зимнем сезоне 2022/23

С 1 августа курорт "Роза Хутор" открыл продажи отелей, ски-пассов, школы инструкторов, прокат горнолыжного оборудования на зимний сезон 2022/2023 года. Все эти услуги доступны на официальном сайте и в интернет-магазине курорта.

"В этом году акцию бронирования отдыха в зимнем сезоне мы запустили раньше, чем в прошлом, — говорит Дмитрий Барашков, директор по маркетингу и электронной коммерции "Роза Хутор". Ее отличительной особенностью является, например, возможность приобретения детского сезонного ски-пасса с 50-процентной скидкой. Такое предложение действует впервые, таким образом мы хотели бы поддержать стремление подрастающего поколения овладеть навыками катания на горных лыжах и сноуборде. Вместе по ски-пассами мы открываем ранние продажи проживания в отелях и услуг школы инструкторов. Для наших гостей это отличная возможность заблаговременно спланировать свой отдых по наиболее выгодным ценам".

Ски-пассы доступны для покупки в онлайн-магазине курорта на любую дату предстоящего сезона. По акции "Раннее бронирование" до 31 августа можно приобрести многодневные ски-пассы (от 3-х дней катания) со скидкой 20%, которая автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине "Роза Хутор". До этой даты также будут действовать скидки:

  • 50% — на детские сезонные и годовые ски-пассы
  • и 25% — на взрослые сезонные и годовые ски-пассы.

В сентябре и последующие месяцы скидка будет уменьшаться.

Таким образом, взрослый сезонный ски-пасс при покупке до 31 августа обойдется в 44850 рублей вместо 59800 рублей, а многодневный ски-пасс на неделю катания в пиковые даты (c 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) обойдется в 25700 рублей.

Стоимость ски-пассов на "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне будет варьироваться в зависимости от дат катания. К примеру, тариф "Базовый" будет действовать с момента открытия горнолыжного сезона 2022/2023 до 23 декабря, а также с 1 апреля до конца сезона. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в этот период составит 3400 рублей. Сохраняются также тарифы на несколько дней катания, позволяющие гостям сэкономить до 20% стоимости ски-пасса. Такую же скидку смогут получить владельцы студенческой карты "Роза Хутор" при покупке в кассах курорта ски-пасса на полдня и день катания. Гости курорта старше 60 лет, инвалиды II и III групп, сопровождающие инвалидов I группы по-прежнему получат скидку 50 % при покупке офлайн.

Также для гостей "Роза Хутор" открылось бронирование гостиниц курорта, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля "Роза Шале" на зимний сезон 2022/2023. Их можно будет арендовать по ценам раннего бронирования со скидкой до 20%, т. е. по стартовой стоимости до 20 августа. Тарифы будут действовать на проживание в период с 25 декабря по 16 апреля 2023 года. В отелях применяется динамическое ценообразование: чем ближе к сезону, тем выше цены, поэтому раннее бронирование самое выгодное. В период пре-сейла целесообразно бронировать и прокат горнолыжного оборудования, так как только в августе на него будет действовать скидка 15%.

Школа инструкторов курорта также открывает ранее бронирование услуг с 1 августа. Самые выгодные цены, со скидкой до 15% от тарифа будут доступны на сайте курорта. К примеру, в тарифе "Базовый" двухчасовое индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 5500 рублей вместо 6300 рублей при бронировании в августе, групповое занятие существенно дешевле — 1600 рублей, вместо 1800.

 

Как отмечает Дмитрий Барашков, "особое внимание рекомендую обратить на зимние детские кэмпы, когда ребенок полностью погружается в катание и за несколько дней не только "встает на лыжи", но и находит новых друзей. По акции раннего бронирования в августе "Роза Kids Camp” на 3 дня будет стоить гораздо дешевле. Я бы рекомендовал поспешить с их приобретением, потому что кэмпы пользуются большой популярностью. Это неудивительно, потому что они позволяют с пользой провести время не только детям, но и их родителям. Пока ребенок увлечен занятиями на учебном склоне, взрослые могут покататься в свое удовольствие по трассам разного уровня сложности".

К услугам гостей "Роза Хутор"

  • самая большая зона горнолыжного катания в России — 105 км трасс,
  • 32 подъемника,
  • более 300 инструкторов,
  • ски-сервис,
  • прокат оборудования,
  • 2 снежных парка,
  • зона вечернего катания,
  • аттракцион "Родельбан",
  • этно-парк "Моя Россия",
  • ледовый каток

и многое другое.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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