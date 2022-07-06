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Автор Маргарита Кичерова

Эксперт: Дагестан и Калмыкия идеальны для летнего отдыха

Туризм

Реально ли летом отдохнуть за неделю? Где можно побывать за столь короткий промежуток времени, из чего складывается отпускной бюджет, как преодолеть транспортные проблемы в связи с ограничениями на полёты из-за спецоперации России на Украине, рассказал Pravda.Ru эксперт по туризму Александр Бандурин.

Эксперт: Дагестан и Калмыкия идеальны для летнего отдыха

— Александр, какие самые интересные достопримечательности в России сегодня можно посетить?

— Сейчас очень много информации о достопримечательностях. Чтобы их посмотреть, востребованы два варианта. Первый вариант: люди путешествуют на автомобиле, по пути останавливаясь, рассматривая достопримечательности на маршруте, в других городах по пути к морю или куда-то ещё. Если мы говорим про море, можно рассмотреть для промежуточного посещения:

  • Ростовскую область,
  • Волгоград,
  • Краснодар.

Это интересные города, которые динамично развиваются, там есть культурные, религиозные, гастрономические достопримечательности. В Интернете на страницах "Путешествуй по России" много таких объектов. Это музеи, рестораны, разнообразные мечети, соборы, а в Калмыкии — буддистские объекты.

Всё большую популярность получает российское побережье Каспийского моря — Дагестан.

— Как рассчитать бюджет на отпуск?

— Бюджет состоит из трёх компонентов. Во-первых, транспорт. Если едем на машине, то смотрим, сколько понадобится денег на топливо. Если по железной дороге, то билеты туда-обратно. Если это отдых на Чёрном или Каспийском море, то сейчас узкое место — это транспортная доступность. Потому что самолёты летают только в Сочи, Адлер. Можно, конечно, из аэропорта Адлера взять напрокат машину и доехать, куда надо, за 3-4 часа. В этом случае я бы рекомендовал брать полную страховку.

Во-вторых, проживание. Некоторые ничего не бронируют, приезжают к морю и там уже ищут среди местных жильё. Есть дорогие гостиницы, 200-300 тысяч на неделю — это не все могут себе позволить. Большинство у нас отдыхают за 3-5 тысяч в сутки.

В-третьих, питание. Надо примерно планировать на человека в сутки 1000 рублей — это без ресторанов, просто нормальная столовая. Столовая лучше ресторана тем, что у неё большая проходимость и постоянно свежие продукты. Но лучше питаться по рекомендации. Когда мы куда-то приезжаем, то спрашиваем на ресепшене в гостинице, где можно поесть национальную еду вкусно и недорого.

В Советском Союзе можно было проверить качество точки питания так: если работники скорой помощи и милиции там едят, значит, это хорошая столовая.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы россия туризм маргарита кичерова
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