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Автор Марина Курако

Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт

Туризм

Ещё пару недель назад россияне надеялись свободно путешествовать по всему миру после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией, из-за которой страны вводили множество ограничений на свободное передвижение.

 

Ситуация для российских граждан изменилась не в лучшую сторону 24 февраля, после того как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале спецоперации по принуждению к миру на территории Украины. Вследствие чего страны Евросоюза ввели санкции против нашей гражданской авиации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин ответил в разговоре с Pravda.Ru, упал ли спрос россиян на путешествия из-за ограничений и вероятного роста цен на турпоездки.

"Спрос практически упал, потому что закрыты направления. Европа и так была крайне недоступна населению в связи с COVID-19, но, тем не менее, была. Закрыли на въезд Карибы, то есть Доминикану, Кубу, Венесуэлу, Мексику. Работают только на вывоз. Поэтому по этим направлениям, конечно, спрос снизился", — сказал эксперт.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, несмотря на возможное увеличение стоимости турпоездок, россияне на майские праздники и в летний сезон планируют отдохнуть в таких странах как:

  • Турция,
  • Египет,
  • Арабские Эмираты.

Как долго будут закрыты воздушные зоны, сейчас предполагать рано, но разница уже ощутима. По мнению эксперта, некоторые государства ограничили авиасообщения в целях безопасности.

"Объём физически отличается. Потому что ряд направлений закрыли воздушные зоны. Кое-где для снижения риска и обеспечения безопасности", — заключил Барзыкин.

Куда можно отправиться, имея при себе российский паспорт?

 

Армения (Москва — Ереван)

  • от 6 000 рублей

Документы:

Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Беларусь (Москва — Минск)

  • от 8 500 рублей

Документы:

Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Казахстан (Москва — Алматы)

  • от 14 000 рублей

Документы:

Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Киргизия (Москва — Бишкек)

  • от 7 000 рублей

Документы:

Российский паспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Куда можно отправиться, имея загранпаспорт?

 

Азербайджан (Москва — Баку)

  • от 5 500 рублей

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Турция (Москва — Стамбул)

  • от 7 000 рублей

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Анкета.

Ограничения: ношение масок в общественных местах.

Hes-код (присваивается автоматически при заполнении онлайн-анкеты, необходимой для въезда).

ОАЭ (Москва — Дубай)

  • от 7 500 рублей

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия.

Тест по прибытии.

Обратный билет.

Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение.

Загрузите приложение COVID-19 DXB Smart App.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Тунис (Москва — Тунис)

  • от 35 000 рублей (с пересадкой)

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия.

Тест по прибытии.

Анкета.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Египет (Москва — Шарм-эш-Шейх)

  • от 7 500 рублей

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Страховка от COVID-19. Подойдёт обычная туристическая страховка, покрывающая лечение.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

Израиль (Москва — Тель-Авив)

  • от 18 000 рублей (с пересадкой)

Документы:

Загранпаспорт + сертификат о вакцинации и обязателен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Декларация.

Ограничения: ношение масок в общественных местах и транспорте.

 

Добавим, что также открыты для российских граждан такие страны(с пересадками), как:

  • Вьетнам (нет прямых рейсов)
  • Грузия (нет прямых рейсов)
  • Катар
  • Сербия
  • Таиланд
  • Индия
  • Ливан
  • ЮАР
  • Аргентина
  • Сейшельские острова
  • Оман
  • Эфиопия
  • Маврикий
  • Мальдивы
  • Мексика
  • Бразилия
  • Иордания
  • Танзания
  • Шри-Ланка (карантин).

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Туризм в России - куда ехать, что есть и где гулять?
Редактор: Людмила Черткова
Темы туризм
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