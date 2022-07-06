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Автор Ольга Лазарева

Курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве

Туризм

В соответствии с подписанным документом курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края будут взаимодействовать по вопросам создания благоприятных условий для организации отдыха и оздоровления детей в горах Сочи при безукоризненном соблюдении всех законодательных норм.

Детский горный отдых на Роза Хутор
Детский горный отдых на Роза Хутор

Подписывая соглашение, стороны приняли во внимание растущий объем спроса на организованный детский отдых, формирующийся на фоне значительного недостатка инфраструктуры и сервисов, которые бы соответствовали требованиям законодательства.

"Забота о будущем поколении — одно из направлений корпоративной повестки в области устойчивого развития. В числе приоритетов курорта не только безопасный отдых, но и формирование обширной линейки предложений, позволяющих юным гостям с пользой провести время в горах. Мы полагаем, что сотрудничество с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края позволит нам компетентно приложить свои усилия к созданию наилучших условий для организованной детской рекреации в горах", — говорит директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

 

По мнению сторон, накопленные опыт и знания, а также уникальные ландшафтно-климатические возможности и развитая инфраструктура горного кластера Сочи позволит им достигнуть успеха в организации качественного отдыха детей из разных регионов России.

"Вместе с "Роза Хутор" и при поддержке министерства труда и социального развития Краснодарского края, мы будем искать решения, позволяющие расширить возможности детского отдыха в горах Сочи. Эти решения будут связаны как с использованием уже существующей инфраструктуры, так и с закладкой новых объектов в перспективные планы развития и грядущего расширения краснополянского горнотуристского кластера", — заявляет глава Ассоциации Артем Гаврилов.

Отрасль детского отдыха едва начала восстанавливаться после значительных ограничений, с которыми столкнулась на пике пандемии COVID-19. В тоже время, спрос на эти услуги постоянно растет. Это означает, что необходимая инфраструктура и способные обеспечить исполнение всех предъявляемых к этой деятельности требований операторы — весьма востребованы и даже дефицитны.

"Президент страны и региональные власти уделяют большое внимание вопросам отдыха и оздоровления детей. На уровне федерации и края принимаются меры по сохранению и развитию детских лагерей. "Роза Хутор" — крупнейший горный курорт нашей страны, и дети со всех регионов с удовольствием там отдохнут. Мы с позитивными ожиданиями смотрим на усилия отраслевой Ассоциации и курорта "Роза Хутор". Если им удастся достичь успеха, то, несомненно, это будет новый стандарт для всей отрасли. Со своей стороны, готовы оказать максимальную поддержку в данном намерении", — комментирует министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

 

Стороны рассчитывают привлечь к дискуссии других участников индустрии. После открытых обсуждений планируется интеграция разработок в проекты развития инфраструктуры горного кластера Сочи, а также запуск пилотных проектов, направленных на адаптацию существующей отельной инфраструктуры к задаче организации отдыха детей согласно требованиям законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой курорта "Роза Хутор"

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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Курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
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