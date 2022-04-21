110 километров пеших троп будет доступно в новом летнем сезоне на "Роза Хутор"

Курорт "Роза Хутор" предлагает разнообразные активности для увлекательного отдыха в горах.

Новый летний сезон на "Роза Хутор" официально стартует 29 апреля. В этом году он пройдет под слоганом "Горы отражаются в тебе", символизирующим захватывающую красоту летних гор, возможность единения с природой и энергетической перезагрузки.

Гостям будет предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей. Приоритетным направлением по-прежнему будет развитие природного туризма в горах. В этом летнем сезоне сеть пеших троп достигнет 110 км (в 2021 году их было 100). Впервые для приема туристов будет открыт кемпинг "Нахазо", расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около 7 км (в одну сторону), перепадом высот 420 метров, длительностью 3 часа (в одну сторону). Кемпинг "Нахазо" представляет собой современный туристический объект повышенного комфорта с 12 лоджами, прокатом аутдор-оборудования и возможностью проведения специальных групповых программ (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах).

Пешие тропы на курорте "Роза Хутор"

В этом летнем сезоне курорт совместно с Сочинским национальным парком предложит 13 пеших маршрутов разной степени сложности, включая посещение уникального парка водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад — "Золотой" (77 метров). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

"Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего к тем, что позволяют городским жителям погрузиться в "дикую" природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы — разной продолжительности, сложности, уровня подготовки и т. п. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру", — отмечает генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Козья ферма на курорте "Роза Хутор"

Информация о пеших маршрутах доступна в Центре активного отдыха "Роза Хутор", некоторые из них предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником. При этом гости курорта смогут отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по его окрестностям. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе "Шишин двор", на живописном склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы. Здесь располагается козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов. Недалеко находятся популярные у туристов Хаски-хутор и Оленья ферма.

Хаски-хутор на курорте "Роза Хутор"

На "Роза Хутор" продолжит работать семейный веревочный "Йети Парк": маршруты которого разделены на зоны и интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым: препятствия на высоте 22-метра никого не оставят равнодушными.

Вновь откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь. Курорт предлагает уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на "Роза Хутор". На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т. е. мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга. Среди популярных развлечений для детей — "Корпорация шалостей" в Роза Долине и Детский клуб Riders в Горной Олимпийской деревне. Впервые в этом летнем сезоне на курорте планируется проводить детские спортивные соревнования "Хуторенок" по трем дисциплинам — сухой слалом, заезды на беговелах и на самокатах.

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" предлагает не только зону Rosa Beach в Роза Долине, где можно с ветерком прокатиться на Троллее "Полет Орла" (протяженность 240 метров), но и SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Для тех, кто предпочитает морские купания будут организованы регулярные шаттлы — для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности. Морской пляж "Роза Хутор" уже несколько лет подряд удостаивается Голубого флага. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которую можно получить только при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности.

Высокогорные качели на Роза Пик

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны. На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях.

Родельбан на курорте "Роза Хутор"

В ходе всего летнего сезона будет работать концертный зал Роза Холл, где ожидаются выступления популярных артистов и коллективов.