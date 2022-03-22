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Автор Ольга Лазарева

Горный курорт "Роза Хутор" поддержит маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд-2022"

Туризм

В конкурсе ежегодно участвуют более 400 представителей туристической отрасли стран Евразии.

Горный курорт "Роза Хутор" поддержит маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд-2022"

Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма проводится уже в четвёртый раз и за время своей работы стал важной коммуникационной площадкой, объединяющей специалистов сферы туризма России, Казахстана, Узбекистана и других стран. Организатором конкурса является Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ", который ставит своей целью развитие эффективной информационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития туризма на территории евразийского пространства.

Горный курорт "Роза Хутор" (Краснодарский край) как один из лидеров туристической отрасли России вновь поддерживает проведение конкурса в статусе генерального партнера. Заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отмечает:

"Мы считаем для себя важным стратегическим приоритетом участвовать в долгосрочном развитии туризма в нашей стране. Для этого необходима живая и компетентная дискуссия между профессионалами отрасли, обмен опытом и лучшими кейсами. Конкурс "PROбренд" служит именно этой задаче, объединяя самые разные туристические организации из регионов России и стран Евразийского пространства. О востребованности конкурса говорит и ежегодный рост количества его участников и качество представленных проектов. Все это внушает оптимизм — очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций даже в самых непростых условиях".

С 2018 года в маркетинговом конкурсе "PROбренд" приняло участие 1105 проектов

  • из России,
  • Азербайджана,
  • Белоруссии,
  • Казахстана,
  • Узбекистана,
  • Вьетнама,
  • Сербии
  • и Кипра.

Гран-при конкурса были удостоены 34 проекта, 19 человек получили награды за личный вклад в развитие туризма, 219 проектов стали призёрами.

"Конкурс "PROбренд" уже четвёртый год подряд аккумулирует лучший российский и зарубежный опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим — посредством, семинаров, конференций и вебинаров", — отмечает Виктор Коваленко, вице-президент ЕСОТ. — В ходе конкурса эксперты оценивают нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения".

Для участия в "PROбренд-2022" необходимо подать официальную заявку до 30 апреля. В конкурсе могут участвовать

  • национальные туристические офисы,
  • региональные администрации
  • и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства,
  • средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;
  • рекламные агентства,
  • музеи и музеи-усадьбы,
  • рестораны и точки питания,
  • журналисты,
  • блогеры,
  • фотографы,
  • производители сувениров,
  • организации
  • и физические лица.

Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.

Приём заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС).

Генеральный партнёр — горный курорт "Роза Хутор".

Партнёры конкурса: ГК "Роскосмос", компания "Автодор-платные дороги", издательство "Бомбора", компания "Русский путешественник".

Генеральный информационный партнёр — "Комсомольская правда".

Генеральный интернет-партнёр — Pravda.Ru.

Официальные информационные партнёры — "Известия", "Аргументы и факты".

Информационные партнёры: туристический портал "100 Дорог", туристический портал TRIP2RUS.RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", Журнал "Отель".

Контакты Оргкомитета:

+7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)

[email protected] 

https://union-esot.com/?page_id=110

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы роза хутор
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