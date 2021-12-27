В каких городах Европы отменили новогодние торжества

Весь мир готовится к главной ночи в году, многие уже в предвкушении подарков, красочных фейерверков и весёлых праздничных гуляний. До Нового года осталось всего ничего, однако очередной всплеск COVID-19 и быстрое распространение нового штамма "омикрон" внесли свои коррективы, разбив надежды на весёлое празднование Нового года в некоторых странах.

Если вы всё же собираетесь отметить Новый год в какой-нибудь европейской стране, то лучше поинтересоваться, в каких же городах был поставлен крест на планах по проведению праздничных мероприятий.

В каких городах Европы "отменили" Новый год

Афины

В этом году не стоит ожидать красочных фейерверков над Акрополем. Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил 23 декабря, что все запланированные ранее публичные мероприятия по встрече Рождества и Нового года отменены.

Если турист всё же решил поехать на праздники в Грецию, то в дополнение к прилагающемуся ПЦР-тесту с отрицательным результатом ему придётся сдать тесты на "корону" на второй и четвёртый дни после приезда. С 24 декабря вновь введён обязательный масочный режим, причём маски обязательны для ношения даже на улице.

Берлин

Германия тоже не хочет рисковать своими гражданами из-за новой волны пандемии, поэтому готовится ввести строгие ограничения на личные контакты с 28 декабря, чтобы сдержать распространение COVID. Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, также будут запрещены массовые сборища людей в канун Нового года, разрешённый максимум — десять человек.

Это означает, что туристам не стоит ждать красочных фейерверков ни в Берлине, ни в Мюнхене, ни в других крупных городах. Новые ограничения не распространяются на детей 13 лет и младше.

Эдинбург

В Шотландии туристу тоже ловить будет нечего, разве что попробовать поискать в одиночестве следы монстра возле озера Лох-Несс. Как заявила 21 декабря первый министр Никола Стерджен, ограничения на проведение крупных мероприятий призваны замедлить распространение "омикрона".

Лондон

Планируемое новогоднее мероприятие в Лондоне было отменено из-за опасений, связанных с распространением нового штамма.

"Из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 мы приняли трудное решение отменить новогоднее мероприятие на Трафальгарской площади", — написал в Twitter мэр Лондона Садик Хан, отметив, что безопасность жителей Лондона на первом месте.

Париж

Париж отменил традиционный фейерверк над Елисейскими полями из-за нахлынувшей волны коронавируса.

"Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких диджеев", — сообщили AFP в мэрии.

Рим и Венеция

В Италии власти тоже решили не рисковать в этом году, праздник — идея, конечно, хорошая, а жизнь граждан всё же важнее. Крупные новогодние торжества по всей стране были отменены, в том числе концерты под открытым небом и фейерверки в Венеции. Ночные клубы также будут закрыты в январе. В регионе Кампания также запрещены застолья и употребление алкоголя в общественных местах с 23 декабря по 1 января.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.