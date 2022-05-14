В связи с "постковидными" реалиями и проводимой Россией СВО (а также её экономическими последствиями) у россиян стоит выбор, где провести отпуск-2022.
По данным социологов, турагентств, а также систем бронирования билетов, отелей и жилья, значительная часть наших граждан (у которых есть время и деньги на отпуск вне дачи и дома) рассматривает отдых в Крыму.
Правда в связи с обеспечением безопасности полётов и временным закрытием аэропортов центра и юга России добираться до Крыма придётся без самолётов (ну почти), однако Крым и Севастополь того стоят.
Субъективный ответ на вопрос: "Стоит ли ехать в Крым летом-2022?" — однозначно стоит! За этим ответом обязательно идут три вопроса:
поделился в интервью Pravda.Ru популярный крымский блогер и ТГ-автор Владимир Романов.
"Отвечу по порядку. Зачем? — Эмоции. Если вы будете организовывать свой отдых самостоятельно, ни на кого не рассчитывая, и самостоятельно составите для себя план посещений известных на всю страну мест, — кроме эмоций, вы получите ещё и множество великолепных фото", — считает он.
Какие минусы?
"Основных — два: цена и качество (в данном случае сервис). Всё не просто дорого, а очень дорого. Сервис можно описать одним предложением: как только вы отдали деньги, вы уже никому не интересны", — делится эксперт.
Какие плюсы?
"Крым захватывает, влюбляет и покоряет. Познакомившись с ним очно, очень высока вероятность, что следующей вашей целью станет переезд сюда на ПМЖ. Именно этот путь прошёл автор этих строк и за восемь лет ни разу не пожалел", — заключил он.
"Сейчас на курортах Краснодарского края какое-то сумасшествие. Мы были в 2021 году там и потратили столько денег, что хватило бы на отдых в Италии или Франции, не говоря про Турцию и Египет.
В Крыму мы тоже были в 2020-м после пандемии — там всё-таки цены (и запросы. — Прим. ред.) у местных жителей и сервиса чуть поменьше", — рассказывает пара москвичей Илья и Елена.
"Однозначно в Крым ехать в 2022 году стоит. Почему? Это всецелевой курорт, где можно "лениво" жить в отеле, купаться и загорать, изучать историю, лечиться, ездить на сотни экскурсий, заниматься экстремальным и активным отдыхом, знакомиться с винами и кухней Крыма, да всё, что угодно. Разве что кататься на горных лыжах пока не получится. А ещё QR-коды для отелей/ресторанов отменили в начале весны", — рассказала Pravda.Ru руководитель одного из крупных турагентств.
Из минусов эксперт отметила "нестабильность сервиса".
"В Турции человек знает, что за определённую сумму за тур (и денег с собой) он получит определённый комплекс услуг.
Условно говоря, за 50, 100 или 300 тысяч есть стабильный гарантированный набор определённого класса. Это
А дальше — хоть одежду покупай, хоть на экскурсии езди.
В Крыму же за определённые деньги не понятно, что ты получишь — идеальный вариант, "супер за копейки" или полную беду за пару сотен тысяч", — пояснила она.
При этом она отметила, что со времён СССР и Украины полуостров "колоссально похорошел", дорогами, инфраструктурой, объектами размещения, сервисом, а также "в Крыму абсолютно безопасно, спокойно, тепло, интересно, — это стоит увидеть, особенно если в последний раз вы были в Крыму при Украине или в советское время".
"Самый дешёвый вариант — поезд, но это долго. Дальше идут междугородные автобусы, своя машина, попутки и перелёт в Сочи с поездкой на такси в нужный город Крыма", — пишут на туристических форумах.
Стоит добавить, что в Крыму из-за санкций работают свои:
"Карты любых российских банков (МИР, Visa. Mastercard и т. п.) работают, есть банкоматы РНКБ, "России", Генбанка и т. п. Снимать деньги без комиссии или почти без неё можно везде, оплачивать картой (прикладывая её к терминалам) — почти везде", — ранее писала Pravda.Ru, рассказывая о жизни москвичей, питерцев и жителей миллионников, переехавших в Крым.
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