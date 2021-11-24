EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу

Туризм

Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь людей по всему миру. Из-за антиковидных ограничений многим пришлось позабыть об отдыхе в других странах, спустя два года после начала пандемии ситуация мало изменилась, но хотя бы уже открыты границы, и если не останавливают страхи и есть прививка, то можно вновь кинуться во все тяжкие, взяв долгожданный отпуск. Тренд 2022 года в туризме — путешествия на поезде по Азии.

Вас могут ждать зигзагообразные подъемы по скалистым горам в Тайване или же живописные железнодорожные маршруты на Шри-Ланке — выбор за вами, но главное, что вы сможете без лишних телодвижений, сведя общение с посторонними людьми к минимуму, полюбоваться красивыми пейзажами Азии.

Восточный экспресс

Путешествие на поезде — какой маршрут выбрать

Из Бангкока в Сингапур, Belmond Eastern и Oriental Express

Многие, наверное, слышали о знаменитом Восточном экспрессе — пассажирском поезде, который курсировал между Европой и Азией. Он ездил из Парижа в Константинополь (ныне Стамбул) с 1883 по 2009 год. После того, как железнодорожное сообщение прекратило работу, гостиничная сеть Belmond приобрела вагоны поезда и запустила романтический туристический проект — приключения на железной дороге.

В Азии путешественники могут насладиться очарованием старого мира, находясь в вагоне Восточного экспресса, который курсирует в течение четырех дней между Бангкоком и Сингапуром с остановками на реке Квай (важная достопримечательность Второй мировой войны), в Канчанабури и Куала-Лумпуре.

Поезд — словно бродячий отель, где вас ждут:

  • изысканная кухня,
  • панорамные виды из окна,
  • красивая отделка вагонов вишневым деревом и вышивкой из малайзийского шелка.

Во время путешествия пассажиры могут полюбоваться перанаканской архитектурой в Джорджтауне, посетить банановые плантации или покататься на велосипеде по тайским рисовым полям.

Кюсю, Япония, Seven Stars

Если путешественники ищут красивые пейзажи и комфорт, то им явно стоит предпочесть Seven Stars. В отличие от знаменитых скоростных поездов Японии, Seven Stars движется гораздо медленнее, грациозно курсируя по семи префектурам Кюсю, чтобы пассажиры могли спокойно любоваться потрясающими видами на горы и океан. Остров находится к югу от материковой части Японии.

Япония

Во время четырехдневного путешествия гости смогут согреться в горячих источниках в Беппу, посетить японскую таверну, узнать о местных ремеслах в городе Оита и многое другое.

В винно-красном поезде, созданном для уединения, могут поместиться до 26 человек, их распределяют по 12 люксам в пяти вагонах, сделанных в стиле ретро.

Шри-Ланка, Канди — Элла, Main Line

Этот поезд доставит любопытных туристов из города Канди, бывшей столицы королевства, в Эллу, горную деревушку на юге. Пассажиры могут наслаждаться панорамными видами на холмы, каменные мосты, скалы, джунгли и величественные поместья.

Будда. Шри-Ланка

Поездка занимает от семи до девяти часов, а стоимость билетов варьируется от 0,80 до 20 долларов, в целом это незабываемый способ провести день.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Туризм в России - куда ехать, что есть и где гулять?
Темы япония таиланд сингапур шри-ланка
Новости
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
Европейцы восхитились глубиной и искренностью песен рок-группы "Земляне"
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Премьер Швеции ушла в отставку в день своего назначения
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти
В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию на Украине
В ВОЗ сказали, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19
Последние материалы
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
Европейцы восхитились глубиной и искренностью песен рок-группы "Земляне"
Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Андроиды-официанты и полёты в космос: в Мосуле работает необычный ресторан
Премьер Швеции ушла в отставку в день своего назначения
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти
В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Мир. Новости мира
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников