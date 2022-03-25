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Автор Кирилл Горшенин

Эксперт рассказал, какие риски ждут российских туристов на отдыхе за границей

Туризм

Стоит ли в условиях антироссийских санкций и нарастающей русофобии отдыхать в Европе или правильнее предпочесть отпуск в России? О возможных рисках во время заграничной поездки и способах их преодоления рассказал Pravda.Ru профессор Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук, эксперт по туризму Александр Бандурин.

Эксперт рассказал, какие риски ждут российских туристов на отдыхе за границей

Санкционные потери Запада

— Александр Владимирович, какие потери у Запада в сфере туризма, если ЕС категорически запрещает россиянам приезжать на отдых в Европу?

— По статистике, из России в Европу выезжало 20 миллионов человек в год. Именно туристов. Давайте посчитаем. Даже если поездка была примерно на неделю (потому что кто-то ездил на 3-5 дней, кто-то на 2 недели), и даже если в ЕС всегда просили обеспечить расходы на сумму 100 евро в день, то нужно 20 миллионов умножить на 700 евро за одну поездку.

Получается 14 миллиардов евро — это примерный уровень доходов, который Европа теряет сейчас. Потому что возместить эту статью доходов никто не сможет.

Всегда в Европе мощностей для приёма туристов хватало на всех желающих. Сейчас эти люди не приедут, и это огромные потери для бизнеса. Речь идёт о сокращении рабочих мест в индустрии:

  • гостиниц,
  • питания,
  • экскурсий,
  • транспорта.

То есть это масса разных видов деятельности, которые поддерживают приём туристов на месте. Туриста никем нельзя заменить — вот в чём проблема. Если 20 миллионов гостей из России не приедут, это не значит, что приедут из Великобритании, Норвегии или ещё откуда-то. Они и так ездили, и продолжают ездить. Но это не взаимозаменяемые потоки. Поэтому индустрия туризма понесёт серьёзный урон.

Альтернатива — внутренний туризм

— Александр Владимирович, что происходит с внутренним туризмом в России? Есть ощущение, что за два ковидных года это направление очень развилось.

— Как говорил один наш товарищ: у нас огромное количество морских берегов, но, к сожалению, только малая доля береговой линии лежит у тёплых морей. Согласитесь, у Баренцева моря или моря Лаптевых тяжело организовать курортный отдых. Поэтому индустрия развивается, и предпринимаются на самом высоком уровне усилия, чтобы максимально полезно и интересно использовать всю нашу береговую линию на тех тёплых морях, которые есть. Я думаю, что будет развиваться и речной отдых. Если есть спрос, то предложение должно к спросу подтягиваться.

Мы в любом случае справимся. Сейчас появились новые благоприятные условия, различные государственные программы, которые позволяют нам осуществить импортозамещение, в том числе в сфере туризма.

Я реалист. Если бы всё было плохо, я бы так и сказал. Но, мне кажется, сейчас нам помогут этот спрос и волна правильного рационального патриотизма, когда люди, наконец, начинают самоидентифицировать себя и понимают, что они могут гордиться своей страной, историей.

Одно время в нас культивировали следующее: вам нечем гордиться, вы ущербная страна. Сейчас социальный маятник качнулся в другую сторону. Наконец-то эта пена схлынула, когда нам пытались навязать униженность и постоянную потребность в покаянии, мол, мы всегда должны за всё каяться, только потому, что мы граждане России.

И вот эти два фактора (спрос и патриотизм) сыграли здесь очень хорошую роль, и мы, наконец, можем по-новому взглянуть на свою страну, её возможности, массу очень интересных достопримечательностей, которые у нас есть.

Конечно, ещё предстоит много сделать для туристической инфраструктуры. Например, карты не для палаточных туристов, а именно для культурных туристов, которые привыкли в гостиницах останавливаться. Предстоит большая работа в сфере автомобильного туризма. Кемпинги тоже очень интересная тема, она востребована, но пока нет понятной линии развития. В целом инфраструктура пока ещё недостаточно развита. Хотя в Крыму сейчас предпринимаются определённые усилия.

У нас дорог всегда было немного, не было массового автомобильного туризма. А сейчас, когда он активизировался, начинают постепенно появляться такие объекты в Карелии и других регионах. Когда есть спрос, предложение будет под него подтягиваться. Тем более готовые модели существуют, маршруты тоже примерно понятны. Потенциал здесь достаточно высокий. Нормальные люди, как и я, боятся, что мы этот потенциал опять не используем, к сожалению.

Руки чешутся, надо что-то делать, чтобы мы, наконец, реализовали огромный потенциал внутреннего туризма.

— Что нужно учитывать сейчас россиянам, если они всё-таки запланируют путешествие за границу?

— Нужно учитывать три вида рисков. Во-первых, социальный риск. То есть угроза со стороны неадекватных иностранцев. С другой стороны, когда в Европе появилось большое количество мигрантов, то от них тоже угроза исходила. Но сейчас появилась ещё одна группа мигрантов, которые нацелены исключительно против наших граждан.

Во-вторых, экономические риски. То есть риски, связанные с потерей денег, изменением стоимости путешествия или бронирования, либо с отказом принимать карту.

В-третьих, транспортный риск. Существует определённая угроза трудностей с возвратом из путешествия. Это связано с запретом на перелёт или с усложнением маршрута, появлением точек пересадки.

Если эти три риска учитывать, то можно попробовать их предотвратить. Например, с помощью страховки или дублирования, то есть мы можем продублировать:

  • гостиницу,
  • наличные деньги,
  • банковские карты.

Плюс страховка от подорожания билетов. Сейчас такие продукты есть. Она стоит не так дорого и позволяет обезопасить себя от изменения стоимости билета, от отмены билета, особенно если он дешёвый, невозвратный.

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Редактор: Марина Севастьянова
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