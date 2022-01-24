Во Ржеве ждут студентов

В Татьянин день студенты смогут бесплатно посетить один из лучших мемориальных комплексов в стране. Больше года длилась битва за Ржев, какие еще подробности кровопролитной схватки могут узнать посетители музея?

Ржевский мемориал Советскому солдату

Не было другого столь печального наступления

25 января вход в Ржевский филиал Музея Победы, находящийся в Тверской области, сделают бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений. Пройти внутрь можно только при предъявлении студенческого и QR-кода. А посмотреть здесь есть на что.

Ржевская битва, считающаяся одной из самых кровопролитных в Великой Отечественной войне, для ее участников вряд ли представляла из себя что-то выдающееся. Это сражение, длившееся более года, напоминало изматывающий клинч в боксе, когда один спортсмен постоянно виснет на другом, не давая сопернику наносить серию оглушительных ударов. При этом ни одной стороне не удавалось развить успех. Да и успех-то здесь обычно был из разряда "мимолетный" — взять одну деревню, отступить от другой, и так по кругу.

Сам Ржев гитлеровцы взяли еще в 1941 году, но тогда мало кто обратил на это внимание, так как решалась судьба столицы СССР. Город оказался в центре внимания после контрнаступления Красной Армии под Москвой. Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 7 января 1942 года приказывала охватывающими ударами армий правого крыла Калининского фронта из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, Вязьму и войск левого крыла Западного фронта из района Калуги в направлении Юхнова, Вязи с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычёвку и Гжатск, окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армий "Центр". Это наступление получило название Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции. Результат у нее был двойственным: немецкая группа "Центр", представлявшая собой элиту фашистской армии, потеряла более половины своего боевого состава, а наши воины лишились 33-й армии включая командарма, генерал-лейтенанта Михаила Ефремова.

Зима-весна 1942 года с их кровопролитными боями образовали Ржевско-Вяземский выступ: плацдарм до 160 км в глубину и до 200 км по фронту. На его территории проходили две крупные железные дороги. Сами немцы считали выступ "воротами к Москве", и готовы были зубами вгрызаться в землю, чтобы не потерять стратегическое преимущество. Для этого здесь сконцентрировались огромные силы фашистских оккупантов. Красная Армия же старалась срезать этот выступ, для чего провели три операции: первая Ржевско-Сычевская (июль-август 1942 года), вторая Ржевско-Сычевская (она же "Марс", ноябрь-декабрь 1942 года) и Ржевско-Вяземская (март 1943 года). В них и проливалась реками кровь за незначительные территории.

Военный корреспондент Илья Эренбург с содроганием вспоминал те бои:

"Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок… Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев… В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа…"

Ворота на засове

Несмотря на то, что у фашистов была стратегическая площадка для нанесения удара на Москву, сделать это они не могли, так как Красная Армия постоянно изматывала их очередными ударами, в которых терялись и люди, и техника, и боевой запал. И пока, как метко выразился Эренбург, длилось самое печальное наступление, исход войны решался в другой битве — в Сталинградской. Опыт Ржевской битвы позволил советским военачальникам разработать приемы, позволяющие вскрывать эшелонированную оборону противника. А главное, он показал несгибаемую волю советского народа. Все победы в Великой Отечественной были оплачены высокой ценой, а Ржевская битва только на первый взгляд не стоила той крови, что здесь проливалась. Не измотай советские воины "Центр", те рванули бы на Москву огромными силами, и тогда Сталинград вполне мог закончиться куда плачевнее.

И мемориал, посвященный этим трагическим и одновременно героическим моментам как нельзя более четко рассказывает о происходящем. Спустя 80 лет после начала той битвы в музее готовы рассказать студентам и всем гостям, как удалось удержать "ворота к Москве" на засове.

Открытый в 2020 году филиал состоит из музея "Ставка Сталина" и Ржевского мемориала Советскому солдату с музейным павильоном. Сразу же после открытия комплекс завоевал первое место в Национальной премии "Победа" в номинации "Проект года".

Памятник — огромный воин с ППШ в опущенной руке, чья шинель плавно превращается в стаю улетающих журавлей, многие называют лучшим в стране, открытым в современной России. В переднюю грань холма врезана ниша, где под углом лежит черная мраморная плита со строчками Александра Твардовского "Мы за Родину пали, но она спасена". В холме находится и мемориал с огромным подбором экспонатов, посвященных этой битве.

Немного истории на большом экране

Не у всех получится побывать в музее этой зимой, для них существует более простой способ расширить свои знания об этой кровавой схватке, длившейся дольше года. Чуть раньше открытия грандиозного мемориала на большие экраны вышел фильм "Ржев", по повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Отечественным киноделам удалось чудо — вместить битву, растянувшуюся на год, всего в два часа экранного времени. Конечно, это история только одного из множества сражений, происходивших в 1942–1943 годах. Но если масштабировать ее на более длительный срок — становится понятно, что ждало советских воинов подо Ржевом.

Кадр из фильма "Ржев"

Вячеслав Кондратьев, сам прошедший ту бойню, очень жестко и без романтических экивоков описывал тяготы того времени в своих произведениях. Авторы фильма очень бережно обращались с литературным первоисточником, сохранив в большинстве своем все те едкие разговоры, что происходили между советскими воинами в окопах, брошенных фашистами.

Одним из множества персонажей повести стал ротный Евгений Пригожин. В книге это офицер, который с ужасом понимает всю безнадежность ситуации своего подразделения, захватившего деревню, но потерявшего половину личного состава. Без подкрепления и пушек остаток роты ничего не может поделать, их обязательно выбьют обратно, сотрут в порошок, но приходится продолжать выполнять приказы начальства, не имея никакой возможности отвести солдат назад. Этот промежуток — между выбиванием фрицев из деревни и новой рукопашной с ними же, становится наполнением и фильма, и книги, в которых раскулаченные и партийные, блатные и интеллигенты встают плечом к плечу, чтобы спастись самим, и спасти Родину. Какие бы причины не принесли их подо Ржев, именно эта цель объединяет их в этих промерзших избах, окопах и воронках от снарядов.

История основана на реальных событиях, а ротный — дед петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который и стал активным организатором съемок "Ржева". Картина стала одной из самых заметных среди военных историй последних лет. Жесткие диалоги, отличные батальные сцены, "незамыленные" актеры — все это сделало из фильма почти документальный слепок того страшного года, что выпал нашим предкам.