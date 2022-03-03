Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт

Ещё пару недель назад россияне надеялись свободно путешествовать по всему миру после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией, из-за которой страны вводили множество ограничений на свободное передвижение.

Ситуация для российских граждан изменилась не в лучшую сторону 24 февраля, после того как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации по принуждению к миру на территории Украины. Вследствие чего страны Евросоюза ввели санкции против нашей гражданской авиации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин ответил в разговоре с Pravda.Ru, упал ли спрос россиян на путешествия из-за ограничений и вероятного роста цен на турпоездки.

"Спрос практически упал, потому что закрыты направления. Европа и так была крайне недоступна населению в связи с COVID-19, но, тем не менее, была. Закрыли на въезд Карибы, то есть Доминикану, Кубу, Венесуэлу, Мексику. Работают только на вывоз. Поэтому по этим направлениям, конечно, спрос снизился", — сказал эксперт.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, несмотря на возможное увеличение стоимости турпоездок, россияне на майские праздники и в летний сезон планируют отдохнуть в таких странах как:

Турция,

Египет,

Арабские Эмираты.

Как долго будут закрыты воздушные зоны, сейчас предполагать рано, но разница уже ощутима. По мнению эксперта, некоторые государства ограничили авиасообщения в целях безопасности.

"Объём физически отличается. Потому что ряд направлений закрыли воздушные зоны. Кое-где для снижения риска и обеспечения безопасности", — заключил Барзыкин.

Куда можно отправиться, имея при себе российский паспорт?

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Документы: Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

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от 7 000 рублей

Документы: Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Куда можно отправиться, имея загранпаспорт?

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от 5 500 рублей

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Турция (Москва — Стамбул)

от 7 000 рублей

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Анкета. Ограничения: ношение масок в общественных местах. Hes-код (присваивается автоматически при заполнении онлайн-анкеты, необходимой для въезда).

ОАЭ (Москва — Дубай)

от 7 500 рублей

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия. Тест по прибытии. Обратный билет. Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение. Загрузите приложение COVID-19 DXB Smart App. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Тунис (Москва — Тунис)

от 35 000 рублей (с пересадкой)

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия. Тест по прибытии. Анкета. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Египет (Москва — Шарм-эш-Шейх)

от 7 500 рублей

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Израиль (Москва — Тель-Авив)

от 18 000 рублей (с пересадкой)

Документы: Загранпаспорт + сертификат о вакцинации и обязателен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Декларация. Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Добавим, что также открыты для российских граждан такие страны(с пересадками), как:

Вьетнам (нет прямых рейсов)

Грузия (нет прямых рейсов)

Катар

Сербия

Таиланд

Индия

Ливан

ЮАР

Аргентина

Сейшельские острова

Оман

Эфиопия

Маврикий

Мальдивы

Мексика

Бразилия

Иордания

Танзания

Шри-Ланка (карантин).

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