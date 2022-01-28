"Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик

Что в большинстве случаев представляют собой современные мегаполисы? Как правило, это исторический центр, где расположены культурные и административные учреждения, объекты и достопримечательности, и окраинные районы, зачастую занятые промышленными зонами или "спальными" новостройками. Жить и работать можно, но о комфорте и эстетике речь идёт далеко не всегда. Попытку разорвать этот шаблон сделали власти испанского города Барселона: в конце прошлого столетия на востоке города вырос инновационный район [email protected] District.

Прощание с промзоной

Началось всё с того, что городские власти разработали проект по преобразованию старых промышленных районов. Одной из таких площадок стал квартал Побле Ноу на Средиземноморском побережье, в районе Сант-Марти, между Олимпийской деревней и площадью Глориес.

В XIX веке Побле Ноу представлял собой индустриальную зону со множеством фабрик, заводов и складов. Но к середине XX столетия многие предприятия перебрались в другие районы города.

Проект по модернизации бывшей промзоны начали претворять в жизнь в преддверии Олимпиады 1992 года. В рамках городской программы реновации было решено превратить Побле Ноу в современный деловой район. Идея принадлежала генеральному директору Офиса экономического роста городского совета Барселоны Йосепу Пике. Архитектурные работы возглавил Хосе Асебильо.

Культура и технологии

Барселона

В соответствии с проектом старые здания фабрик и заводов были либо снесены, либо подвергнуты радикальной реконструкции. Так, в помещении старинной прядильной фабрики XVIII века разместился фонд современной каталонской живописи. Корпуса бывшей сахарной фабрики перестроили в жилой комплекс из 29 жилых лофтов.

На 200 гектарах раскинулась гигантская инфраструктура. Здесь располагается множество предприятий, связанных с инновационными технологиями. На сегодняшний день в границах квартала находятся более 7 000 офисов компаний и более 4 400 офисов частных предпринимателей. Общий годовой оборот сосредоточенного здесь бизнеса составляет около 8 900 миллионов евро в год. С 2001 года население [email protected] District выросло почти на 23% — с 73 464 до 90 214 жителей.

Главным символом [email protected] District стала обшитая разноцветными металлическими панелями башня Агбар, открытая в сентябре 2005 года. Она представляет собой современный небоскрёб из 34 надземных и 4 подземных этажей на проспекте Диагональ.

Поблизости от площади Глориес расположены культурные объекты. Это здание Национального театра Каталонии на площади Артс, а также концертный комплекс "Аудиториум".

У Национального театра стеклянный фасад сочетается с элементами классической архитектуры: центральные лестницы, парные колонны… В театре три зрительных зала — Гран, Петита и Таллерс, так что в нём одновременно могут проходить несколько представлений.

А вот Аудиториум выстроен в чисто модернистском стиле. Огромное сооружение состоит из гладких стеклянно-металлических стен. Помимо большого концертного зала, рассчитанного на 2200 зрителей, здесь разместились ещё три малых зала, Музей музыки, в коллекцию которого входят более 500 различных музыкальных инструментов, и Высшая музыкальная школа.

Общая стоимость [email protected] District составляет около 200 миллионов евро. На сегодняшний день он считается одним из самых амбициозных и успешных европейских проектов, связанных с городскими реновациями.

Инновации мирового масштаба?

Москва, парк "Зарядье"

Можно ли перенести этот инновационный опыт на другие крупные города? Какие-то попытки в этом направлении уже делаются. Взять хотя бы московский Винзавод, переделанный в центр современного искусства. Но это не такой уж масштабный проект, да и находится площадка практически в самом центре российской столицы.

Если же говорить о реконструкции больших площадей, то понятно, что прежде всего вопрос упирается в средства. И немалые. Значит, потребуется искать крупных инвесторов — организации и предпринимателей, готовых вложиться в проект с тем, чтобы впоследствии получить прибыль со своих вложений.

Затем понадобится инициативная группа, которая займётся тщательной разработкой проекта с учётом всех нюансов, которые не так уж легко предусмотреть. И, наконец, уверенность в результате и отдаче.

Однако, как показывает практика, единичный опыт заразителен. И, скорее всего, по мере появления потребностей и ресурсов, "барселонский" формат инноваций будет перенят и другими странами и городами. А когда-нибудь "инновационные зоны" станут простой обыденностью.

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