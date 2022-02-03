Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" открылась на курорте "Роза Хутор"

Сегодня, 3 февраля, на курорте "Роза Хутор" в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" открылась выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина".

В торжественной церемонии приняли участие

мэр Сочи Алексей Копайгородский ,

, ректор Российского Международного Олимпийского Университета, академик РАО Лев Белоусов ,

, генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский

в присутствии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и генерального директора Ночной хоккейной лиги Алексея Касатонова ,

, олимпийского чемпиона по хоккею и члена Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Владимира Мышкина.

Как отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский:

"Для города Сочи и всей нашей страны это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех Зимних олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской олимпиады! 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители — внутренне. Мощная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами — все это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России. Благодарю всех организаторов выставки и лично Владимира Потанина за уникальную возможность увидеть легендарные экспонаты и по -новому открыть для себя всемирную историю Олимпийских игр, вековой юбилей которых мы отметим уже в 2024 году".

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ). Ректор Олимпийского Университета Лев Белоусов отметил:

"РМОУ продолжает реализацию возложенной на него миссии по продвижению Олимпийской коллекции Владимира Потанина. Впервые полностью выставляется ее "зимняя" часть, содержащая артефакты всех зимних Олимпийских игр с 1924 года. История этих предметов отражает путь, пройденный человечеством почти за столетие, с его драматическими перипетиями, кризисами и достижениями. За каждым артефактом скрыты судьбы главных героев Олимпиад — спортсменов, в том числе, представлявших нашу страну и создававших славу отечественного спорта. Особенно важно ознакомить с коллекцией подрастающее поколение. При содействии Администрации г. Сочи, компаний "Интеррос" и "Роза Хутор" организованы специальные туры на выставку для старшеклассников олимпийской столицы. Параллельно, коллекция представлена и в Китае — организована ее фотовыставка в Пекине, демонстрируются видео материалы об олимпийских артефактах".

Курорт "Роза Хутор" был не случайно выбран для демонстрации экспозиции. Именно здесь на трассах курорта, во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский отметил:

"Наш курорт является ярким примером эффективного наследия Сочи 2014. Сегодня "Роза Хутор" любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около двух миллионов гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина безусловно станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня".

Выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах:

из коллекции Владимира Потанина" продлится до 31 марта 2022 г.

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) — учебное заведение дополнительного профессионального образования, созданное в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Международным олимпийским комитетом (МОК), Оргкомитетом "Сочи 2014" и Олимпийским комитетом России (ОКР). В качестве учредителей выступают Минспрорта РФ, ОКР и группа "Интеррос". Деятельность Университета ориентирована на подготовку специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Флагманскими годичными программами РМОУ являются российская МСА (Мастер Спортивного Администрирования) и международная MSA (Master of Sports Administration), реализуемые совместно с Фондом поддержки олимпийцев и Благотворительным фондом Владимира Потанина. РМОУ также организует модульные программы обучения и краткосрочные курсы повышения квалификации для региональных руководителей спорта, спортсменов, завершивших карьеру, проводит семинары по антидопингу, безбарьерной среде, международному спортивному праву и др. Кампус учебного заведения в Сочи рассчитан на единовременное обучение до 500 студентов.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 105 километра, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 19 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Восемь лет подряд, начиная с 2013, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2021 году курорт получил престижную награду Travellers' Choice сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.