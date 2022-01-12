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Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" отчитался об устойчивом развитии

Туризм » Регионы » Россия

Курорт опубликовал второе издание корпоративного нефинансового отчета.

"Роза Хутор" отчитался об устойчивом развитии

Отчет об устойчивом развитии содержит данные о современном состоянии крупнейшего российского горного курорта, который в зимнем сезоне 2021-2022 предлагает гостям 105 км подготовленных горнолыжных трасс, около 3000 номеров в 19 гостиницах и апарт-отелях, 32 подъемника. В соответствии со стратегией, заявленной в 2018 году "Роза Хутор" придерживается приоритетов в семи ключевых направлениях:

  1. уникальные впечатления для гостей,
  2. сохранение природного
  3. и исторического наследия,
  4. забота о будущем поколении
  5. и о сплоченной команде,
  6. эффективное управление ресурсам
  7. и ответственное обращение с отходами.

За период 2018–2021 г. г. курорт снизил потребление электроэнергии на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. Не осталась безрезультатной и работа по сбору перерабатываемых отходов: в среднем ежемесячно "Роза Хутор" отправляет на рынок утилизации более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. В пересчете на объем эти показатели покрывают порядка 40% общего потока образующихся отходов.

Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают "Роза Хутор". Курорт стремится обеспечить им качественный сервис и лучшие впечатления. Эти усилия отмечены соответствующими наградами. В 2020 году "Роза Хутор" в восьмой раз получил признание как лучший горнолыжный комплекс России по версии престижной й премии World Ski Awards, а в 2021 году — знак TripАdvisor Traveller's Choice (Выбор Путешественников) от пользователей популярного сервиса TripАdvisor.

Доступность, комфорт и безопасность для гостей обеспечивает команда, численность которой колеблется от 2500 до 3300 человек, в зависимости от сезона. Уникальную атмосферу поддерживают около 200 бизнесов, предоставляющие услуги по размещению, питанию, розничной торговле, а также экскурсионные, развлекательные и разнообразные рекреационные сервисы.

Активный природный туризм в качестве стратегического направления развития также получил значительный рывок. К лету 2021 г. курорт оперировал 13 природно-туристскими экскурсионными маршрутами, протяженность которых составила 100 километров. В настоящее время продолжается создание инфраструктуры для всесезонной природной рекреации в ближайших окрестностях.

Сохранение природного достояния неизменно занимает важное место в повестке курорта. За период 2018–2020 г. г. была обеспечена транслокация из мест повышенного риска с целью сохранения 6895 экземпляров растений редких видов, включенных в Красные книги РФ и/или Краснодарского края. Курорт "Роза Хутор" также выполнил компенсационную посадку 118 экземпляров лесных деревьев, виды которых отнесены к запрещенным к заготовке.

"Проводится работа по изучению и поддержке благополучия диких животных, обитающих на территории и в окрестностях курорта, для этих целей развернута сеть подкормочных площадок и солонцов. Благодаря установленным фотоловушкам на путях миграции животных мы получаем данные о видовом разнообразии животных, их поведении и повадках. Здесь обитают благородные кавказские олени, серны, косули, кабаны, медведи, шакалы, лисы, куницы, барсуки, еноты. А на хребте Аибга сложились условия для обитания группировки кавказских серн численностью более 40 особей. Благодаря нашей заботе и не рискуя стать жертвой браконьера, они с каждым годом становятся все более терпимыми к присутствию людей и чаще позволяют туристам наблюдать за ними с безопасного расстояния," — говорит директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Действуя как ответственный отраслевой лидер, курорт вкладывает значительные усилия в дело развития горнолыжной и спортивной культуры в России. В 2020 г. На "Роза Хутор" прошел этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин, а ежегодные соревнования по бегу собирают множество любителей этого вида спорта. Ежегодно на склонах курорта приобретают навыки катания на лыжах и сноубордах несколько десятков тысяч человек, половина из которых — дети. "Роза Хутор" предоставляет бесплатный доступ на канатные дороги и трассы для учеников и тренеров спортивных школ. В зимнем сезоне 2020/2021 здесь занимались 360 юных спортсменов. С 2017 года на курорте ежегодно проводится всероссийская программа терапевтического спорта "Лига Мечты" для детей с особенностями здоровья.

"Одновременно со вторым изданием отчета, мы опубликовали обновленную версию стратегии устойчивого развития с учетом полученного с 2018 года опыта. Подготовку нефинансового отчета мы считаем очень полезным для компании, так как это стимулирует руководителей подразделений в их стремлении зафиксировать в отчете достигнутые результаты", — отмечает Дмитрий Колосов.

Источником информации для отчета об устойчивом развитии стали собственные данные курорта "Роза Хутор", предоставленные сотрудниками его подразделений. Они не подвергались аудиту, верификации или иной проверке извне. Его составители вдохновлялись (но не руководствовались) международными стандартами отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI), серия 100. Отчет опубликован на русском языке в электронном виде на официальном сайте Курорта "Роза Хутор" в сети интернет: www.rosakhutor.com.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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