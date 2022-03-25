Эксперт рассказал, какие риски ждут российских туристов на отдыхе за границей

Стоит ли в условиях антироссийских санкций и нарастающей русофобии отдыхать в Европе или правильнее предпочесть отпуск в России? О возможных рисках во время заграничной поездки и способах их преодоления рассказал Pravda.Ru профессор Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук, эксперт по туризму Александр Бандурин.

Санкционные потери Запада

— Александр Владимирович, какие потери у Запада в сфере туризма, если ЕС категорически запрещает россиянам приезжать на отдых в Европу?

— По статистике, из России в Европу выезжало 20 миллионов человек в год. Именно туристов. Давайте посчитаем. Даже если поездка была примерно на неделю (потому что кто-то ездил на 3-5 дней, кто-то на 2 недели), и даже если в ЕС всегда просили обеспечить расходы на сумму 100 евро в день, то нужно 20 миллионов умножить на 700 евро за одну поездку.

Получается 14 миллиардов евро — это примерный уровень доходов, который Европа теряет сейчас. Потому что возместить эту статью доходов никто не сможет.

Всегда в Европе мощностей для приёма туристов хватало на всех желающих. Сейчас эти люди не приедут, и это огромные потери для бизнеса. Речь идёт о сокращении рабочих мест в индустрии:

гостиниц,

питания,

экскурсий,

транспорта.

То есть это масса разных видов деятельности, которые поддерживают приём туристов на месте. Туриста никем нельзя заменить — вот в чём проблема. Если 20 миллионов гостей из России не приедут, это не значит, что приедут из Великобритании, Норвегии или ещё откуда-то. Они и так ездили, и продолжают ездить. Но это не взаимозаменяемые потоки. Поэтому индустрия туризма понесёт серьёзный урон.

Альтернатива — внутренний туризм

— Александр Владимирович, что происходит с внутренним туризмом в России? Есть ощущение, что за два ковидных года это направление очень развилось.

— Как говорил один наш товарищ: у нас огромное количество морских берегов, но, к сожалению, только малая доля береговой линии лежит у тёплых морей. Согласитесь, у Баренцева моря или моря Лаптевых тяжело организовать курортный отдых. Поэтому индустрия развивается, и предпринимаются на самом высоком уровне усилия, чтобы максимально полезно и интересно использовать всю нашу береговую линию на тех тёплых морях, которые есть. Я думаю, что будет развиваться и речной отдых. Если есть спрос, то предложение должно к спросу подтягиваться.

Мы в любом случае справимся. Сейчас появились новые благоприятные условия, различные государственные программы, которые позволяют нам осуществить импортозамещение, в том числе в сфере туризма.

Я реалист. Если бы всё было плохо, я бы так и сказал. Но, мне кажется, сейчас нам помогут этот спрос и волна правильного рационального патриотизма, когда люди, наконец, начинают самоидентифицировать себя и понимают, что они могут гордиться своей страной, историей.

Одно время в нас культивировали следующее: вам нечем гордиться, вы ущербная страна. Сейчас социальный маятник качнулся в другую сторону. Наконец-то эта пена схлынула, когда нам пытались навязать униженность и постоянную потребность в покаянии, мол, мы всегда должны за всё каяться, только потому, что мы граждане России.

И вот эти два фактора (спрос и патриотизм) сыграли здесь очень хорошую роль, и мы, наконец, можем по-новому взглянуть на свою страну, её возможности, массу очень интересных достопримечательностей, которые у нас есть.

Конечно, ещё предстоит много сделать для туристической инфраструктуры. Например, карты не для палаточных туристов, а именно для культурных туристов, которые привыкли в гостиницах останавливаться. Предстоит большая работа в сфере автомобильного туризма. Кемпинги тоже очень интересная тема, она востребована, но пока нет понятной линии развития. В целом инфраструктура пока ещё недостаточно развита. Хотя в Крыму сейчас предпринимаются определённые усилия.

У нас дорог всегда было немного, не было массового автомобильного туризма. А сейчас, когда он активизировался, начинают постепенно появляться такие объекты в Карелии и других регионах. Когда есть спрос, предложение будет под него подтягиваться. Тем более готовые модели существуют, маршруты тоже примерно понятны. Потенциал здесь достаточно высокий. Нормальные люди, как и я, боятся, что мы этот потенциал опять не используем, к сожалению.

Руки чешутся, надо что-то делать, чтобы мы, наконец, реализовали огромный потенциал внутреннего туризма.

— Что нужно учитывать сейчас россиянам, если они всё-таки запланируют путешествие за границу?

— Нужно учитывать три вида рисков. Во-первых, социальный риск. То есть угроза со стороны неадекватных иностранцев. С другой стороны, когда в Европе появилось большое количество мигрантов, то от них тоже угроза исходила. Но сейчас появилась ещё одна группа мигрантов, которые нацелены исключительно против наших граждан.

Во-вторых, экономические риски. То есть риски, связанные с потерей денег, изменением стоимости путешествия или бронирования, либо с отказом принимать карту.

В-третьих, транспортный риск. Существует определённая угроза трудностей с возвратом из путешествия. Это связано с запретом на перелёт или с усложнением маршрута, появлением точек пересадки.

Если эти три риска учитывать, то можно попробовать их предотвратить. Например, с помощью страховки или дублирования, то есть мы можем продублировать:

гостиницу,

наличные деньги,

банковские карты.

Плюс страховка от подорожания билетов. Сейчас такие продукты есть. Она стоит не так дорого и позволяет обезопасить себя от изменения стоимости билета, от отмены билета, особенно если он дешёвый, невозвратный.