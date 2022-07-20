Как создать единый туристический бренд стран ШОС?

Сегодня туризм переживает непростые времена и многое предпринимается именно для развития внутреннего российского туризма. Значит ли это, что о въездном туризме сейчас можно окончательно забыть? Заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный в интервью PROбренду рассказывает, насколько реально сейчас запускать, продвигать и стратегически развивать именно международные проекты.

— Недавно российский горный курорт "Роза Хутор" презентовал свои летние программы отдыха в Узбекистане. Почему именно узбекские туроператоры были выбраны целевой аудиторией, как это всё прошло?

— Дело в том, что любой международный проект будет успешным в случае трёх стратегических факторов:

первое — это наличие локального партнёра в зарубежной стране, второе — это хорошая транспортная доступность между странами и третье — это уникальный туристический продукт, который в данном случае может предложить "Роза Хутор".

У нас есть партнёры в Узбекистане — компания "Долорес трэвел", с которой мы давно сотрудничаем, у нас есть сейчас большое количество прямых рейсов между городами Узбекистана и городом Сочи.

Страны ЕВРАЗЭС — это наш стратегический приоритет, с которыми мы давно и системно работаем. В частности, можно сказать, что только из Узбекистана за последние три года курорт посетило более пятисот человек. Мы считаем, что благодаря нашей проведенной презентации мы сможем увеличить это количество минимум в два раза в этом году.

Почему мы обращаем внимание в данном случае на Узбекистан и на ближнее зарубежье? Одной из наших стратегических задач мы видим в продвижении российского туристического потенциала за рубежом и участие в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Мы пытаемся задавать определенный тренд, в данном случае говоря о горном туризме как отдельном специфическом секторе индустрии гостеприимства.

Какой продукт мы можем предложить? Это, конечно, отдых в горах и, безусловно, возможность совместить его с морским отдыхом, который интересен для граждан Узбекистана.

Если говорить о портрете туриста из этой страны, то это семейные пары с детьми, которые хотели бы провести время в горах — этот отдых им знаком, у них есть свои горные курорты — но при этом наша природа, наши климатические условия уникальны, это и субтропические леса, и возможность полюбоваться водопадами, что может привлечь гостей. При этом отдых может быть рассчитан на любого гостя: кто-то хочет заниматься спортом и испытывать повышенные нагрузки, а кто-то хочет совершенно спокойно прогуливаться в горах.

— Скажите, а языковой барьер, ментальные отличия могут влиять на успешный обмен туристами?

— Наши предложения отдыха в Российской Федерации на "Розе Хутор" находят значительный отклик в Узбекистане и этому есть объяснение.

Во-первых, как раз нет никакого языкового барьера. Во-вторых, есть доступность национальных платежных систем, что стратегически важно сейчас.

Кроме того, мы знаем и умеем обслуживать гостей из мусульманских стран. У нас есть накопленный опыт работы с туристами из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и других. Поэтому, мне кажется, у нас есть уникальная возможность привлекать таких гостей и свидетельством этого является то, что на нашей презентации в Ташкенте присутствовало около 40 представителей туристических операторов и ведущих средств массовой информации страны, т. е. интерес есть.

— А вы сами на кого делаете упор, на туроператоров или же на туристов?

— Мы привлекаем гостей через туроператоров, которые могут продавать турпродукты пакетами.

— Речь идёт о чартерных перелётах?

— Нет, речь идёт о регулярных рейсах Узбекских авиалиний между городами Ташкент, Самарканд, Фергана до города Сочи. Мы считаем это наиболее эффективным фактором на начальном этапе сотрудничества.

Генеральный директор СП ООО "Amirsoy" Саид-Вали Саидходжаев и заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный

— А горнолыжный отдых насколько востребован у жителей Узбекистана? Я знаю, что у вас подписан меморандум с одним из передовых горных курортов страны Amirsoy. Что он в себя включает?

— Я считаю, что работа с партнёрами, в данном случае с горным курортом Amirsoy является еще одной точкой входа на туристический рынок другой страны. У нас есть хороший опыт коллаборации с горным курортом Шымбулак из Казахстана и эффективный результат — более тысячи гостей в год приезжает на "Роза Хутор" круглый год. Amirsoy является очень современным, хорошо оснащенным курортом. Конечно, по количеству трасс и гостиниц он пока уступает "Роза Хутор", но при этом у него есть совершенно уникальный опыт привлечения гостей.

Надо отметить, что горнолыжный спорт в Узбекистане активно развивается, курорт находится на расстоянии 65 километров от Ташкента значительное количество гостей приезжает в выходные полюбоваться горами: летом погулять, а зимой научиться кататься.

Наше сотрудничество будет идти по нескольким стратегическим направлениям,

прежде всего это обмен опытом и лучшими практиками по работе с гостями, второе — это информационный и культурный обмен отраслевыми данными, трендами, совместное проведение мероприятий, например, дней культур наших стран.

Предоставляется возможность не только покататься на лыжах, но и познакомиться с еще одной страной во время отдыха.

Мы считаем, что это будет очень полезный диалог, поэтому есть необходимость разработки совместных маркетинговых предложений, актуальных для всех заинтересованных сторон. Например, если вы катаетесь какой-то период на одном курорте, то вы можете поехать на другой курорт и получить скидки на проживание, катание или другие сервисы.

В марте этого года была было подписано межправительственное соглашение об увеличении туристического потока между нашими странами, поэтому мы сформировали уникальное предложение, которое является конкретным вкладом в практическую реализацию этого стратегического плана. Наша стратегия координируется со стратегией более высокого уровня.

— Ну это же в какой-то мере конкуренция, в том числе вы не боитесь, что потом вдруг этот курорт возьмёт и ваших всех гостей к себе переманит?

— Нет, не боимся. Как и любое стратегическое партнерство, оно имеет эффект только в случае удовлетворения интересов всех партнеров. У нас один культурный код и видение сотрудничества.

Я участвовал в туристическом форуме стран ШОС "Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие", который тоже проходил в Узбекистане и на этом форуме прозвучала идея развития внутреннего туризма стран ШОС. То есть это глобальная тенденция, уже определяющая приоритеты развития туризма на всём огромном пространстве евразийского континента.

Прежде всего, это упрощение визовых процедур, хотя и сейчас они достаточно несложные, но тем не менее это будет унификация туристического законодательства. Также это разработка единого туристического бренда внутреннего туризма стран ШОС.

При этом надо отметить, что население этих стран более 3,4 млрд человек и есть хорошая транспортная доступность между странами и, таким образом, есть все условия для развития внутреннего туризма. Более того, руководители туристических ведомств стран на этом форуме договорились о выработке соглашения о туризме, которое, я надеюсь, будет подписано этой осенью на саммите глав государств стран ШОС.

На этом форуме мы предложили свои стратегические инициативы по развитию горного туризма. Так как все эти страны имеют горные массивы, то мы предложили проводить ежегодный фестиваль горных курортов стран ШОС. Мы могли бы участвовать в разработке горнолыжного кодекса наших стран, чтобы гости из любой страны понимали, какого качества услуги будут на горных курортах, какие меры безопасности принимаются, какие требования должны соблюдать гости, чтобы не навредить другим гостям или себе лично, как работает служба спасения, противолавинные службы.

Еще одно направление — это профессиональная дискуссия о работе непосредственно курортов, например, как работает та же служба спасения, т. е. обмен опытом. Мы уже обратились в Ростуризм за поддержкой нашей инициативы, и я надеюсь, что у нас это мероприятие обязательно реализуется и в скором времени мы его проведём.

— А что сейчас с иностранцами на "Розе Хутор", они там есть?

— У нас в девятнадцатом году было около 15 тысяч гостей из 106 стран, из них доля стран ШОС и СНГ составляет около 50%, при том, что в 2019 году она была около 30%. Это свидетельствует о зрелости бизнес-процесса, так что продолжаем активно работать дальше!