Ещё пару недель назад россияне надеялись свободно путешествовать по всему миру после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией, из-за которой страны вводили множество ограничений на свободное передвижение.
Ситуация для российских граждан изменилась не в лучшую сторону 24 февраля, после того как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации по принуждению к миру на территории Украины. Вследствие чего страны Евросоюза ввели санкции против нашей гражданской авиации.
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин ответил в разговоре с Pravda.Ru, упал ли спрос россиян на путешествия из-за ограничений и вероятного роста цен на турпоездки.
"Спрос практически упал, потому что закрыты направления. Европа и так была крайне недоступна населению в связи с COVID-19, но, тем не менее, была. Закрыли на въезд Карибы, то есть Доминикану, Кубу, Венесуэлу, Мексику. Работают только на вывоз. Поэтому по этим направлениям, конечно, спрос снизился", — сказал эксперт.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, несмотря на возможное увеличение стоимости турпоездок, россияне на майские праздники и в летний сезон планируют отдохнуть в таких странах как:
Как долго будут закрыты воздушные зоны, сейчас предполагать рано, но разница уже ощутима. По мнению эксперта, некоторые государства ограничили авиасообщения в целях безопасности.
"Объём физически отличается. Потому что ряд направлений закрыли воздушные зоны. Кое-где для снижения риска и обеспечения безопасности", — заключил Барзыкин.
Документы:
Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Документы:
Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Анкета.
Ограничения: ношение масок в общественных местах.
Hes-код (присваивается автоматически при заполнении онлайн-анкеты, необходимой для въезда).
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия.
Тест по прибытии.
Обратный билет.
Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение.
Загрузите приложение COVID-19 DXB Smart App.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия.
Тест по прибытии.
Анкета.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Документы:
Загранпаспорт + сертификат о вакцинации и обязателен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.
Декларация.
Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.
Добавим, что также открыты для российских граждан такие страны(с пересадками), как:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.