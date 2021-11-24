Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу

Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь людей по всему миру. Из-за антиковидных ограничений многим пришлось позабыть об отдыхе в других странах, спустя два года после начала пандемии ситуация мало изменилась, но хотя бы уже открыты границы, и если не останавливают страхи и есть прививка, то можно вновь кинуться во все тяжкие, взяв долгожданный отпуск. Тренд 2022 года в туризме — путешествия на поезде по Азии.

Вас могут ждать зигзагообразные подъемы по скалистым горам в Тайване или же живописные железнодорожные маршруты на Шри-Ланке — выбор за вами, но главное, что вы сможете без лишних телодвижений, сведя общение с посторонними людьми к минимуму, полюбоваться красивыми пейзажами Азии.

Путешествие на поезде — какой маршрут выбрать

Из Бангкока в Сингапур, Belmond Eastern и Oriental Express

Многие, наверное, слышали о знаменитом Восточном экспрессе — пассажирском поезде, который курсировал между Европой и Азией. Он ездил из Парижа в Константинополь (ныне Стамбул) с 1883 по 2009 год. После того, как железнодорожное сообщение прекратило работу, гостиничная сеть Belmond приобрела вагоны поезда и запустила романтический туристический проект — приключения на железной дороге.

В Азии путешественники могут насладиться очарованием старого мира, находясь в вагоне Восточного экспресса, который курсирует в течение четырех дней между Бангкоком и Сингапуром с остановками на реке Квай (важная достопримечательность Второй мировой войны), в Канчанабури и Куала-Лумпуре.

Поезд — словно бродячий отель, где вас ждут:

изысканная кухня,

панорамные виды из окна,

красивая отделка вагонов вишневым деревом и вышивкой из малайзийского шелка.

Во время путешествия пассажиры могут полюбоваться перанаканской архитектурой в Джорджтауне, посетить банановые плантации или покататься на велосипеде по тайским рисовым полям.

Кюсю, Япония, Seven Stars

Если путешественники ищут красивые пейзажи и комфорт, то им явно стоит предпочесть Seven Stars. В отличие от знаменитых скоростных поездов Японии, Seven Stars движется гораздо медленнее, грациозно курсируя по семи префектурам Кюсю, чтобы пассажиры могли спокойно любоваться потрясающими видами на горы и океан. Остров находится к югу от материковой части Японии.

Во время четырехдневного путешествия гости смогут согреться в горячих источниках в Беппу, посетить японскую таверну, узнать о местных ремеслах в городе Оита и многое другое.

В винно-красном поезде, созданном для уединения, могут поместиться до 26 человек, их распределяют по 12 люксам в пяти вагонах, сделанных в стиле ретро.

Шри-Ланка, Канди — Элла, Main Line

Этот поезд доставит любопытных туристов из города Канди, бывшей столицы королевства, в Эллу, горную деревушку на юге. Пассажиры могут наслаждаться панорамными видами на холмы, каменные мосты, скалы, джунгли и величественные поместья.

Поездка занимает от семи до девяти часов, а стоимость билетов варьируется от 0,80 до 20 долларов, в целом это незабываемый способ провести день.

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