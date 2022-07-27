Путешествие по Приэльбрусью: живописные предгорья и лучше гор только горы

Вероятно, многие люди видели фильмы про покорение горных вершин. От них веет не только духом опасности, но и бесконечной красотой природы. Вероятно, вы бы тоже хотели взобраться на Эверест, например, или просто полюбоваться красотой горных окрестностей.

Но вот проблема — Эверест совсем не подходит для новичков. Кроме того, теперь попасть в Непал несколько труднее в силу сложившейся ситуации с коронавирусом.

Выход есть! Долго перебирать документы не придётся, потому что в России есть Эльбрус — высочайшая вершина не только нашей большой Родины, но и всей Европы, которая как раз подходит для новичков-альпинистов.

Гора Эльбрус имеет высоту 5642 метра и расположена на севере Кавказа, на границе двух республик: Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Добраться до Приэльбрусья не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно долететь на самолёте или доехать на поезде до Минеральных Вод. Местный аэропорт расположен всего в 200 километрах от Эльбруса. Далее нужно ехать до Терскола на машине или на автобусе. Из Терскола стартуют многие экспедиционные группы.

Для посещения Эльбруса лучше выбрать летний сезон. Почти никогда туристы не поднимаются на вершину зимой или в другой сезон. Это относится и к тем туристам, кто не планирует конкретно покорение горы, а хочет просто заняться трекингом. Причина очень проста — летом в Приэльбрусье, как и во многих других регионах нашей страны, преобладает солнечная и безветренная погода. Почему это так важно? Восхождение напрямую зависит от погоды. Проще говоря, если попасть под сильный ветер или буран, то вы не сможете подняться на вершину, поскольку рискуете своей жизнью.

Прибыв в Приэльбрусье, вы можете прокатиться по окрестностям и увидеть некоторые интересные места.

Баксан — небольшой населённый пункт, который расположился в очень красивой горной долине, как раз вдоль одноимённой реки. Перед Верхним Баксаном установлен памятник первым покорителям Эльбруса Киллару Хаширову и Ахие Соттаевой.

Город Тырныауз — наикрупнейшее поселение в долине и, по совместительству, административный центр Эльбрусского района. Многие туристические сайты утверждают, что это город-призрак, который может вас даже напугать своим видом. Это не совсем так. Когда туризм в этих краях стал развиваться, Тырныауз стал оживать.

Терскол — небольшой посёлок, который туристам советуют в качестве более демократичного варианта для размещения в Приэльбрусье. Сейчас он стал набирать популярность из-за своих чрезвычайно красивых и живописных, одновременно коротких пеших маршрутов — хороший вариант на случай, если не спешите на восхождение. Можно будет посмотреть на водопад Терскол и одноимённый ледник.

Если вы твёрдо решили подняться на Эльбрус, то по пути вас ждут тоже очень красивые локации.

Гарабаши 2 — высочайшая станция горнолыжного курорта Эльбруса. Там же находится музей Эльбруса и горные приюты восходителей.

"Семёрка" — необычной формы ледник, находящийся на северном склоне Эльбруса, на высоте 4454 метров. Такое название ледник получил совсем не просто так. Он в действительности выглядит как цифра 7. "Семёрку" можно хорошо рассмотреть со склонов не только Эльбруса, но и соседнего Чегета.

"Девичьи косы" — водопад, украсивший пик Терскол на южном склоне. Водопад расположен в верхней части Баксанского ущелья, его высота — 30 метров.

Если всё довольно прозрачно с восхождением, то как быть в случае, когда по каким-либо причинам не хочется подниматься на вершину всей Европы?

В окрестностях Эльбруса множество потрясающих природных достопримечательностей, которые ничем не уступают "высотным".

Адыр-Су — недлинное, но чрезвычайно живописное ущелье, в низинах которого течёт река с тем же названием. Само ущелье длиной всего 14 километров. Одним из его плюсов является полное отсутствие какой-либо инфраструктуры, что непременно порадует тех, кто хочет остаться наедине с природой.

Кыртык — ущелье, название которого переводится как "большая трава". Название говорит само за себя — ущелье действительно изобилует зеленью. Через Кыртык протекает небольшая, но бурная река, которая украшает собой отвесные скалы.

Независимо от того, какой маршрут в Приэльбрусье вы выберете, вас ждёт одно — бесконечная красота природы, которая подарит незабываемые впечатления. Многие, кто побывал в этих краях, мечтают вернуться сюда.

Если вы очень любите горы, мечтаете об интересном и оригинальном отдыхе, то Эльбрус вас уже ждёт!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.