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Автор Александр Шторм

Отпуск-2022: стоит ли ехать в Крым — мнения экспертов

Туризм » Регионы » Россия

В связи с "постковидными" реалиями и проводимой Россией СВО (а также её экономическими последствиями) у россиян стоит выбор, где провести отпуск-2022.

Отпуск-2022: стоит ли ехать в Крым — мнения экспертов

По данным социологов, турагентств, а также систем бронирования билетов, отелей и жилья, значительная часть наших граждан (у которых есть время и деньги на отпуск вне дачи и дома) рассматривает отдых в Крыму.

Правда в связи с обеспечением безопасности полётов и временным закрытием аэропортов центра и юга России добираться до Крыма придётся без самолётов (ну почти), однако Крым и Севастополь того стоят.

Субъективный ответ на вопрос: "Стоит ли ехать в Крым летом-2022?" — однозначно стоит! За этим ответом обязательно идут три вопроса:

  1. "Зачем?",
  2. "Какие минусы?"
  3. и "Какие плюсы?" —

поделился в интервью Pravda.Ru популярный крымский блогер и ТГ-автор Владимир Романов.

Зачем ехать в Крым?

"Отвечу по порядку. Зачем? — Эмоции. Если вы будете организовывать свой отдых самостоятельно, ни на кого не рассчитывая, и самостоятельно составите для себя план посещений известных на всю страну мест, — кроме эмоций, вы получите ещё и множество великолепных фото", — считает он.

Минусы отдыха в Крыму

Какие минусы?

"Основных — два: цена и качество (в данном случае сервис). Всё не просто дорого, а очень дорого. Сервис можно описать одним предложением: как только вы отдали деньги, вы уже никому не интересны", — делится эксперт.

Плюсы отдых в Крыму

Какие плюсы?

"Крым захватывает, влюбляет и покоряет. Познакомившись с ним очно, очень высока вероятность, что следующей вашей целью станет переезд сюда на ПМЖ. Именно этот путь прошёл автор этих строк и за восемь лет ни разу не пожалел", — заключил он.

"Сейчас на курортах Краснодарского края какое-то сумасшествие. Мы были в 2021 году там и потратили столько денег, что хватило бы на отдых в Италии или Франции, не говоря про Турцию и Египет.

  • Это и задранная до небес стоимость жилья,
  • и цены на отели,
  • и счета в ресторанах, словно мы обедали в "Палкине",
  • и просто оборзевшие таксисты.

В Крыму мы тоже были в 2020-м после пандемии — там всё-таки цены (и запросы. — Прим. ред.) у местных жителей и сервиса чуть поменьше", — рассказывает пара москвичей Илья и Елена.

"Однозначно в Крым ехать в 2022 году стоит. Почему? Это всецелевой курорт, где можно "лениво" жить в отеле, купаться и загорать, изучать историю, лечиться, ездить на сотни экскурсий, заниматься экстремальным и активным отдыхом, знакомиться с винами и кухней Крыма, да всё, что угодно. Разве что кататься на горных лыжах пока не получится. А ещё QR-коды для отелей/ресторанов отменили в начале весны", — рассказала Pravda.Ru руководитель одного из крупных турагентств.

И снова про минусы...

Из минусов эксперт отметила "нестабильность сервиса".

"В Турции человек знает, что за определённую сумму за тур (и денег с собой) он получит определённый комплекс услуг.

Условно говоря, за 50, 100 или 300 тысяч есть стабильный гарантированный набор определённого класса. Это

  • перелёт,
  • трансфер,
  • номер,
  • бассейны,
  • море,
  • алкоголь,
  • "олл" или "экстра-олл инклюзив"...

А дальше — хоть одежду покупай, хоть на экскурсии езди.

В Крыму же за определённые деньги не понятно, что ты получишь — идеальный вариант, "супер за копейки" или полную беду за пару сотен тысяч", — пояснила она.

При этом она отметила, что со времён СССР и Украины полуостров "колоссально похорошел", дорогами, инфраструктурой, объектами размещения, сервисом, а также "в Крыму абсолютно безопасно, спокойно, тепло, интересно, — это стоит увидеть, особенно если в последний раз вы были в Крыму при Украине или в советское время".

Как добраться в Крым в 2022 году в отсутствие перелетов

  • Поездом (новые суперкомфортные поезда), правда в дороге придётся провести от 28 часов.
  • Автомобилем, дающим абсолютную мобильность, но и проблемы с парковками (в Крыму с ними ужасная ситуация), а также особенностями крымских дорог и улочек.
  • Перелётом до аэропорта (Сочи), а дальше такси, электричкой до Керчи (и дальше автобусами, такси и т. д.), междугородними автобусами в Крым, попутками.

"Самый дешёвый вариант — поезд, но это долго. Дальше идут междугородные автобусы, своя машина, попутки и перелёт в Сочи с поездкой на такси в нужный город Крыма", — пишут на туристических форумах.

Стоит добавить, что в Крыму из-за санкций работают свои:

  • сотовые операторы;
  • банки (из "материковых" пока зашёл только ПСБ);
  • автозаправки;
  • продуктовые сети;
  • интернет-операторы;
  • железные дороги;
  • почта;
  • сети фастфуда;
  • агрегаторы такси ("материковых" пока нет).

"Карты любых российских банков (МИР, Visa. Mastercard и т. п.) работают, есть банкоматы РНКБ, "России", Генбанка и т. п. Снимать деньги без комиссии или почти без неё можно везде, оплачивать картой (прикладывая её к терминалам) — почти везде", — ранее писала Pravda.Ru, рассказывая о жизни москвичей, питерцев и жителей миллионников, переехавших в Крым.

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"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"
Редактор: Елена Тимошкина
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